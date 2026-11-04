Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Nico Paz ComoGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Lens vs Como LIVE, susunan pemain resmi: Kaiki dan Baturina absen, Caqueret tampil

Champions League
Como
Lens
Lens vs Como

Ikuti Lens vs Como pada matchday keempat fase liga Liga Champions.

Pertandingan berikutnya
RCL

RCL

Champions League

04 Nov 2026

COM

COM

Como kembali bermimpi di Liga Champions. Setelah menang 4-1 atas Manchester United, mereka ingin terus melaju di papan atas klasemen fase liga 2026/2027 saat bertandang ke Prancis untuk menghadapi Lens. Mulai pukul 21.00 di Stade Bollaert-Delelis, anak asuh Cesc Fabregas lebih diunggulkan berdasarkan prediksi dan posisi klasemen. Como terpaut 2 poin dari posisi kedelapan yang kini ditempati Bayern Munich, sementara Lens baru mengoleksi tiga poin dan datang setelah dua kekalahan beruntun yang membuat mereka terlempar dari zona play-off.

LENS-COMO

PENCETAK GOL: -

  • Lens-Como: Susunan Pemain Resmi dan Rincian Pertandingan

    Lens-Como

    Pencetak gol: -

    LENS (3-4-1-2): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Cuisance, Haidara, Skoras; Thauvic; Ivanović, Hazard.

    Cadangan: Gurtner, Gorgelin, Celik, Bulatovic, Sotoca, Titraoui, Todibo, Abdulhamid, Gradit, Kadile, Sagnan, Soares.

    Pelatih: Cahuzac.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.

    Cadangan: Ginelli, Sanchez, Dossena, Kaiki, Baturina, Ricci, Smolcic, Liberali, Grilli, Papaccioli.

    Pelatih: Fabregas.

    Wasit: Saggi (NOR)

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    0' Sepak mula di Stadion Bollaert-Delelis pukul 21.00

    SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
RCL

RCL

Champions League

04 Nov 2026

COM

COM