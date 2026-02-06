"Baji**an!" - Liam Rosenior NGAMUK, Tuduh Arsenal Tak Hormati Chelsea Di Semifinal Piala Liga

Berbicara kepada wartawan, Rosenior menjelaskan dengan tegas: “Bukan para pemainnya. Saya orang yang menghargai lawan. Dalam pemanasan, masing-masing tim punya setengah lapangan sendiri.”

“Saya tidak pernah meminta tim atau staf saya untuk masuk ke wilayah lawan. Di momen itu, saya merasa mereka tidak sepantasnya berada di sana (wilayah Chelsea).”

“Mereka mengganggu pemanasan pemain saya dan staf saya. Jadi saya meminta mereka—mungkin tidak dengan cara yang sopan—untuk tetap berada di setengah lapangan mereka. Saya tidak di sini untuk permainan psikologis. Ini hanya soal apa yang menurut saya benar dan sopan. Semoga itu bisa dihargai, dan tim lain juga melakukan hal yang sama.”

“Ada etika tertentu dalam sepakbola. Saya selalu berusaha sebaik mungkin untuk menghormati semua orang. Saya selalu ingin menang, tapi saya tidak pernah meminta staf saya melakukan hal-hal seperti itu. Saya tidak punya masalah dengan siapa pun di Arsenal Football Club.”

“Manajernya luar biasa, Mikel Arteta, saya sangat menghormatinya. Hanya saja di momen itu, saya merasa rasa hormat tersebut tidak ditunjukkan kepada tim saya.”