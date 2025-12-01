Liga Primer Siapkan Aturan Baru: Cegah Kiper Pura-Pura Cedera Demi Taktik 'Timeout'

Dengan hukum permainan yang berlaku saat ini, seorang penjaga gawang tidak dapat dipaksa meninggalkan lapangan jika mereka jatuh untuk menerima perawatan. Ini berarti ada celah yang sering dimanfaatkan oleh tim-tim untuk mengirimkan instruksi ke dalam lapangan.

Mulai awal musim 2023/24, pemain lapangan (selain kiper) dipaksa keluar lapangan selama 30 detik setelah jatuh untuk perawatan guna mencegah taktik serupa. Kini, taktik ini menyebar ke penjaga gawang, yang dimanfaatkan karena fakta bahwa mereka tidak diperbolehkan keluar lapangan, dan pertandingan tidak dapat dilanjutkan saat mereka terkapar.

Taktik ini kembali menjadi sorotan utama setelah Daniel Farke mengkritik Manchester City dan kiper mereka, Gianluigi Donnarumma, karena meminta perawatan pada hari Sabtu, tepat saat Leeds asuhan Farke sedang bangkit meski tertinggal 2-1.

Pertemuan Panel Penasihat Sepakbola dan Teknis Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) telah membahas masalah ini sejak Oktober, lapor BBC Sport, dengan dua potensi perubahan aturan yang disuarakan untuk mengatasi masalah tersebut:

Memaksa seorang pemain lapangan (teman setim kiper) untuk keluar lapangan selama 30 detik jika penjaga gawang jatuh meminta perawatan. Melarang pemain mendekati pinggir lapangan selama penghentian tersebut, sehingga momen itu tidak bisa digunakan secara taktis untuk mendapatkan instruksi manajerial.

Rapat bisnis tahunan IFAB berlangsung pada 20 Januari, dan masalah ini akan dibahas lagi, dengan opsi 'pemain lapangan harus keluar' mendapatkan dukungan yang semakin meningkat.