Liam Rosenior secara blak-blakan diberitahu bahwa ia akan segera dipecat dari Chelsea oleh mantan pemain The Blues, meskipun ia memulai musim dengan baik

Meskipun memulai dengan kuat, mantan pemain Chelsea Emmanuel Petit percaya bahwa cara klub yang tidak terduga dalam mengelola tim berarti kesuksesan jangka panjang jauh dari jaminan. "Apakah Liam Rosenior bisa memenangkan gelar Premier League bersama Chelsea? Mereka terus mengganti pemain setiap tahun. Jadi konsistensi dan stabilitas sangat penting jika ingin meraih sesuatu," katanya melalui Ignition Casino.

"Anda harus tetap setia pada pemain Anda, memiliki visi, dan tetap pada visi tersebut. Tidak peduli jika Anda melewati masa-masa sulit, Anda harus tetap pada visi tersebut. Anda harus percaya padanya. Anda harus mengirim pesan ke ruang ganti, apa pun yang terjadi di lapangan, bahkan jika kami mendapat hasil buruk, kami tetap pada ide-ide kami. Liverpool melakukannya, dan mereka memenangkan trofi. City melakukannya, dan mereka memenangkan trofi. Arsenal telah melakukannya selama bertahun-tahun dan tidak jauh dari memenangkan trofi. Kita akan lihat di akhir musim."