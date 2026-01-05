Getty
'Jelas Saya Ingin Ke Sana' - Wonderkid Bayern Munich Lennart Karl Akui Real Madrid Adalah 'Klub Impiannya'
Akankah Karl Menjadi 'Galactico'?
Los Blancos mungkin tidak sedominan dulu, dengan perjuangan mencari konsistensi di bawah asuhan Xabi Alonso musim ini, namun mereka tetap memiliki daya tarik yang jelas bagi para pemain paling ambisius.
Di bawah presiden Florentino Perez, raksasa LaLiga itu sering menyukai pendekatan 'Galacticos' dalam perekrutan. Selama bertahun-tahun, hal itu memungkinkan mereka mendapatkan pemain seperti Zinedine Zidane, Ronaldo, Kaka, David Beckham, Cristiano Ronaldo, dan Kylian Mbappe.
Karl Ungkap Mimpi Bermain untuk Real Madrid
Bisa jadi Karl akan membangun reputasi global yang menempatkannya ke dalam kelompok bakat serupa. Ia sudah membuat kemajuan positif di jalur itu, dengan remaja berbakat tersebut menulis ulang buku sejarah di negara asalnya, Jerman.
Dia telah menghiasi dan mencetak gol di pertandingan Bundesliga dan Liga Champions, dengan Bayern menetapkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk potensi seperti itu. Namun, mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan Karl.
Sang anak muda pun mengakuinya. Dia tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan zona nyamannya dalam waktu dekat, tetapi mengatakan kepada para pendukung saat mengunjungi klub penggemar di Burgsinn ketika ditanya tentang tim selain Bayern yang menarik imajinasinya: "FC Bayern adalah klub yang sangat besar. Bermain di sana adalah mimpi. Tapi suatu saat nanti, saya pasti ingin pergi ke Real Madrid. Itu klub impian saya, tapi itu rahasia kita saja ya. Tentu saja, Bayern adalah sesuatu yang sangat istimewa dan sangat menyenangkan."
Kane Puji Wonderkid Karl
Karl telah mencetak enam gol dalam 22 penampilan musim ini. Playmaker bertubuh mungil ini terbukti menjadi pendamping yang berguna bagi striker produktif timnas Inggris, Harry Kane. Penyerang andalan Bayern itu senang memiliki semangat muda di sampingnya.
Kane berkata tentang Karl: "Saya pikir Lenny hebat bagi kami. Saya pikir Anda melihat kualitas yang dia miliki, terutama di area sempit. Itu sangat membantu kami sejak dia ada di tim karena kami sering bermain melawan blok rendah atau melawan sistem 5-4-1 di mana tim mundur dan menyulitkan kami untuk menembus."
"Lenny membantu membuka ruang itu karena dia begitu cepat dan sangat bagus dalam menguasai bola dan dia bisa melewati bek. Dia mirip dengan Jamal (Musiala) dalam hal itu, yang telah membuka permainan bagi kami dan memberinya kesempatan untuk mencetak gol serta memberi orang lain kesempatan untuk mencetak gol."
"Tanpa bola, dia memiliki etos kerja yang hebat. Cara kami berlatih di sini dan cara bos [Vincent Kompany] melatih, saya pikir dia tidak akan membiarkannya lolos dengan hal lain. Itu bagus baginya untuk bisa belajar dan mencoba membantu tim, jadi senang memilikinya."
Legenda Bayern Samakan Karl dengan Juara Piala Dunia
Karl, yang ingin mendapatkan panggilan timnas senior dalam waktu dekat, juga mendapat pujian dari rekan senegaranya yang memenangkan Piala Dunia. Legenda Bayern Thomas Muller adalah sosok lain yang menjadi bagian dari klub penggemar remaja tersebut.
Muller, yang kini bermain di MLS bersama Vancouver Whitecaps, berkata tentang Karl dan mengapa ia bisa disamakan dengan penyerang yang pernah membela Bayern dan Arsenal: "Teknik menembaknya tentu luar biasa. Dia memiliki penyelesaian akhir yang sangat bagus, dan itu sudah menjadi aset yang sangat baik untuk dimiliki. Karena jika Anda bermain di lini serang untuk FC Bayern dan Anda energik serta lincah, Anda akan terus-menerus menemukan diri Anda dalam posisi mencetak gol."
"Karena itu, gol-golnya bukan kebetulan; dia benar-benar memiliki kualitas. Pertanyaan yang akan menentukan masa depannya lebih tentang seberapa sering dia masuk ke situasi seperti itu, apakah dia bisa menciptakannya sendiri, apakah dia membutuhkan tim untuk melakukannya untuknya, dan sebagainya."
"Mari kita ambil teman lama kita Lukas Podolski sebagai contoh: ketika dia menguasai bola dalam posisi yang baik di kaki kirinya, itu langsung 'boom'. Tapi dibandingkan dengan pesepakbola terbaik dunia, dia tidak cukup sering masuk ke posisi menembak itu."
Karl mengakui bahwa dia — seperti sesama wonderkid Lamine Yamal dari Barcelona — masih harus banyak belajar. Bayern siap memberikan pelajaran itu, sambil berharap superstar didikan mereka sendiri dapat dijauhkan dari pintu keluar selama mungkin.
