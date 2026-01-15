Liam Rosenior Sebut Satu Chelsea Kena Virus! Begini Sang Pelatih Mengatasinya

Rosenior akan menghadapi Brentford yang sedang dalam performa baik saat dia memimpin Chelsea untuk pertama kalinya di Premier League pada hari Sabtu. The Blues memiliki catatan yang mengecewakan melawan tim tamu pada hari Sabtu dan hanya memenangkan satu dari delapan pertandingan terakhir di Premier League melawan Bees. Rekor kandang mereka juga menjadi perhatian dalam kampanye 2025-26, sesuatu yang ingin diubah oleh Rosenior. Dia menjelaskan: "Saya pikir masa lalu adalah masa lalu, saya mengatakan itu kepada para pemain. Saya hanya bisa mempengaruhi sekarang. Jika saya mempengaruhi sekarang, saya mempengaruhi masa depan. Saya ingin kami bermain dengan tempo tinggi sehingga lawan tahu bahwa sulit untuk datang dan bermain di Stamford Bridge. Hal terpenting adalah bahwa kami melakukan dasar-dasar dengan sangat baik."

Brentford akan melakukan perjalanan singkat ke Stamford Bridge dengan dua poin dan tiga tempat di atas Chelsea di tabel Premier League. Tim Keith Andrew berada dalam enam pertandingan tanpa kekalahan, dengan kedua tim telah bermain imbang 2-2 sebelumnya di musim ini di Gtech Community Stadium.