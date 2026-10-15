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Camarda MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Liga Europa, Salzburg vs AC Milan LIVE

AC Milan
Salzburg
Europa League
Salzburg vs AC Milan
Serie A

Ikuti Salzburg vs AC Milan, pertandingan kedua fase liga Liga Europa.

Setelah empat klub Italia yang tampil di Liga Champions mengalami kegagalan telak, tanggung jawab untuk mencoba mengangkat kembali sepak bola Italia akan berada di pundak AC Milan mulai pukul 18.45. Mereka akan bertandang ke markas Salzburg untuk pertandingan kedua mereka di fase liga Liga Europa 2026/2027.

Di Red Bull Arena, tim Ruben Amorim juga dituntut menebus penampilan mengecewakan pada laga perdana mereka, saat kalah 2-0 dari Benfica, serta hasil imbang 1-1 yang tak kalah mengecewakan melawan Sassuolo di Serie A.



  • Salzburg vs AC Milan: Prediksi Susunan Pemain dan Laporan Pertandingan

    SALZBURG (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Konaté. Pelatih: Röhl.


    AC MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda.

  • Gol dan momen-momen penting

    0' Kick-off di Red Bull Arena, Salzburg, pukul 18.45


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