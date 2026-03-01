Getty Images Sport
Liam Rosenior mengakui secara mengejutkan bahwa Chelsea tidak bisa bermain sesuai dengan cara yang diinginkannya menjelang pertandingan melawan Arsenal
Chelsea bersiap menghadapi Arsenal
The Blues bertandang ke Emirates Stadium dengan target mempertahankan performa yang menjanjikan, namun Rosenior secara mengejutkan jujur tentang batasan yang dihadapinya. Meskipun memulai musim dengan tak terkalahkan di liga, manajer tersebut mengungkapkan bahwa ketakutan akan cedera pemainnya telah menyebabkan pelonggaran signifikan dalam tuntutan taktisnya. Pengakuan ini mengejutkan dari seorang manajer yang bertugas mengejar ketertinggalan dari tim-tim elit di divisi tersebut, terutama saat Chelsea bersiap menghadapi tim Arsenal yang dikenal dengan intensitas fisiknya yang tinggi.
Evolusi taktis versus kenyataan fisik
Berbicara kepada situs web resmi Chelsea, Rosenior menjelaskan bahwa tangannya terikat oleh kondisi saat ini dari tim dan waktu kedatangannya di tengah musim. "Di pikiranmu, mungkin kamu berpikir, 'Saya ingin bermain seperti ini,' tapi kamu harus menyesuaikannya dengan para pemain dan pengalaman mereka, serta di mana mereka berada pada tahap ini dari musim."
"Kamu tidak bisa langsung datang dan mengubah jadwal latihan mereka atau apa yang mereka terbiasa lakukan karena mereka bisa cedera. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, jadi ini adalah hal yang perlu saya tangani dalam jangka panjang."
Pragmatisme manajer didasarkan pada keinginan untuk menghindari krisis ruang medis, bahkan jika itu berarti menunda implementasi penuh rencana energiknya. "Kelelahan adalah hal yang wajar bagi seorang pemain sepak bola profesional. Ini tentang mengatasi momen-momen ketika kamu lelah dan memastikan kamu merawat diri sendiri, serta memastikan tingkat dan beban latihan benar. Saat ini, fokus saya dan cara kami bekerja adalah pertandingan demi pertandingan; apa yang terbaik untuk para pemain ini untuk menang dan apa yang terbaik bagi kami untuk menang di setiap pertandingan. Itulah cara kami akan melakukannya hingga akhir musim," tambahnya, menyesuaikan taktiknya dengan kebutuhan spesifik skuad.
Data tidak berbohong
Data menunjukkan kontras yang mencolok antara Chelsea dan rival mereka di utara London. Sementara Arsenal berada di puncak klasemen Premier League dalam hal jarak yang ditempuh, Chelsea saat ini berada di posisi terbawah. Rosenior, however, berargumen bahwa sepak bola berbasis penguasaan bola secara alami menurunkan statistik lari. "Statistik penguasaan bola kami sangat tinggi, dan jika statistik penguasaan bola Anda tinggi, Anda akan berlari lebih sedikit. Anda selalu ingin berada di puncak setiap kategori, dan Arsenal melakukannya. Mereka adalah tim yang sangat fisik, menekan tinggi, dan berenergi tinggi," kata manajer Chelsea.
Ambisi tetap untuk mengubah Chelsea menjadi mesin bertenaga tinggi, tetapi Rosenior menekankan kesabaran kepada basis penggemar yang terbiasa dengan hasil instan. "Saya ingin kami juga menjadi tim yang menekan tinggi dan berenergi tinggi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Itu membutuhkan waktu berbulan-bulan dan semoga bertahun-tahun. Tapi saya tahu ke mana saya ingin tim ini menuju, dalam setiap aspek," tegasnya.
Berjalan di atas tali keseimbangan kebugaran
Keputusan Rosenior untuk melonggarkan tuntutan taktisnya terungkap jelas melalui daftar pemain yang absen saat ini di Chelsea. Pengakuannya sebelumnya tentang kekhawatiran akan krisis ruang medis kini menjadi kenyataan yang mendesak, dengan masalah kebugaran terus memengaruhi pilihan pemainnya untuk pertandingan di Emirates. The Blues akan kehilangan beberapa pemain kunci melawan Arsenal, termasuk Marc Cucurella dan Estevao, sementara Wesley Fofana absen karena skorsing. Namun, kabar ini tidak sepenuhnya buruk bagi para pendukung Stamford Bridge. Kapten Reece James telah diizinkan kembali ke starting lineup, yang menjadi dorongan besar bagi unit pertahanan.
"Reece benar-benar baik-baik saja," kata Rosenior. "Romeo [Lavia] semakin kuat. Kami mengadakan pertandingan latihan kecil pekan ini dan dia terlihat sangat baik. Estevao akan absen sedikit lebih lama, dan Jamie Gittens terus berprogres dalam rehabilitasinya. Cucu tidak tersedia untuk Minggu ini. Dario Essugo juga sudah kembali ke lapangan latihan."
