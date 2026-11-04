Pertandingan berikutnya RCL Champions League 15.00 COM Tonton

Como kembali bermimpi di Liga Champions. Setelah menang 4-1 atas Manchester United, mereka ingin terus melaju di papan atas klasemen fase liga 2026/2027 saat bertandang ke Prancis untuk menghadapi Lens. Mulai pukul 21.00 di Stade Bollaert-Delelis, anak asuh Cesc Fabregas lebih diunggulkan berdasarkan prediksi dan posisi klasemen. Como terpaut 2 poin dari posisi kedelapan yang kini ditempati Bayern Munich, sementara Lens baru mengoleksi tiga poin dan datang setelah dua kekalahan beruntun yang membuat mereka terlempar dari zona play-off.

LENS-COMO

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