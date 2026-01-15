Getty Images Sport
Liam Rosenior Sebut Satu Chelsea Kena Virus! Begini Sang Pelatih Mengatasinya
Skuad Chelsea terkena virus
The Blues terus berjuang melawan virus yang telah menyebar di skuad Chelsea di London barat. Gittens dan Delap tetap absen karena sakit dan telah diperintahkan untuk tinggal di rumah, sementara lebih banyak anggota staf juga terkena dampaknya, menurut The Athletic. Situasi ini terjadi hanya beberapa hari setelah Rosenior menggantikan Enzo Maresca di pucuk pimpinan dan di tengah jadwal pertandingan yang padat untuk Chelsea dan manajer baru mereka. The Blues dijadwalkan kembali bertanding pada hari Sabtu melawan Brentford di Premier League dan masih memiliki pertandingan melawan Pafos, Crystal Palace, Napoli, dan West Ham sebelum akhir Januari.
Rosenior memberikan pembaruan tentang situasi
Rosenior berbicara tentang situasi tersebut pada konferensi pers hari Kamis. Dia mengatakan Delap tidak akan kembali tepat waktu untuk pertandingan hari Sabtu dan memberikan kabar terbaru tentang situasinya. "Tidak, dia masih di rumah saat ini, pemulihan. Begitu juga dengan Jamie Gittens. Dokter klub kami melakukan segala yang mereka bisa untuk mengendalikan apa yang tampaknya menjadi virus karena beberapa anggota staf kami juga terkena. Kami mengadakan pertemuan hari ini dengan para pemain tentang mencuci tangan, dasar-dasar, yang sangat penting dan semoga kami bisa mengendalikannya. Kami memiliki periode sibuk, jadi kami memerlukan semua orang siap berangkat dan dalam keadaan sehat.”
Berita baik tentang pemulihan Lavia
Rosenior memiliki kabar lebih baik mengenai Romeo Lavia yang mengalami masa mimpi buruk dengan cedera di Chelsea. Gelandang tersebut kembali absen pada bulan November tetapi sedang mendekati kembali ke latihan. Rosenior mengatakan: "Romeo ada di lapangan, dia belum bersama kelompok tetapi kami dapat melihatnya di rumput melakukan pemulihan. Dia terlihat sangat, sangat baik. Saya menyukainya, pertama sebagai anak laki-laki tetapi juga sebagai pemain. Dia adalah seseorang yang ingin saya bekerja sama dengannya dalam jangka panjang karena dia benar-benar pemain sepak bola yang luar biasa. Hal terpenting baginya sekarang adalah memastikan kami tidak memaksanya terlalu keras, sehingga ketika dia kembali, dia kembali untuk selamanya dan saya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan nyata dengannya secara taktis. Bagi saya, dia adalah pemain yang tidak sabar untuk saya miliki kembali di kelompok, dan saya sangat, sangat menantikan untuk memilikinya kembali bersama kami."
Apa yang selanjutnya bagi Chelsea?
Rosenior akan menghadapi Brentford yang sedang dalam performa baik saat dia memimpin Chelsea untuk pertama kalinya di Premier League pada hari Sabtu. The Blues memiliki catatan yang mengecewakan melawan tim tamu pada hari Sabtu dan hanya memenangkan satu dari delapan pertandingan terakhir di Premier League melawan Bees. Rekor kandang mereka juga menjadi perhatian dalam kampanye 2025-26, sesuatu yang ingin diubah oleh Rosenior. Dia menjelaskan: "Saya pikir masa lalu adalah masa lalu, saya mengatakan itu kepada para pemain. Saya hanya bisa mempengaruhi sekarang. Jika saya mempengaruhi sekarang, saya mempengaruhi masa depan. Saya ingin kami bermain dengan tempo tinggi sehingga lawan tahu bahwa sulit untuk datang dan bermain di Stamford Bridge. Hal terpenting adalah bahwa kami melakukan dasar-dasar dengan sangat baik."
Brentford akan melakukan perjalanan singkat ke Stamford Bridge dengan dua poin dan tiga tempat di atas Chelsea di tabel Premier League. Tim Keith Andrew berada dalam enam pertandingan tanpa kekalahan, dengan kedua tim telah bermain imbang 2-2 sebelumnya di musim ini di Gtech Community Stadium.
