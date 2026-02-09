Pengakuan Liam Rosenior: Saya Di-bully Para Pemain Chelsea Gara-Gara...

Rosenior juga mengungkapkan bahwa candaan itu bahkan sudah sampai ke lingkaran keluarganya, dan ia tegas mengatakan ledekan-ledekan di media sosial tak mengganggunya.

“Hal-hal seperti ini tidak memengaruhi saya. Saya sudah terlalu tua sekitar tiga atau empat tahun untuk media sosial. Anak-anak saya justru sangat aktif. Kalau mereka melihat meme lucu tentang Will dari The Inbetweeners atau David Brent, mereka mengirimkannya ke saya sambil tertawa. Mereka menikmatinya!" ucap pria 41 tahun itu. "Ada satu lelucon tentang selera berpakaian saya, mereka mengatakan saya memiliki selera berpakaian yang bagus. Putri saya menganggap itu sangat lucu, karena dia benci selera berpakaian saya!"

Meski begitu, pelatih anyar Chelsea itu mengakui sorotan publik tetap berdampak pada keluarganya.

“[Perhatian seperti ini] memang memengaruhi keluarga. Saya sudah bicara dengan mereka untuk menikmati pengalaman luar biasa ini untuk saya, dan semoga mereka bisa melihat hari-hari istimewa yang akan datang di klub ini," imbuh Rosenior. "Saya tak memikirkannya. Kalau saya terlalu memikirkan apa yang orang katakan di media, saya justru bisa kehilangan banyak hal penting di sini. Ada cukup banyak hal yang harus saya tangani dengan pekerjaan yang harus saya lakukan di sini."

"Fokus saya hanyalah untuk membuat klub ini sesukses mungkin dan memenangkan pertandingan berikutnya. Semua energi dan waktu saya terfokus pada pemain, tim, cara kami mengadakan pertemuan tim, dan cara kami berlatih. Yang lain hanyalah kebisingan, dan saya toh tidak bisa mengontrolnya, kecuali dengan memenangkan pertandingan sepakbola."