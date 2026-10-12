Liberali di luar radar Fabregas: Baturina baru atau Kuhn baru?

Bukan itu saja. Cara pelatih menangani gelandang serang tersebut punya banyak kemiripan dengan perlakuannya terhadap Martin Baturina pada paruh pertama musim lalu. Pemain berusia 23 tahun itu tiba di tepi danau pada Juni 2025 melalui transfer senilai 25 juta, terdiri dari 18 juta nilai tetap dan 7 juta bonus. Meski klub mengeluarkan biaya sebesar itu untuk merekrutnya dari Dinamo Zagreb dan ia sudah memiliki pengalaman bermain di Liga Champions bersama klub Kroasia tersebut, pemain kelahiran 2003 itu awalnya kesulitan mendapat kesempatan bermain, dengan hanya mencatatkan 10 penampilan hingga 6 Januari. Empat hari kemudian, datanglah momen yang ditunggu-tunggu: gerak tipu mendadak untuk mengecoh kawalan para bek, disusul tendangan melengkung kaki kanan yang tak terbendung saat menghadapi Bologna. Gol indah yang tercipta pada menit-menit akhir pertandingan itu menentukan dalam menghindari kekalahan sekaligus menjadi titik awal perkembangan Baturina. Setelahnya, ia kian memegang peran sentral dalam rencana taktik Fabregas dan menjadi salah satu pemain top Serie A.