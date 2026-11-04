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Nico Paz ComoGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Lens vs Como LIVE: Kabar terbaru susunan pemain dan satu tanda tanya bagi Fabregas

Champions League
Como
Lens
Lens vs Como

Ikuti Lens-Como pada matchday keempat fase liga Liga Champions.

Pertandingan berikutnya
RCL

RCL

Champions League

04 Nov 2026

COM

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Como kembali bermimpi di Liga Champions. Setelah menang 4-1 atas Manchester United, mereka ingin terus melesat di papan atas klasemen fase liga 2026/2027 saat bertandang ke markas Lens di Prancis. Dalam laga yang dimulai pukul 21.00 di Stade Bollaert-Delelis, anak asuh Cesc Fabregas diunggulkan berdasarkan prediksi dan posisi klasemen. Como terpaut dua poin dari peringkat kedelapan yang kini ditempati Bayern Munich, sementara tim asal Prancis itu baru mengoleksi tiga poin dan datang setelah dua kekalahan beruntun yang membuat mereka terlempar dari zona play-off.

LENS-COMO

PENCETAK GOL: -

  • Lens vs Como: Perkiraan Susunan Pemain

    LENS (3-4-3): Risser; Todibo, Baidoo, Anton; Aguilar, Cuisance, Haidara, Udol; Kadile, Ivanović, Thauvin. Pelatih: Cahuzac.

    COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Pelatih: Fabregas.

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    0' Kick-off di Stadion Bollaert-Delelis pukul 21.00

    DI SINI SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT

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Pertandingan berikutnya
RCL

RCL

Champions League

04 Nov 2026

COM

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