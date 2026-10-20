Liga Champions, pekan ketiga

Roma-Slovan Bratislava

Pencetak gol:









Menebus hasil menyakitkan enam hari lalu melawan Real Madrid asuhan Mourinho, mantan pelatih mereka, dan meraih kemenangan pertama di Liga Champions.Roma asuhan Gian Piero Gasperini memiliki target yang jelas pada pekan ketiga kompetisi, saat mereka menjamu Slovan Bratislava asuhan Yaya Touré malam ini pukul 21.00 di Stadion Olimpico. Slovan berada di posisi terakhir dengan nol poin dan baru mencetak satu gol sejauh ini. Roma, yang menempati posisi ketiga klasemen liga, wajib meraih tiga poin melawan lawan yang terbilang mudah dihadapi, mengingat lawatan berat ke Manchester untuk menghadapi United dan ke Paris untuk menghadapi PSG, juara Eropa, dalam dua pertandingan berikutnya.







