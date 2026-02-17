Getty Images Sport
Liam Rosenior secara blak-blakan diberitahu bahwa ia akan segera dipecat dari Chelsea oleh mantan pemain The Blues, meskipun ia memulai musim dengan baik
Rosenior memulai dengan kuat.
Meskipun belum terbukti di level tertinggi, pria berusia 41 tahun ini telah memimpin transisi yang mulus dari Enzo Maresca yang dipecat - meraih 13 dari 15 poin yang mungkin di Premier League dan merancang kemenangan tandang yang tak terduga di Napoli di Liga Champions untuk memastikan finis di posisi delapan besar yang sangat penting di fase liga. Satu-satunya noda dalam rekam jejaknya sejauh ini adalah kekalahan tipis di semifinal Carabao Cup melawan Arsenal yang diunggulkan, sementara pertandingan liga terakhir Chelsea melihat mereka membuang keunggulan dua gol untuk imbang dengan Leeds. Namun, tim London Barat itu bangkit dari kekalahan tersebut dengan kemenangan nyaman atas Hull, klub mantan manajer Rosenior, pada Jumat malam, untuk memastikan tempat mereka di putaran kelima Piala FA.
Mantan anggota Blue mendesak konsistensi.
Meskipun memulai dengan kuat, mantan pemain Chelsea Emmanuel Petit percaya bahwa cara klub yang tidak terduga dalam mengelola tim berarti kesuksesan jangka panjang jauh dari jaminan. "Apakah Liam Rosenior bisa memenangkan gelar Premier League bersama Chelsea? Mereka terus mengganti pemain setiap tahun. Jadi konsistensi dan stabilitas sangat penting jika ingin meraih sesuatu," katanya melalui Ignition Casino.
"Anda harus tetap setia pada pemain Anda, memiliki visi, dan tetap pada visi tersebut. Tidak peduli jika Anda melewati masa-masa sulit, Anda harus tetap pada visi tersebut. Anda harus percaya padanya. Anda harus mengirim pesan ke ruang ganti, apa pun yang terjadi di lapangan, bahkan jika kami mendapat hasil buruk, kami tetap pada ide-ide kami. Liverpool melakukannya, dan mereka memenangkan trofi. City melakukannya, dan mereka memenangkan trofi. Arsenal telah melakukannya selama bertahun-tahun dan tidak jauh dari memenangkan trofi. Kita akan lihat di akhir musim."
Rosenior mengirim peringatan pemecatan.
Mantan gelandang pemenang Piala Dunia, yang juga pernah membela Arsenal, memperingatkan Rosenior bahwa dia hanya butuh "tiga atau empat" hasil buruk lagi untuk dipecat, begitulah sifat Chelsea yang kejam.
"Lihat Manchester United, lihat Spurs, lihat Chelsea, semua klub itu," lanjut pria Prancis itu. "Mereka sudah mengganti pemain dan manajer berkali-kali. Lalu tiba-tiba kamu ingin mereka memenangkan gelar? Dan kamu bertanya padaku apakah Liam Rosenior mampu memenangkan gelar bersama Chelsea? Saya tidak yakin dia akan menjadi manajer dalam 10 bulan ke depan. Jika dia mengalami tiga atau empat hasil buruk berturut-turut, saya tidak akan terkejut jika dewan direksi memecatnya."
Salah satu cara untuk mengurangi tekanan
Mengingat betapa mudahnya pemilik Chelsea, BlueCo, melakukan pemecatan, sulit untuk membantah argumen Petit. Rosenior sudah menjadi pelatih kepala permanen kelima klub sejak pengambilalihan pada 2022, dengan dua trofi tidak cukup untuk mempertahankan pendahulunya, Maresca, di posisinya, meskipun ada banyak hal lain yang terjadi di balik layar.
Orang Inggris ini tampaknya sangat sadar bahwa memenangkan pertandingan adalah satu-satunya cara untuk menghindari tekanan. Ia mengatakan tentang pengawasan yang ia terima baru-baru ini: "Motivasi saya hanyalah membuat klub ini sesukses mungkin dan memenangkan pertandingan berikutnya. Semua energi dan waktuku terfokus pada para pemain, tim, cara kami mengadakan pertemuan tim, dan cara kami berlatih. Hal-hal lain hanyalah kebisingan, dan aku tidak bisa memengaruhinya anyway - kecuali dengan memenangkan pertandingan sepak bola." Rosenior berharap dapat melanjutkan awal yang baik saat The Blues menjamu Burnley yang sedang kesulitan pada Sabtu.
