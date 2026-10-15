Liga Europa, Salzburg vs AC Milan LIVE

Setelah empat klub Italia yang tampil di Liga Champions mengalami kegagalan telak, tanggung jawab untuk mencoba mengangkat kembali sepak bola Italia akan berada di pundak AC Milan mulai pukul 18.45. Mereka akan bertandang ke markas Salzburg untuk pertandingan kedua mereka di fase liga Liga Europa 2026/2027.

Di Red Bull Arena, tim Ruben Amorim juga dituntut menebus penampilan mengecewakan pada laga perdana mereka, saat kalah 2-0 dari Benfica, serta hasil imbang 1-1 yang tak kalah mengecewakan melawan Sassuolo di Serie A.







