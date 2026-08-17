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FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

LFP menghadapi kritik keras setelah Lens mengalahkan PSG dalam laga Trophee des Champions yang kontroversial

Paris Saint-Germain
Lens
Super Cup
Lens vs Paris Saint-Germain

Lens meraih kemenangan 1-0 atas Paris Saint-Germain untuk menjuarai Trophee des Champions berkat gol Florian Thauvin. Namun, badan pengelola sepak bola Prancis, LFP, mendapat kritik keras karena menggelar laga tersebut di stadion kandang Lens meski aturan mengharuskan venue netral.

  • Lens menjuarai trofi di tengah kontroversi venue

    Lens memulai musim mereka dengan mengangkat Trophee des Champions setelah meraih kemenangan 1-0 atas PSG. Thauvin mencetak gol penentu bagi Lens, yang mampu bertahan meski bermain dalam kondisi kalah jumlah pemain untuk waktu yang lama.

    Namun, hasil tersebut sepenuhnya tertutupi oleh kritik keras yang ditujukan kepada LFP terkait penyelenggaraan pertandingan. Meski laga ini seharusnya digelar di tempat netral, badan pengatur sepak bola Prancis itu memilih menggelar pertandingan di kandang Lens, Stade Bollaert-Delelis.

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  • FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP

    Ketimpangan besar dalam jumlah penonton memicu reaksi keras

    Keputusan untuk menggelar pertandingan di Bollaert memberi Lens keuntungan yang sangat besar saat menghadapi PSG. Menurut Madein Foot, sekitar 95 persen stadion dipenuhi pendukung Lens, sementara suporter PSG dibatasi hanya 1.850 tiket di sektor tim tamu.

    Atmosfer pada hari pertandingan lebih menyerupai laga kandang biasa bagi klub asal utara itu ketimbang sebuah partai netral. LFP semakin memanaskan kontroversi dengan tetap mempertahankan hiburan tradisional Lens sebelum pertandingan dan saat turun minum sepanjang acara.

  • Organisasi LFP berada di bawah sorotan tajam

    Pengaturan ini sangat kontras dengan edisi 2023 kompetisi tersebut antara PSG dan Toulouse di Parc des Princes. Pada kesempatan itu, LFP memastikan presentasi pertandingan yang netral dan menerapkan distribusi penonton 50-50 yang ketat antara kedua kelompok suporter. Kekeliruan organisasi terbaru ini terjadi hampir setahun setelah perselisihan sebelumnya terkait pertandingan tunda antara PSG dan Lens. Laporan yang sama juga menyebut bahwa presiden LFP Vincent Labrune dan presiden PSG Nasser Al-Khelaïfi sama-sama absen dari Bollaert.

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  • FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP

    Apa selanjutnya?

    Sementara Lens merayakan kemenangan mereka atas PSG, dampak dari penyelenggaraan pertandingan itu akan terus membayangi LFP. Keputusan untuk mengabaikan aturan venue netral kembali memicu perdebatan seputar tata kelola dan keadilan kompetisi domestik. Badan pengelola itu kini menghadapi tekanan yang kian besar untuk meninjau pilihannya terkait stadion tuan rumah untuk edisi-edisi mendatang.

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