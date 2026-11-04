69' GOL - Liberali dan Baturina bertukar umpan satu-dua. Baturina lalu berhadapan satu lawan satu dengan Risser dan, meski sentuhan terakhirnya kurang sempurna, tetap berhasil menaklukkannya untuk mengubah skor menjadi 8-1.

65' GOL - Lens mencoba bangkit dan mencetak gol hiburan dari situasi sepak pojok. Aguilar, yang bersiap di tepi kotak penalti dekat tiang jauh, menyambut bola yang melambung dengan sepakan voli langsung ke sudut gawang, menaklukkan Butez.

62' GOL - Umpan panjang Jacobo Ramon menemukan Liberali yang berdiri bebas di sisi lapangan. Pemain asal Italia itu melesat dalam serangan balik dan, setelah masuk ke kotak penalti, melepaskan tembakan ke tiang dekat saat Risser belum siap. Sang kiper pun gagal mengantisipasinya.

58' GOL - Serangan balik kilat lainnya dari Como berbuah gol lagi. Douvikas bergerak melengkung untuk menerima umpan terukur Nico Paz, lalu menaklukkan Risser yang keluar dari gawang dengan tembakan ke tiang dekat.

53' GOL - Dari situasi sepak pojok, Milla menerima bola di sisi kiri dan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Kempf menyambutnya dengan sundulan memutar yang indah untuk mencetak gol kelima.

46' GOL - Babak baru saja dimulai, Como sudah mencetak gol lagi. Kali ini Nico Paz melihat celah di kotak penalti untuk Da Cunha, yang kembali menusuk dari kanan. Dengan sentuhan pertama kaki kirinya, Da Cunha mengarahkan bola ke tiang jauh untuk menjadikan skor 4-0.

40' SELEBRASI UNTUK MENGENANG JESUS DE MIGUEL - Selebrasi pemain Argentina yang lahir di Tenerife itu berlangsung sederhana. Di Tenerife, pesepakbola Andorra Jesus de Miguel meninggal dunia secara tragis dalam beberapa hari terakhir setelah mengalami henti jantung saat pertandingan melawan Tenerife. Nico Paz memilih berlari ke bangku cadangan, mengambil jersey bergambar mendiang pemain, lalu menunjukkannya ke kamera.

40' GOL - Como kembali mempertontonkan aksi gemilang! Serangan balik mematikan mereka dimulai dari Da Cunha yang mengirim umpan terobosan kepada Douvikas. Ia kemudian mengoper ke sisi lapangan untuk Nico Paz, yang melihat Risser sedikit keluar dari posisi dan menaklukkannya dengan tembakan keras nan akurat.

32' GOL - Genoa mempertontonkan permainan spektakuler: dalam lima operan, bola mengalir dari Butez hingga masuk ke gawang. Sang kiper mengirim bola kepada Valle di kiri. Bek sayap itu mengoper kepada Perrone, yang berbalik lalu mengalirkan bola ke Nico Paz di kanan. Pemain Argentina itu merangsek maju dan mengirim umpan silang ke tiang jauh, tempat Valle berlari menyambutnya. Dalam posisi kehilangan keseimbangan, Valle langsung mengembalikan bola ke tengah kotak penalti lewat sepakan voli, dan Douvikas menyelesaikannya dari jarak dekat untuk mencetak gol keduanya.

25' PELUANG - Couto mengirim bola kepada Douvikas, yang menyodorkannya kepada Nico Paz. Lewat kontrol terarah dan umpan satu-dua, Nico Paz melewati pertahanan dan berhadapan satu lawan satu dengan Risser. Namun, sang kiper sigap keluar untuk menggagalkan upaya pemain Argentina itu mengecohnya.

17' - Ivanovic dan Kempf berbenturan kepala dengan keras. Para pemain di lapangan tampak khawatir dan permainan terhenti setidaknya selama satu menit. Dengan bantuan tim medis, keduanya pulih dan kembali bermain.

15' PENALTI DIBERIKAN, LALU DIBATALKAN SETELAH TINJAUAN VAR - Thauvin mencapai garis akhir lapangan dari sisi kanan dan mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Caqueret menghadang bola dengan lengan terbuka, tetapi bola mengenai dadanya. Wasit semula memberikan penalti, namun setelah pemeriksaan panjang, VAR meminta Saggi meninjau tayangan di monitor dan keputusan penalti pun dibatalkan.

7' GOL - Como mengambil sepak pojok pendek, lalu umpan silang berikutnya menemukan Perrone di tiang jauh. Gelandang itu melompat untuk menyundul bola ke tiang yang jauh darinya, yakni tiang dekat dari sisi datangnya umpan silang. Namun, Douvikas menjadi pemain tercepat yang menyambar bola di jalurnya dan memasukkannya ke gawang.

1' - Thauvin langsung merebut bola di sepertiga akhir lapangan dan melepaskan tembakan langsung ke gawang Butez. Namun, posisi sang kiper tepat sehingga ia dapat menangkap bola dengan mudah.

0' Sepak mula di Stadion Bollaert-Delelis pukul 21.00

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