Berbicara kepada situs web resmi Chelsea, Rosenior menjelaskan bahwa tangannya terikat oleh kondisi saat ini dari tim dan waktu kedatangannya di tengah musim. "Di pikiranmu, mungkin kamu berpikir, 'Saya ingin bermain seperti ini,' tapi kamu harus menyesuaikannya dengan para pemain dan pengalaman mereka, serta di mana mereka berada pada tahap ini dari musim."

"Kamu tidak bisa langsung datang dan mengubah jadwal latihan mereka atau apa yang mereka terbiasa lakukan karena mereka bisa cedera. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, jadi ini adalah hal yang perlu saya tangani dalam jangka panjang."

Pragmatisme manajer didasarkan pada keinginan untuk menghindari krisis ruang medis, bahkan jika itu berarti menunda implementasi penuh rencana energiknya. "Kelelahan adalah hal yang wajar bagi seorang pemain sepak bola profesional. Ini tentang mengatasi momen-momen ketika kamu lelah dan memastikan kamu merawat diri sendiri, serta memastikan tingkat dan beban latihan benar. Saat ini, fokus saya dan cara kami bekerja adalah pertandingan demi pertandingan; apa yang terbaik untuk para pemain ini untuk menang dan apa yang terbaik bagi kami untuk menang di setiap pertandingan. Itulah cara kami akan melakukannya hingga akhir musim," tambahnya, menyesuaikan taktiknya dengan kebutuhan spesifik skuad.