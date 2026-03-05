Getty Images Sport
Liam Rosenior mengungkapkan persis apa yang dia pikirkan tentang Joao Pedro yang mencetak gol-gol mudah, sementara hattrick bintang Chelsea tersebut menjaga impian Liga Champions tetap hidup
Chelsea berhasil membalikkan defisit awal.
Villa mengejutkan Chelsea dengan gol pembuka cepat dari Douglas Luiz, tetapi The Blues secara bertahap mengambil alih kendali pertandingan. Joao Pedro menyamakan kedudukan dengan penyelesaian sederhana pada menit ke-30, dan setelah keputusan VAR yang ketat menganulir gol kedua tuan rumah, Pedro kembali mencetak gol di masa injury time babak pertama untuk merebut keunggulan. Chelsea mendominasi babak kedua, dengan Cole Palmer mencetak gol dari rebound sebelum membantu meruntuhkan barisan pertahanan tinggi Villa, memungkinkan Alejandro Garnacho untuk dengan murah hati memberikan umpan kepada Pedro untuk mencetak hat-trick, mengakhiri kemenangan comeback yang menentukan.
Rosenior memuji pahlawan hat-trick Joao Pedro
Bintang utama pertandingan ini tak diragukan lagi adalah Joao Pedro, yang kini telah mencetak 14 gol di Premier League. Rosenior dengan cepat menyoroti pentingnya posisi strategis striker tersebut dalam mencetak gol pertamanya dan ketiga. "Ya, dia pemain top. Saya pikir dia semakin percaya diri. Saya pikir permainan bertahan, energi yang dia berikan kepada tim dalam hal tekanan, pergerakannya, dan golnya dengan kaki kiri adalah kelas dunia. Penyelesaiannya luar biasa. Tapi sebenarnya, saya sangat, sangat senang dengan dua gol tap-in yang dia dapatkan. Dia berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kami bekerja keras dengannya untuk itu, tapi dia berhasil mencetak hat-trick," kata pelatih setelah peluit akhir.
Rapat tim Chelsea yang mengganggu Villa
Salah satu topik utama pembicaraan malam itu bukan hanya skor pertandingan, tetapi juga tindakan taktis yang dilakukan oleh para pemain Chelsea. Sebelum dimulainya setiap babak, The Blues melakukan formasi tim di lingkaran tengah lapangan, yang tampaknya mengganggu tim tuan rumah. Rosenior mengakui bahwa dia sangat menyukai aksi tersebut, meskipun hal itu membuat lawan frustrasi. "Tidak, itu bukan ide saya. Ide itu datang dari para pemain, dan saya benar-benar menyukainya karena mereka menunjukkan kesatuan, kebersamaan, dan semangat, dan menurut saya itu sangat penting," jelasnya.
Perburuan Liga Champions
Chelsea kini hanya tertinggal tiga poin dari Villa dalam perburuan tiket ke kompetisi elite Eropa. Dengan momentum yang terus meningkat, Rosenior ditanya apakah hasil ini menandakan titik balik dalam upaya mereka untuk finis di empat besar. Ia memperingatkan para pemainnya bahwa hasil ini hanya berarti jika mereka mampu menjaga konsistensi dalam beberapa pekan ke depan. "Ini hanya berarti jika kita bisa mempertahankannya. Kita harus konsisten. Kita punya pertandingan besar di FA Cup, lalu ada pertandingan besar di Paris, dan kemudian ada pertandingan besar lagi melawan Newcastle. Kita hanya perlu membuktikannya dan tidak melihat arti penting dari pertandingan-pertandingan tersebut," ujarnya mengakhiri.
