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Leicester City dan tim debutan non-liga mengetahui nasib mereka dalam undian putaran pertama Piala FA
Ikatan keluarga menonjol pada tahap awal
Menurut The Sun, sorotan utama dari hasil undian terbaru adalah manajer Peterborough United, Robbie Savage, yang bersiap menghadapi putranya sendiri, Charlie Savage, saat Peterborough menjamu Reading.
Sebanyak 48 klub dari League One dan League Two secara resmi bergabung dengan 32 tim tersisa dari luar liga. Fase awal yang menarik ini kerap menghadirkan momen berkesan, dan laga mendatang di London Road menjanjikan pertemuan yang sangat personal bagi keluarga Savage dalam perebutan tempat di putaran kedua.
Para mantan juara menghadapi ujian dari tim-tim non-liga
Leicester City dan Wigan Athletic memasuki turnamen lebih awal tahun ini menyusul kesulitan yang mereka alami belakangan ini. Keduanya merupakan mantan juara paling ternama di antara peserta saat ini. Leicester mendapat undian laga tandang melawan Oxford City dari divisi keenam, memberi tuan rumah yang berlaga di luar liga profesional peluang besar untuk menciptakan kejutan.
Leicester kesulitan di League One setelah terdegradasi dua musim berturut-turut. Mereka hanya memenangi tiga dari sembilan pertandingan pembuka di liga. Sementara itu, Wigan akan bertandang ke selatan untuk menghadapi Boreham Wood dalam laga menarik lainnya.
Tim-tim kecil bermimpi membuat kejutan di ajang piala
Di kasta yang lebih rendah, sejumlah klub mengincar kesempatan untuk menyingkirkan tim yang lebih diunggulkan. Tadley Calleva tetap menjadi tim berperingkat terendah yang masih bersaing. Mereka akan bertandang ke markas klub League One, Barnsley, jika berhasil mengalahkan Aldershot dalam laga ulangan pada Selasa. Sementara itu, AFC Rushden & Diamonds akan bertandang ke markas Burton Albion. Uniknya, dua tim debutan dari kasta ketujuh, Plymouth Parkway dan Berkhamsted, sama sekali tidak mendapat lawan dari Football League dalam undian. Keduanya justru dipertemukan, sehingga salah satu dari mereka dipastikan lolos ke babak berikutnya.
Hasil lengkap undian putaran pertama Piala FA
Dover Athletic vs Wealdstone
Mansfield Town vs Macclesfield atau Anstey Nomads
Huddersfield Town vs Exeter City
Luton Town vs Chesham United atau Forest Green Rovers
Bristol Rovers vs Cambridge United
Oldham Athletic vs Sheffield Wednesday
Kidderminster Harriers vs Doncaster Rovers
Leyton Orient vs Harborough Town
Accrington Stanley vs Wycombe Wanderers
MK Dons vs Swindon Town
Newport County vs Walsall
Bromley vs Rotherham United
Barnet vs Tranmere Rovers
Fleetwood Town vs Rochdale
Barnsley vs Aldershot atau Tadley Calleva
Plymouth Parkway vs Berkhamsted
Chesterfield vs Leatherhead atau Yeovil Town
Gillingham vs Barrow atau Gloucester City
Bury atau Harrogate Town vs AFC Fylde
Crewe Alexandra vs AFC Wimbledon
Oxford United vs Stevenage
Burton Albion vs AFC Rushden & Diamonds
Bedford Town atau Cray Wanderers vs Stockport County
Port Vale vs Scunthorpe United
Cheltenham Town vs FC Halifax Town
Colchester United vs Chorley atau Worcester City
Eastleigh vs Shrewsbury Town
Peterborough United vs Reading
Wimborne Town vs Crawley Town
Plymouth Argyle vs Spalding United atau Alvechurch
Hornchurch vs Blackpool
Guiseley vs Sutton United
Gateshead atau Stafford Rangers vs Grimsby Town
Oxford City vs Leicester City
Bradford City vs Marine
York City vs Northampton Town
Altrincham atau FC United of Manchester vs Notts County
Boreham Wood vs Wigan Athletic
Carlisle United vs Salford City
Salisbury vs Sholing
Menatap laga-laga pada November
Seluruh pertandingan putaran pertama akan berlangsung pada akhir pekan 7 November. Tim-tim yang lolos kemudian akan menanti undian putaran kedua, berharap bisa melaju ke putaran ketiga yang menawarkan keuntungan finansial besar. Di putaran itulah tim-tim besar Championship dan Liga Primer Inggris akhirnya mulai berlaga.
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