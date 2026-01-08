Di luar urusan hukum tersebut, Rosenior kini resmi memulai petualangan barunya sebagai pelatih Chelsea setelah The Blues berpisah dengan Enzo Maresca. Pria kelahiran London itu, yang didatangkan dari klub Ligue 1 Strasbourg, menandatangani kontrak berdurasi enam setengah tahun dan akan memimpin laga perdananya sebagai pelatih Chelsea ketika bertamu ke markas Charlton Athletic di Piala FA, Minggu (11/1) mendatang. Ia belum mulai melatih dan hanya menjadi penonton ketika klub barunya dipecundangi Fulham 2-1 di EPL, Kamis (8/1) dini hari WIB.

Dalam sebuah pernyataan, Rosenior berkata: “Saya merasa sangat rendah hati dan terhormat ditunjuk sebagai pelatih Chelsea Football Club. Ini adalah klub dengan semangat unik dan sejarah besar dalam memenangkan trofi."

“Tugas saya adalah melindungi identitas itu dan membangun tim yang mencerminkan nilai-nilai itu di setiap pertandingan yang kami mainkan sembari terus memenangkan trofi. Dipercaya dengan peran ini sangat berarti bagi saya dan saya ingin berterima kasih kepada semua pihak atas kesempatan dan keyakinan yang diberikan dalam menjalankan pekerjaan ini. Saya akan memberikan segalanya untuk menghadirkan kesuksesan yang pantas didapatkan klub ini."

“Saya sangat percaya pada kerja sama tim, persatuan, kebersamaan, dan saling bekerja untuk satu sama lain. Nilai-nilai itu akan menjadi inti dari semua yang kami lakukan dan menjadi fondasi kesuksesan kami."

“Saya antusias bekerja dengan grup pemain dan staf yang sangat bertalenta, membangun koneksi kuat di dalam maupun luar lapangan, serta menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa bersatu dan digerakkan oleh tujuan yang sama.”