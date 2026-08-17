LFP menghadapi kritik keras setelah Lens mengalahkan PSG dalam laga Trophee des Champions yang kontroversial

Lens memulai musim mereka dengan mengangkat Trophee des Champions setelah meraih kemenangan 1-0 atas PSG. Thauvin mencetak gol penentu bagi Lens, yang mampu bertahan meski bermain dalam kondisi kalah jumlah pemain untuk waktu yang lama.

Namun, hasil tersebut sepenuhnya tertutupi oleh kritik keras yang ditujukan kepada LFP terkait penyelenggaraan pertandingan. Meski laga ini seharusnya digelar di tempat netral, badan pengatur sepak bola Prancis itu memilih menggelar pertandingan di kandang Lens, Stade Bollaert-Delelis.