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Liga Champions, Roma vs Slovan Bratislava: Langsung

SSC Napoli U19
UEFA Youth League
SSC Napoli vs Bodoe/Glimt
SSC Napoli
Bodoe/Glimt
Champions League

Ikuti bersama kami secara LANGSUNG matchday ketiga Liga Champions.

Liga Champions, pekan ketiga

Roma-Slovan Bratislava

Pencetak gol:



Menebus hasil menyakitkan enam hari lalu melawan Real Madrid asuhan Mourinho, mantan pelatih mereka, dan meraih kemenangan pertama di Liga Champions.Roma asuhan Gian Piero Gasperini memiliki target yang jelas pada pekan ketiga kompetisi, saat mereka menjamu Slovan Bratislava asuhan Yaya Touré malam ini pukul 21.00 di Stadion Olimpico. Slovan berada di posisi terakhir dengan nol poin dan baru mencetak satu gol sejauh ini. Roma, yang menempati posisi ketiga klasemen liga, wajib meraih tiga poin melawan lawan yang terbilang mudah dihadapi, mengingat lawatan berat ke Manchester untuk menghadapi United dan ke Paris untuk menghadapi PSG, juara Eropa, dalam dua pertandingan berikutnya.



  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

  • Rincian pertandingan

    Roma-Slovan Bratislava

    Pencetak gol


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Pelatih: Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Sporar. Pelatih: Yaya Touré

    Kartu kuning:

    Kartu merah:

    Asis:

    Wasit: Scharer (SVI)

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