Setelah jeda sepekan yang bertepatan dengan putaran tengah pekan pertama Serie A musim ini, Liga Champions kembali bergulir. Tujuh pertandingan dijadwalkan pada matchday keempat, selain dua laga yang melibatkan Inter dan Roma. Hasilnya mulai penting untuk menentukan posisi di klasemen fase liga.

Dua pertandingan pukul 18.45 menjadi pembuka, yakni Galatasaray-Stuttgart dan Shakhtar-Sporting Lisbon. Ada pula sejumlah laga besar dan pertemuan sarat emosi, seperti Atletico Madrid-Bayern Munich, Barcelona-Aston Villa, dan Villarreal-PSG.