Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Leicester City dan tim debutan non-liga mengetahui nasib mereka dalam undian putaran pertama Piala FA

Leicester City
FA Cup

Undian putaran pertama Piala FA membuka jalan bagi akhir pekan sepak bola yang dramatis, dengan duel keluarga yang sangat dinantikan serta laga-laga sulit bagi para mantan juara. Saat klub-klub Football League bergabung dengan tim-tim non-liga yang masih bertahan, para penggemar dapat menantikan sejumlah kisah menarik, termasuk pertemuan Peterborough United dengan Reading dan upaya tim-tim kecil non-liga menciptakan kejutan besar.

  • Ikatan keluarga menonjol pada tahap awal

    Menurut The Sun, sorotan utama dari hasil undian terbaru adalah manajer Peterborough United, Robbie Savage, yang bersiap menghadapi putranya sendiri, Charlie Savage, saat Peterborough menjamu Reading.

    Sebanyak 48 klub dari League One dan League Two secara resmi bergabung dengan 32 tim tersisa dari luar liga. Fase awal yang menarik ini kerap menghadirkan momen berkesan, dan laga mendatang di London Road menjanjikan pertemuan yang sangat personal bagi keluarga Savage dalam perebutan tempat di putaran kedua.

  • Para mantan juara menghadapi ujian dari tim-tim non-liga

    Leicester City dan Wigan Athletic memasuki turnamen lebih awal tahun ini menyusul kesulitan yang mereka alami belakangan ini. Keduanya merupakan mantan juara paling ternama di antara peserta saat ini. Leicester mendapat undian laga tandang melawan Oxford City dari divisi keenam, memberi tuan rumah yang berlaga di luar liga profesional peluang besar untuk menciptakan kejutan.

    Leicester kesulitan di League One setelah terdegradasi dua musim berturut-turut. Mereka hanya memenangi tiga dari sembilan pertandingan pembuka di liga. Sementara itu, Wigan akan bertandang ke selatan untuk menghadapi Boreham Wood dalam laga menarik lainnya.

  • Tim-tim kecil bermimpi membuat kejutan di ajang piala

    Di kasta yang lebih rendah, sejumlah klub mengincar kesempatan untuk menyingkirkan tim yang lebih diunggulkan. Tadley Calleva tetap menjadi tim berperingkat terendah yang masih bersaing. Mereka akan bertandang ke markas klub League One, Barnsley, jika berhasil mengalahkan Aldershot dalam laga ulangan pada Selasa. Sementara itu, AFC Rushden & Diamonds akan bertandang ke markas Burton Albion. Uniknya, dua tim debutan dari kasta ketujuh, Plymouth Parkway dan Berkhamsted, sama sekali tidak mendapat lawan dari Football League dalam undian. Keduanya justru dipertemukan, sehingga salah satu dari mereka dipastikan lolos ke babak berikutnya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Hasil lengkap undian putaran pertama Piala FA

    Dover Athletic vs Wealdstone

    Mansfield Town vs Macclesfield atau Anstey Nomads

    Huddersfield Town vs Exeter City

    Luton Town vs Chesham United atau Forest Green Rovers

    Bristol Rovers vs Cambridge United

    Oldham Athletic vs Sheffield Wednesday

    Kidderminster Harriers vs Doncaster Rovers

    Leyton Orient vs Harborough Town

    Accrington Stanley vs Wycombe Wanderers

    MK Dons vs Swindon Town

    Newport County vs Walsall

    Bromley vs Rotherham United

    Barnet vs Tranmere Rovers

    Fleetwood Town vs Rochdale

    Barnsley vs Aldershot atau Tadley Calleva

    Plymouth Parkway vs Berkhamsted

    Chesterfield vs Leatherhead atau Yeovil Town

    Gillingham vs Barrow atau Gloucester City

    Bury atau Harrogate Town vs AFC Fylde

    Crewe Alexandra vs AFC Wimbledon

    Oxford United vs Stevenage

    Burton Albion vs AFC Rushden & Diamonds

    Bedford Town atau Cray Wanderers vs Stockport County

    Port Vale vs Scunthorpe United

    Cheltenham Town vs FC Halifax Town

    Colchester United vs Chorley atau Worcester City

    Eastleigh vs Shrewsbury Town

    Peterborough United vs Reading

    Wimborne Town vs Crawley Town

    Plymouth Argyle vs Spalding United atau Alvechurch

    Hornchurch vs Blackpool

    Guiseley vs Sutton United

    Gateshead atau Stafford Rangers vs Grimsby Town

    Oxford City vs Leicester City

    Bradford City vs Marine

    York City vs Northampton Town

    Altrincham atau FC United of Manchester vs Notts County

    Boreham Wood vs Wigan Athletic

    Carlisle United vs Salford City

    Salisbury vs Sholing

  • Menatap laga-laga pada November

    Seluruh pertandingan putaran pertama akan berlangsung pada akhir pekan 7 November. Tim-tim yang lolos kemudian akan menanti undian putaran kedua, berharap bisa melaju ke putaran ketiga yang menawarkan keuntungan finansial besar. Di putaran itulah tim-tim besar Championship dan Liga Primer Inggris akhirnya mulai berlaga.

Pertandingan berikutnya
BRO

BRO

League One

20 Okt 2026

LEI

LEI