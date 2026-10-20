Liga Champions, Roma-Slovan Bratislava LIVE

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Wesley Hermoso Roma Fiorentina Serie AGetty Images
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Champions League

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Champions League, pertandingan ketiga

Roma-Slovan Bratislava 2-0

Pencetak gol: 21' Hermoso (R), 39' Molina (R)



Menebus hasil menyakitkan enam hari lalu melawan Real Madrid asuhan Mourinho, mantan pelatih mereka, dan meraih kemenangan pertama di Champions League. Skuad Roma asuhan Gian Piero Gasperini punya target yang jelas pada pertandingan ketiga kompetisi ini, yang berlangsung malam ini pukul 21.00 di Stadio Olimpico melawan Slovan Bratislava asuhan Yaya Touré, yang berada di posisi terakhir dengan nol poin dan baru mencetak satu gol sejauh ini. Roma, yang menempati peringkat ketiga klasemen liga, harus meraih tiga poin melawan lawan yang sangat mungkin dikalahkan, mengingat mereka akan bertandang ke Manchester untuk menghadapi United dan ke Paris untuk melawan PSG, sang juara Eropa, dalam dua pertandingan berikutnya.



  • Gol dan momen-momen penting

    39' - ROMA GANDAKAN KEUNGGULAN, MOLINA! Malen kembali menerobos dari sisi kiri, masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung. Takac menepis bola tepat ke kaki pemain Argentina itu. Molina dengan mudah menyambar bola untuk mengubah skor menjadi 2-0, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Roma sejak datang dari Atletico Madrid.


    35' - Roma nyaris mencetak gol kedua. Malen berlari menyambut bola di depan dan mengumpan kepada Mora, yang secara mengejutkan gagal mencetak gol saat berhadapan satu lawan satu dengan Takac. Tembakannya melenceng, tetapi ia sudah berada dalam posisi offside.


    20' - ROMA UNGGUL, HERMOSO! Pellegrini mengeksekusi tendangan bebas dengan sempurna dari sisi kanan ke arah kepala Ghilardi, yang menyundul bola ke arah pemain Spanyol itu. Hermoso tak menyia-nyiakan peluang dari jarak dekat dan membawa Roma unggul 1-0


    11' - Pisilli mencoba melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti, tetapi sepakannya tidak sempurna dan melenceng,


    5' - Roma berpeluang mencetak gol ketika Molina mengumpan kepada Mora. Pemain Portugal itu gagal mengontrol bola tepat di dekat Takac, padahal ia sudah siap menembak ke gawang.

  • RINCIAN PERTANDINGAN

    Roma-Slovan Bratislava 2-0


    Pencetak gol: 21' Hermoso (R), 39' Molina (R)


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Mora, Pellegrini; Malen. Pelatih: Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Gajdos, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Marcelli, Suleiman Camara. Pelatih: Yaya Touré

    Kartu kuning: 20' Barseghyan (S)

    Kartu merah: -

    Umpan gol: Ghilardi (R)

    Wasit: Scharer (SVI)

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