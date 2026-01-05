'Jelas Saya Ingin Ke Sana' - Wonderkid Bayern Munich Lennart Karl Akui Real Madrid Adalah 'Klub Impiannya'

Karl telah mencetak enam gol dalam 22 penampilan musim ini. Playmaker bertubuh mungil ini terbukti menjadi pendamping yang berguna bagi striker produktif timnas Inggris, Harry Kane. Penyerang andalan Bayern itu senang memiliki semangat muda di sampingnya.

Kane berkata tentang Karl: "Saya pikir Lenny hebat bagi kami. Saya pikir Anda melihat kualitas yang dia miliki, terutama di area sempit. Itu sangat membantu kami sejak dia ada di tim karena kami sering bermain melawan blok rendah atau melawan sistem 5-4-1 di mana tim mundur dan menyulitkan kami untuk menembus."

"Lenny membantu membuka ruang itu karena dia begitu cepat dan sangat bagus dalam menguasai bola dan dia bisa melewati bek. Dia mirip dengan Jamal (Musiala) dalam hal itu, yang telah membuka permainan bagi kami dan memberinya kesempatan untuk mencetak gol serta memberi orang lain kesempatan untuk mencetak gol."

"Tanpa bola, dia memiliki etos kerja yang hebat. Cara kami berlatih di sini dan cara bos [Vincent Kompany] melatih, saya pikir dia tidak akan membiarkannya lolos dengan hal lain. Itu bagus baginya untuk bisa belajar dan mencoba membantu tim, jadi senang memilikinya."