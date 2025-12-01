AFP
Liga Primer Siapkan Aturan Baru: Cegah Kiper Pura-Pura Cedera Demi Taktik 'Timeout'
Perubahan Aturan Dibahas di Tengah Taktik Buang Waktu Kiper
Dengan hukum permainan yang berlaku saat ini, seorang penjaga gawang tidak dapat dipaksa meninggalkan lapangan jika mereka jatuh untuk menerima perawatan. Ini berarti ada celah yang sering dimanfaatkan oleh tim-tim untuk mengirimkan instruksi ke dalam lapangan.
Mulai awal musim 2023/24, pemain lapangan (selain kiper) dipaksa keluar lapangan selama 30 detik setelah jatuh untuk perawatan guna mencegah taktik serupa. Kini, taktik ini menyebar ke penjaga gawang, yang dimanfaatkan karena fakta bahwa mereka tidak diperbolehkan keluar lapangan, dan pertandingan tidak dapat dilanjutkan saat mereka terkapar.
Taktik ini kembali menjadi sorotan utama setelah Daniel Farke mengkritik Manchester City dan kiper mereka, Gianluigi Donnarumma, karena meminta perawatan pada hari Sabtu, tepat saat Leeds asuhan Farke sedang bangkit meski tertinggal 2-1.
Pertemuan Panel Penasihat Sepakbola dan Teknis Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) telah membahas masalah ini sejak Oktober, lapor BBC Sport, dengan dua potensi perubahan aturan yang disuarakan untuk mengatasi masalah tersebut:
Memaksa seorang pemain lapangan (teman setim kiper) untuk keluar lapangan selama 30 detik jika penjaga gawang jatuh meminta perawatan.
Melarang pemain mendekati pinggir lapangan selama penghentian tersebut, sehingga momen itu tidak bisa digunakan secara taktis untuk mendapatkan instruksi manajerial.
Rapat bisnis tahunan IFAB berlangsung pada 20 Januari, dan masalah ini akan dibahas lagi, dengan opsi 'pemain lapangan harus keluar' mendapatkan dukungan yang semakin meningkat.
Murphy Desak Liga Primer Ubah Aturan
Pakar dan mantan bintang Liga Primer, Danny Murphy, menyarankan di BBC Match of the Day agar pembuat aturan bertindak cepat untuk mengubah aturan tersebut.
"Saya pikir mereka bisa mengubahnya dengan sangat cepat," kata Murphy.
"Jika seorang kiper jatuh cedera, alih-alih dia harus keluar, salah satu pemain lapangan harus keluar, maka itu adil bagi semua pihak. Itu adalah perubahan kecil yang membuat perbedaan besar."
'Semua Orang Tahu Alasannya' - Farke Marah Usai Kekalahan Leeds
Farke berkata setelah penghentian perawatan Donnarumma yang menyebabkan pemain City berkumpul untuk menerima instruksi dari Pep Guardiola: "Semua orang tahu mengapa dia jatuh," mulainya. "Itu bukan rahasia umum lagi. Mengapa dia jatuh itu sudah jelas. Itu sesuai aturan. Itu cerdas. Apakah saya menyukainya? Apakah itu dalam rasa fair play? Jika harus seperti ini, saya akan menyimpannya sendiri. Terserah pihak berwenang untuk menemukan solusi. Saya bertanya kepada ofisial keempat pada saat ini jika Anda ingin melakukan sesuatu. Tangan kami terikat."
"Jika kita tidak mendidik pemain kita dalam sepakbola apa yang harus dilakukan dalam hal fair play dan sportivitas dan apa pun itu, dan jika kita hanya mencoba mengakali aturan dan bahkan melakukan cedera palsu untuk melakukan pembicaraan tim tambahan (team talk), itu bukan hal yang saya sukai secara pribadi. Tetapi jika itu sesuai aturan, saya tidak bisa mengeluh. Terserah pihak berwenang untuk menemukan solusi. Apakah itu sesuai dengan semangat permainan atau fair play? Saya meragukannya."
Kemungkinan Perubahan Aturan Menanti Jelang Keputusan 2026
Masalah buang-buang waktu terus menjadi subjek perdebatan hangat saat pembuat aturan mempertimbangkan cara meningkatkan tontonan sepakbola di Liga Primer dan seterusnya.
Perubahan aturan untuk mencegah 'timeout' kiper akan mewakili perubahan terbaru dalam sepakbola Inggris dan langkah lain ke arah yang benar menuju pencapaian tujuan bersama tersebut. Apakah solusi dapat diputuskan dalam beberapa bulan mendatang untuk menghasilkan perubahan hukum pada tahun 2026 masih harus dinantikan.
