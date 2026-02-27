Liam Rosenior mengungkapkan bahwa Chelsea mengadakan pertemuan tim setelah insiden pelecehan rasial terhadap Wesley Fofana

Kartu merah tersebut merupakan kartu merah keenam yang diterima Chelsea di Premier League musim ini, setelah The Blues kehilangan posisi di persaingan empat besar akibat gol penyeimbang Zian Flemming di menit-menit akhir. Hasil imbang di Stamford Bridge ini berarti tim London Barat tersebut gagal memenangkan dua pertandingan liga terakhirnya, setelah ditahan imbang di kandang oleh dua tim promosi, Leeds dan Burnley.

Pengusiran Fofana berarti ia akan absen dalam laga tandang ke markas rival dan pemuncak klasemen Premier League, Arsenal, pada Minggu mendatang. Sayangnya, pemain berusia 25 tahun itu menerima pesan rasialis di Instagram-nya setelah hasil imbang tersebut, saat sang bek membagikan tangkapan layar beberapa pesan keji yang diterimanya.

Pemain Prancis itu kemudian mengunggah postingan lanjutan dengan pesan: "2026 dan masih sama saja. Tidak ada yang berubah. Orang-orang ini tidak pernah dihukum. Kalian membuat kampanye besar melawan rasisme, tapi tidak ada yang benar-benar bertindak."

Gelandang Burnley, Hannibal Mejbri, juga menerima pelecehan setelah pertandingan, yang membuat pemain berusia 23 tahun itu menyatakan: "Ini tahun 2026, dan masih ada orang-orang seperti ini. Edukasi diri kalian dan anak-anak kalian, tolong."

The Clarets mengeluarkan pernyataan resmi, yang berbunyi: "Klub telah melaporkan postingan tersebut ke perusahaan induk Instagram, Meta, dan mengharapkan dukungan kuat dari mereka, bersama dengan Premier League dan polisi, serta akan bekerja untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab diidentifikasi dan diselidiki," bunyi pernyataan tersebut.

"Tidak ada tempat untuk hal ini dalam masyarakat kita dan kami menolaknya dengan tegas. Klub tetap tegas dalam sikapnya – kami memiliki pendekatan nol toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi. Hannibal akan mendapatkan dukungan penuh dari klub dan para penggemar Burnley, yang telah kami lihat menentang pelecehan tersebut. Tidak ada tempat untuk rasisme."