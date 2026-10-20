Liga Champions, Roma-Slovan Bratislava LIVE

Champions League, pertandingan ketiga
Roma-Slovan Bratislava 2-0
Pencetak gol: 21' Hermoso (R), 39' Molina (R)
Menebus hasil menyakitkan enam hari lalu melawan Real Madrid asuhan Mourinho, mantan pelatih mereka, dan meraih kemenangan pertama di Champions League. Skuad Roma asuhan Gian Piero Gasperini punya target yang jelas pada pertandingan ketiga kompetisi ini, yang berlangsung malam ini pukul 21.00 di Stadio Olimpico melawan Slovan Bratislava asuhan Yaya Touré, yang berada di posisi terakhir dengan nol poin dan baru mencetak satu gol sejauh ini. Roma, yang menempati peringkat ketiga klasemen liga, harus meraih tiga poin melawan lawan yang sangat mungkin dikalahkan, mengingat mereka akan bertandang ke Manchester untuk menghadapi United dan ke Paris untuk melawan PSG, sang juara Eropa, dalam dua pertandingan berikutnya.