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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Liga Champions LIVE: Galatasaray vs Stuttgart dan Shakhtar vs Sporting sedang bertanding

Champions League
Inter
Roma
SSC Napoli
Como
Galatasaray vs VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Shakhtar Donetsk vs Sporting CP
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Bayern Munich
LASK vs Slovan Bratislava
LASK
Slovan Bratislava
Bodoe/Glimt vs Lille
Bodoe/Glimt
Lille
Villarreal vs Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Villarreal

Bagian pertama dari matchday keempat fase liga Liga Champions

Setelah jeda satu pekan yang bertepatan dengan putaran tengah pekan pertama Serie A musim ini, Liga Champions kembali bergulir. Tujuh pertandingan dijadwalkan pada matchday keempat, di luar dua laga yang melibatkan Inter dan Roma. Hasilnya mulai penting dalam menentukan klasemen fase liga.

Dua pertandingan pukul 18.45, Galatasaray-Stuttgart dan Shakhtar-Sporting Lisbon, akan membuka rangkaian laga. Ada pula sejumlah duel besar dan pertemuan sarat ketegangan, seperti Atletico Madrid-Bayern Munich, Barcelona-Aston Villa, dan Villarreal-PSG.

  • Jadwal lengkap dan tempat menonton pertandingan

    • pukul 18.45: GALATASARAY-STUTTGART di Sky Sport Calcio dan Sky Sport 254. Komentator Giovanni Poggi, Diretta Gol Elia Faggion
    • pukul 18.45: SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LISBON di Sky Sport Arena dan Sky Sport 255. Komentator Andrea Menon, Diretta Gol Alessandro Sugoni
    • pukul 21.00: FEYENOORD-INTER di Sky Sport Uno, Sky Sport 252 dan Sky Sport 4K. Komentator Maurizio Compagnoni, komentator pendamping Aldo Serena, reporter Gianluca Di Marzio dan Matteo Barzaghi, Diretta Gol Federico Zancan
    • pukul 21.00: BARCELONA-ASTON VILLA di Sky Sport Calcio dan Sky Sport 254. Komentator Paolo Redi, reporter Giorgia Cenni, Diretta Gol Paolo Ciarravano
    • pukul 21.00: MANCHESTER UNITED-ROMA di Sky Sport Arena dan Sky Sport 253. Komentator Fabio Caressa, komentator pendamping Beppe Bergomi, reporter Paolo Assogna dan Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile
    • pukul 21.00: VILLARREAL-PSG di Sky Sport 255. Komentator Davide Polizzi, Diretta Gol Dario Massara
    • pukul 21.00: ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICH di Sky Sport 256. Komentator Antonio Nucera, reporter Nicolò Omini, Diretta Gol Daniele Barone
    • pukul 21.00: BODØ GLIMT-LILLE di Sky Sport 257. Komentator Calogero Destro, Diretta Gol Riccardo Morelli
    • pukul 21.00: LASK-SLOVAN BRATISLAVA di Sky Sport 258. Komentator Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Andrea Voria

  • Galatasaray vs Stuttgart 2-0

    GALATASARAY-STUTTGART 2-0

    Pencetak gol: 12' dan 15' Batrakov (G)

  • Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbon 0-1

    SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LISBON 0-1

    Pencetak gol: 59' Doumbia (SP)

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  • Barcelona-Aston Villa

    BARCELONA-ASTON VILLA

    Pencetak gol: -

  • Villarreal-PSG

    VILLARREAL-PSG

    Pencetak gol: -

  • ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICH

    ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICH

    Pencetak gol: -

  • Bodø/Glimt vs Lille

    BODØ GLIMT-LILLE

    Pencetak gol: -

  • LASK-Slovan Bratislava

    LASK-SLOVAN BRATISLAVA

    Pencetak gol: -