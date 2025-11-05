"Mau Sampai Kapan?" - Legenda Wes Brown Ingatkan Fans Kribo Man United Yang Viral Agar Mengepang Rambutnya Setelah Hasil Imbang Vs Nottingham Forest Yang Bikin Dia Kembali Ke Titik Awal

Sekarang, mantan bintang United Brown telah mengeluarkan peringatan kepada sensasi media sosial, dengan mengatakan kepada AccOdds: "Saya suka candaan itu. Ini lucu karena beberapa hari yang lalu putri saya menunjukkan kepada saya. Ketika Anda berpikir tentang lima pertandingan berturut-turut untuk menang, itu terdengar cukup sederhana. Itu bisa dilakukan. Itulah yang saya suka tentang permainan ini. Terlepas dari hasilnya, ada beberapa kesenangan yang bisa diambil darinya. Tapi apakah dia akan memotongnya? Mau sampai kapan? Berapa banyak tim yang telah melakukan lima kali berturut-turut di liga? Bahkan dari musim lalu. Mungkin lebih sulit dari yang Anda pikirkan. Dia mungkin harus mengepang rambutnya."

Brown juga memberikan pemikirannya yang jujur tentang penampilan terbaru United, menambahkan: "Melawan Forest, mereka dihukum karena sedikit kelengahan dalam konsentrasi, tetapi mereka akan belajar dari itu. Mereka harus tetap fokus, karena Anda akan dihukum di Liga Premier jika tidak."