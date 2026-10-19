Menurut The Sun, sorotan utama dari hasil undian terbaru adalah manajer Peterborough United, Robbie Savage, yang bersiap menghadapi putranya sendiri, Charlie Savage, saat Peterborough menjamu Reading.

Sebanyak 48 klub dari League One dan League Two secara resmi bergabung dengan 32 tim tersisa dari luar liga. Fase awal yang menarik ini kerap menghadirkan momen berkesan, dan laga mendatang di London Road menjanjikan pertemuan yang sangat personal bagi keluarga Savage dalam perebutan tempat di putaran kedua.