Pengakuan Liam Rosenior: Saya Di-bully Para Pemain Chelsea Gara-Gara...
Rosenior jadi bahan tertawaan lagi
Liam Rosenior memang sudah akrab dengan berbagai ejekan sejak mengambil alih kursi pelatih Chelsea. Gaya bicaranya yang terbuka dan kepribadiannya yang unik membuatnya dijuluki “LinkedIn Liam”, bahkan kerap dibandingkan dengan karakter David Brent dari The Office. Sebuah meme lain juga menyamakan Rosenior dengan Will McKenzie dari The Inbetweeners, terutama karena model kacamatanya.
Salah kontrol saat The Blues menghadapi Arsenal pun menambah daftar olok-olokan, yang bahkan datang dari ruang ganti Chelsea sendiri. Namun, seperti biasa, Rosenior memilih menanggapinya dengan santai.
“Hidup terlalu singkat"
Ditanya apakah ia sudah melatih sentuhan bolanya jelang laga melawan Wolves, Rosenior menjawab dengan nada bercanda: “Para pemain memperlihatkan video itu lagi kepada saya dan kami semua tertawa. Estevao bahkan bilang dia tak percaya saya dulu pesepakbola profesional.”
Ia melanjutkan: “Ini pekerjaan yang luar biasa, saya sangat mencintai pekerjaan ini. Saya serius dan menuntut dalam banyak hal, tapi hidup terlalu singkat. Kita harus menikmati hidup dan bisa menertawakan diri sendiri. Saat ini, banyak orang di negara ini sedang menertawakan saya, dan itu tidak masalah.”
Keluarga ikut tertawakan Rosenior
Rosenior juga mengungkapkan bahwa candaan itu bahkan sudah sampai ke lingkaran keluarganya, dan ia tegas mengatakan ledekan-ledekan di media sosial tak mengganggunya.
“Hal-hal seperti ini tidak memengaruhi saya. Saya sudah terlalu tua sekitar tiga atau empat tahun untuk media sosial. Anak-anak saya justru sangat aktif. Kalau mereka melihat meme lucu tentang Will dari The Inbetweeners atau David Brent, mereka mengirimkannya ke saya sambil tertawa. Mereka menikmatinya!" ucap pria 41 tahun itu. "Ada satu lelucon tentang selera berpakaian saya, mereka mengatakan saya memiliki selera berpakaian yang bagus. Putri saya menganggap itu sangat lucu, karena dia benci selera berpakaian saya!"
Meski begitu, pelatih anyar Chelsea itu mengakui sorotan publik tetap berdampak pada keluarganya.
“[Perhatian seperti ini] memang memengaruhi keluarga. Saya sudah bicara dengan mereka untuk menikmati pengalaman luar biasa ini untuk saya, dan semoga mereka bisa melihat hari-hari istimewa yang akan datang di klub ini," imbuh Rosenior. "Saya tak memikirkannya. Kalau saya terlalu memikirkan apa yang orang katakan di media, saya justru bisa kehilangan banyak hal penting di sini. Ada cukup banyak hal yang harus saya tangani dengan pekerjaan yang harus saya lakukan di sini."
"Fokus saya hanyalah untuk membuat klub ini sesukses mungkin dan memenangkan pertandingan berikutnya. Semua energi dan waktu saya terfokus pada pemain, tim, cara kami mengadakan pertemuan tim, dan cara kami berlatih. Yang lain hanyalah kebisingan, dan saya toh tidak bisa mengontrolnya, kecuali dengan memenangkan pertandingan sepakbola."
Rosenior dan Chelsea kembali fokus ke Liga Inggris
Pada akhirnya, Chelsea harus mengakui keunggulan Arsenal di semifinal Piala Liga dengan kekalahan agregat 4-2. Rosenior dan pasukannya sudah kembali beraksi di Liga Inggris dengan menghajar Wolves 3-1 berkat hat-trick babak pertama Cole Palmer, Sabtu (7/2) kemarin. Kini The Blues bersiap revans ketika menjamu Leeds United pada Rabu (11/2) dini hari WIB.
