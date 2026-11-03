Liga Champions LIVE: Galatasaray vs Stuttgart dan Shakhtar vs Sporting sedang bertanding

Setelah jeda satu pekan yang bertepatan dengan putaran tengah pekan pertama Serie A musim ini, Liga Champions kembali bergulir. Tujuh pertandingan dijadwalkan pada matchday keempat, di luar dua laga yang melibatkan Inter dan Roma. Hasilnya mulai penting dalam menentukan klasemen fase liga.

Dua pertandingan pukul 18.45, Galatasaray-Stuttgart dan Shakhtar-Sporting Lisbon, akan membuka rangkaian laga. Ada pula sejumlah duel besar dan pertemuan sarat ketegangan, seperti Atletico Madrid-Bayern Munich, Barcelona-Aston Villa, dan Villarreal-PSG.