Pertandingan berikutnya RCL Champions League 15.00 COM Tonton

Como kembali bermimpi di Liga Champions. Setelah menang 4-1 atas Manchester United, mereka ingin terus melesat di papan atas klasemen fase liga 2026/2027 saat bertandang ke markas Lens di Prancis. Dalam laga yang dimulai pukul 21.00 di Stade Bollaert-Delelis, anak asuh Cesc Fabregas diunggulkan berdasarkan prediksi dan posisi klasemen. Como terpaut dua poin dari peringkat kedelapan yang kini ditempati Bayern Munich, sementara tim asal Prancis itu baru mengoleksi tiga poin dan datang setelah dua kekalahan beruntun yang membuat mereka terlempar dari zona play-off.

LENS-COMO

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