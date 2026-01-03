'Belum Ada Yang Konkret' - Liam Rosenior Jawab Isu Gantikan Enzo Maresca Di Chelsea Usai Strasbourg Ditahan Imbang

Legenda Liga Primer Alan Shearer berbicara tentang prospek Rosenior pindah ke Chelsea dan mengakui dia terkesan dengan kinerjanya sejauh ini.

Dia mengatakan kepada Betfair: "Liam Rosenior memiliki perjalanan yang bagus di Strasbourg, dia dipecat di Hull dalam keadaan yang sedikit aneh dan dia dinilai tinggi. Pertanyaan besarnya adalah: apakah dia siap untuk pekerjaan sebesar Chelsea? Apakah dia tahu persis apa yang dia hadapi? Kita telah melihat seseorang pergi ke sana baru-baru ini dengan potensi seperti Graham Potter, dan kita tahu apa yang terjadi padanya."

"Saya bisa mengerti kebutuhan akan pelatih muda yang sedang naik daun. Saya tidak berpikir Chelsea akan mendapatkan salah satu manajer 'besar' karena cara mereka ingin menjalankan klub. Jadi, saya kira itulah sebabnya mereka akan menempuh jalur pelatih potensial daripada manajer nama besar. Akan sangat bagus bagi manajer muda Inggris untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dia memilih pergi ke luar negeri dan mempelajari sesuatu yang berbeda, yang menunjukkan rasa lapar."

"Dia harus berpikir panjang dan keras tentang apakah itu hal yang tepat untuk kariernya, tetapi Chelsea adalah klub besar yang bersaing untuk trofi. Akan sangat sulit untuk menolaknya. Siapa pun yang masuk, empat besar adalah target Chelsea. Mereka tidak akan memenangkan liga; saya pikir jelas dua teratas adalah City dan Arsenal. Mereka harus lolos ke Liga Champions. Cukup sederhana."