"Mau Sampai Kapan?" - Legenda Wes Brown Ingatkan Fans Kribo Man United Yang Viral Agar Mengepang Rambutnya Setelah Hasil Imbang Vs Nottingham Forest Yang Bikin Dia Kembali Ke Titik Awal
Siapakah 'The United Strand'?
Ilett adalah seorang penggemar United yang menggunakan nama pengguna 'The United Strand' di platform media sosial. Dia mengambil sumpah pada Oktober 2024 - setelah Amorim ditunjuk sebagai pelatih kepala baru United - bahwa dia tidak akan memotong rambutnya sampai klub favoritnya memenangkan lima pertandingan berturut-turut. Ilett sekarang memiliki rambut afro penuh karena Setan Merah belum mencapai target tersebut.
Pihak Amorim hampir mencapai prestasi tersebut setelah mereka mengalahkan Sunderland, Liverpool, dan Brighton dalam pertandingan Premier League berturut-turut bulan lalu, tetapi kemenangan beruntun itu berakhir setelah mereka ditahan imbang 2-2 oleh Forest. Oleh karena itu, 'The United Strand' sekarang kembali ke titik awal karena dia masih menunggu untuk memotong rambut.
Legenda United Brown mengeluarkan peringatan
Sekarang, mantan bintang United Brown telah mengeluarkan peringatan kepada sensasi media sosial, dengan mengatakan kepada AccOdds: "Saya suka candaan itu. Ini lucu karena beberapa hari yang lalu putri saya menunjukkan kepada saya. Ketika Anda berpikir tentang lima pertandingan berturut-turut untuk menang, itu terdengar cukup sederhana. Itu bisa dilakukan. Itulah yang saya suka tentang permainan ini. Terlepas dari hasilnya, ada beberapa kesenangan yang bisa diambil darinya. Tapi apakah dia akan memotongnya? Mau sampai kapan? Berapa banyak tim yang telah melakukan lima kali berturut-turut di liga? Bahkan dari musim lalu. Mungkin lebih sulit dari yang Anda pikirkan. Dia mungkin harus mengepang rambutnya."
Brown juga memberikan pemikirannya yang jujur tentang penampilan terbaru United, menambahkan: "Melawan Forest, mereka dihukum karena sedikit kelengahan dalam konsentrasi, tetapi mereka akan belajar dari itu. Mereka harus tetap fokus, karena Anda akan dihukum di Liga Premier jika tidak."
Beckham diberitahu untuk memotong rambut Ilett
Satu lagi mantan bintang The ed Devils, Nani, telah mendesak legenda klub David Beckham untuk memotong rambut Ilett jika United benar-benar berhasil mencatatkan lima kemenangan berturut-turut. Menjelang pertandingan melawan Forest, Nani mengatakan kepada Covers.com: "Jika itu berarti bahwa Man Utd menang, saya ingin dia memotong rambutnya. Kami butuh dua pertandingan lagi dan saya percaya itu akan terjadi karena cara kami bermain. Saya pikir itu pantas. Man Utd hanya perlu sangat, sangat disiplin selama dua pertandingan berikutnya, tetap rendah hati dan bekerja keras. Tidak perlu menang 3-0 atau 4-0, 1-0 sudah cukup. Saya pikir setelah dia memotong rambutnya, maka segalanya akan berubah dan kami akan menantikan hal tersebut. Saya pikir dia akan suka jika seorang legenda memotong rambutnya dan saya pikir David Beckham harus melakukannya, dia memiliki banyak pengalaman. Dia akan sempurna!"
United bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan
United turun ke peringkat kedelapan dalam klasemen Liga Premier setelah hasil imbang mereka melawan Forest. Amorim sekarang akan kembali ke papan gambar untuk memperbaiki masalah pertahanan mereka yang menyebabkan tim kebobolan dua kali melawan tim Forest yang bermasalah. Mereka akan kembali beraksi pada hari Sabtu saat Setan Merah menghadapi Tottenham asuhan Thomas Frank dalam pertandingan tandang yang sulit.
