'Belum Ada Yang Konkret' - Liam Rosenior Jawab Isu Gantikan Enzo Maresca Di Chelsea Usai Strasbourg Ditahan Imbang
Rosenior Muncul Sebagai Favorit Pengganti Maresca
Rosenior tampaknya muncul sebagai opsi utama Chelsea untuk menggantikan Maresca menyusul kepergiannya yang mengejutkan dari Stamford Bridge pada hari Tahun Baru. Mantan manajer Leicester City itu pergi di tengah performa buruk dan setelah keretakan hubungan dengan pemilik klub.
Pelatih Chelsea U-21, Calum McFarlane, akan memimpin klub untuk pertandingan Liga Primer mereka melawan Manchester City pada Minggu, sementara perburuan pengganti permanen Maresca berlanjut. Rosenior sebelumnya menolak untuk menutup kemungkinan meninggalkan Strasbourg demi Chelsea dan kini telah mengeluarkan pembaruan di tengah spekulasi yang terus berlanjut mengenai kemungkinan kepulangannya ke Inggris.
Rosenior Buka Suara soal Kabar ke Chelsea
Rosenior berbicara kepada wartawan pada Sabtu setelah hasil imbang 1-1 Strasbourg dengan Nice.
Ia berkata: "Jujur saja, saya tidak tahu. Saya mengatakannya dalam konferensi pers, dalam hidup Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Sulit untuk menggambarkan hubungan yang saya miliki dengan grup ini. Saya merasa dicintai, saya menyukai pekerjaan ini sejak awal."
"Jawaban saya tetap sama: Saya tidak tahu. Tidak ada yang konkret, tidak ada diskusi konkret. Saya hanya ingin fokus pada tim, pada klub, yang merupakan klub luar biasa. Apa yang akan terjadi, terjadilah; saya harus tetap fokus pada momen saat ini. Ini adalah kota yang sangat indah, dengan orang-orang yang sangat indah, klub yang hebat. Saya menyukai segalanya. Para pemain luar biasa. Saya benar-benar menginginkan yang terbaik untuk klub ini."
Pekerjaan Chelsea 'Sulit Ditolak' bagi Rosenior
Legenda Liga Primer Alan Shearer berbicara tentang prospek Rosenior pindah ke Chelsea dan mengakui dia terkesan dengan kinerjanya sejauh ini.
Dia mengatakan kepada Betfair: "Liam Rosenior memiliki perjalanan yang bagus di Strasbourg, dia dipecat di Hull dalam keadaan yang sedikit aneh dan dia dinilai tinggi. Pertanyaan besarnya adalah: apakah dia siap untuk pekerjaan sebesar Chelsea? Apakah dia tahu persis apa yang dia hadapi? Kita telah melihat seseorang pergi ke sana baru-baru ini dengan potensi seperti Graham Potter, dan kita tahu apa yang terjadi padanya."
"Saya bisa mengerti kebutuhan akan pelatih muda yang sedang naik daun. Saya tidak berpikir Chelsea akan mendapatkan salah satu manajer 'besar' karena cara mereka ingin menjalankan klub. Jadi, saya kira itulah sebabnya mereka akan menempuh jalur pelatih potensial daripada manajer nama besar. Akan sangat bagus bagi manajer muda Inggris untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dia memilih pergi ke luar negeri dan mempelajari sesuatu yang berbeda, yang menunjukkan rasa lapar."
"Dia harus berpikir panjang dan keras tentang apakah itu hal yang tepat untuk kariernya, tetapi Chelsea adalah klub besar yang bersaing untuk trofi. Akan sangat sulit untuk menolaknya. Siapa pun yang masuk, empat besar adalah target Chelsea. Mereka tidak akan memenangkan liga; saya pikir jelas dua teratas adalah City dan Arsenal. Mereka harus lolos ke Liga Champions. Cukup sederhana."
Chelsea Bersiap untuk Januari yang Sibuk
Chelsea menghadapi ujian berikutnya melawan penantang gelar Manchester City dalam bulan yang sibuk bagi The Blues.
Siapa pun yang menggantikan Maresca menghadapi awal 2026 yang sibuk, mengingat Chelsea akan menghadapi Charlton di Piala FA dan Arsenal di empat besar Piala Liga. The Blues juga harus melewati pertandingan Liga Primer melawan Fulham, Brentford, Crystal Palace, dan West Ham serta pertandingan Liga Champions melawan Pafos dan Napoli.
