Liam Rosenior mengungkapkan bahwa Chelsea mengadakan pertemuan tim setelah insiden pelecehan rasial terhadap Wesley Fofana
Fofana menjadi korban pelecehan rasial di Instagram.
Kartu merah tersebut merupakan kartu merah keenam yang diterima Chelsea di Premier League musim ini, setelah The Blues kehilangan posisi di persaingan empat besar akibat gol penyeimbang Zian Flemming di menit-menit akhir. Hasil imbang di Stamford Bridge ini berarti tim London Barat tersebut gagal memenangkan dua pertandingan liga terakhirnya, setelah ditahan imbang di kandang oleh dua tim promosi, Leeds dan Burnley.
Pengusiran Fofana berarti ia akan absen dalam laga tandang ke markas rival dan pemuncak klasemen Premier League, Arsenal, pada Minggu mendatang. Sayangnya, pemain berusia 25 tahun itu menerima pesan rasialis di Instagram-nya setelah hasil imbang tersebut, saat sang bek membagikan tangkapan layar beberapa pesan keji yang diterimanya.
Pemain Prancis itu kemudian mengunggah postingan lanjutan dengan pesan: "2026 dan masih sama saja. Tidak ada yang berubah. Orang-orang ini tidak pernah dihukum. Kalian membuat kampanye besar melawan rasisme, tapi tidak ada yang benar-benar bertindak."
Gelandang Burnley, Hannibal Mejbri, juga menerima pelecehan setelah pertandingan, yang membuat pemain berusia 23 tahun itu menyatakan: "Ini tahun 2026, dan masih ada orang-orang seperti ini. Edukasi diri kalian dan anak-anak kalian, tolong."
The Clarets mengeluarkan pernyataan resmi, yang berbunyi: "Klub telah melaporkan postingan tersebut ke perusahaan induk Instagram, Meta, dan mengharapkan dukungan kuat dari mereka, bersama dengan Premier League dan polisi, serta akan bekerja untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab diidentifikasi dan diselidiki," bunyi pernyataan tersebut.
"Tidak ada tempat untuk hal ini dalam masyarakat kita dan kami menolaknya dengan tegas. Klub tetap tegas dalam sikapnya – kami memiliki pendekatan nol toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi. Hannibal akan mendapatkan dukungan penuh dari klub dan para penggemar Burnley, yang telah kami lihat menentang pelecehan tersebut. Tidak ada tempat untuk rasisme."
Chelsea dan Liga Premier mengeluarkan pernyataan.
Chelsea, di sisi lain, juga mengeluarkan pernyataan sendiri, yang berbunyi: "Chelsea Football Club merasa terkejut dan jijik dengan pelecehan rasial online yang keji yang ditujukan kepada Wesley Fofana. Pelecehan rasial yang ditargetkan yang dialami Wes setelah pertandingan Premier League hari ini melawan Burnley adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi. Perilaku semacam ini sepenuhnya tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai permainan dan segala hal yang kami perjuangkan sebagai klub.
"Tidak ada tempat untuk rasisme. Kami berdiri teguh bersama Wes. Dia mendapat dukungan penuh kami, begitu pula semua pemain kami yang terlalu sering harus menanggung kebencian ini hanya karena melakukan pekerjaan mereka. Kami akan bekerja sama dengan otoritas dan platform terkait untuk mengidentifikasi pelaku dan mengambil tindakan terkuat yang mungkin."
Premier League kemudian merespons, menyatakan: "Kami berdiri bersama Wesley Fofana dan Chelsea dalam mengecam pelecehan rasialis yang keji yang dia terima di media sosial. Rasisme tidak memiliki tempat dalam permainan kami atau di mana pun dalam masyarakat, dan kami akan terus melakukan segala yang kami bisa untuk mendukung pemain yang menjadi korban pelecehan diskriminatif. Sepak bola adalah untuk semua orang."
Manajer Blues mengungkapkan dukungannya kepada para pemain.
Dan Rosenior telah mengungkapkan bahwa Dr Michael Bennett, yang direkrut oleh klub pada musim panas lalu untuk bertindak sebagai kepala kesejahteraan kinerja, bertemu dengan para pemain pada hari Jumat. "Para pemain mendapatkan dukungan yang luar biasa baik di dalam maupun di luar lapangan," kata Rosenior saat ditanya tentang bantuan apa yang telah diberikan Chelsea terkait pelecehan yang ditujukan kepada Fofana.
"Mereka mengadakan pertemuan dengan Dr Michael Bennett hari ini mengenai keterlibatannya di klub dan bagaimana dia dapat membantu dalam hal-hal di luar lapangan.
"Tentu saja ini hari yang sulit bagi Wes, pertama karena apa yang terjadi dalam pertandingan, lalu dampaknya, pelecehan rasial yang dia terima secara online. Wes adalah orang yang tangguh, orang yang baik.
"Ini luar biasa, Anda membicarakan rasisme minggu lalu dalam konferensi pers dan hal itu memengaruhi Anda dengan cara yang seharusnya tidak ada, baik secara online maupun verbal secara langsung. Ini adalah sesuatu yang harus kita upayakan semaksimal mungkin untuk menghilangkannya dari kehidupan, apalagi dari sepak bola. Tapi Wes baik-baik saja, dia berlatih dengan baik minggu ini."
Dunia Sempurna Rosenior
Fofana dan Mejbri adalah dua dari empat pemain Liga Premier yang menjadi korban pelecehan rasial melalui media sosial pada akhir pekan lalu. Ketika ditanya apakah dia telah meminta para pemainnya untuk berhenti menggunakan media sosial secara permanen mengingat insiden pekan lalu, Rosenior mengatakan: "Dalam hal media sosial, generasi saat ini, itu adalah bagian dari generasi muda, bagian dari kehidupan mereka.
"Dalam dunia yang ideal, pemain tidak memperdulikan apa yang ada di media sosial, tetapi kenyataannya mereka melakukannya karena mereka adalah manusia. Sangat mudah untuk menulis apa pun yang Anda inginkan tanpa konsekuensi saat berada di media sosial.
"Saya harap para pemain yang menggunakan media sosial, yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut, menyadari bahwa itu hanyalah kebisingan, bahwa banyak orang dengan banyak pendapat. Beberapa di antaranya valid, dan beberapa berasal dari tempat yang mungkin tidak baik."
