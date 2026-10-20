Liga Champions, Roma-Slovan Bratislava LIVE

39' - ROMA GANDAKAN KEUNGGULAN, MOLINA! Malen kembali menerobos dari sisi kiri, masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung. Takac menepis bola tepat ke kaki pemain Argentina itu. Molina dengan mudah menyambar bola untuk mengubah skor menjadi 2-0, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Roma sejak datang dari Atletico Madrid.





35' - Roma nyaris mencetak gol kedua. Malen berlari menyambut bola di depan dan mengumpan kepada Mora, yang secara mengejutkan gagal mencetak gol saat berhadapan satu lawan satu dengan Takac. Tembakannya melenceng, tetapi ia sudah berada dalam posisi offside.





20' - ROMA UNGGUL, HERMOSO! Pellegrini mengeksekusi tendangan bebas dengan sempurna dari sisi kanan ke arah kepala Ghilardi, yang menyundul bola ke arah pemain Spanyol itu. Hermoso tak menyia-nyiakan peluang dari jarak dekat dan membawa Roma unggul 1-0





11' - Pisilli mencoba melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti, tetapi sepakannya tidak sempurna dan melenceng,





5' - Roma berpeluang mencetak gol ketika Molina mengumpan kepada Mora. Pemain Portugal itu gagal mengontrol bola tepat di dekat Takac, padahal ia sudah siap menembak ke gawang.