Getty Images
Legenda Toni Kroos Bongkar Hubungannya Dengan Vinicius Junior Di Real Madrid & Beri Prediksi Soal Peminjaman Endrick
Vinicius Jr didukung untuk pindah ke Timur Tengah
Vinicius Jr adalah pemain utama di Madrid sebelum kedatangan Kylian Mbappe pada 2024. Namun sejak pemain Prancis itu mulai memimpin serangan Los Blancos, dampak pemain Brasil tersebut telah berkurang. Musim ini, misalnya, ia mencetak lima gol dan delapan assist dalam 24 pertandingan, dibandingkan dengan Mbappe yang mencetak 29 gol dan lima assist dalam jumlah pertandingan yang sama. Akibatnya, ia telah dikaitkan dengan perpindahan besar-besaran ke Liga Pro Saudi di tengah ketidakpastian mengenai perbaruan kontraknya. Direktur olahraga Al-Ittihad Ramon Planes dapat melihat penyerang sayap tersebut meninggalkan Santiago Bernabeu dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Ya, saya melihat kemungkinan pemain seperti Vinicius bisa berada di sini di Arab Saudi. Saya melihat evolusi dari kejuaraan ini dan mungkin untuk memiliki pemain-pemain dari tingkat tertinggi dan dalam kondisi terbaik mereka di sini," katanya. "Tren yang ada adalah menggabungkan pemain-pemain pada usia yang sangat baik untuk bermain sepak bola. Ini tidak lagi hanya pemain di tahap akhir karier mereka."
- Getty Images Sport
Kroos memuji Vinicius Jr
Mantan pemain internasional Jerman Kroos bermain bersama Vinicius Jr di Madrid selama enam tahun dan tidak bisa berbicara lebih tinggi lagi tentang mantan bintang Flamengo itu. Dia mengatakan bahwa orang Brasil dan Jerman sangat berbeda secara budaya tetapi mereka memiliki "hubungan yang baik" baik di dalam maupun di luar pertandingan.
Dia mengatakan kepada Marca, "Saya selalu menyukai mereka, sejak usia muda. Di Real Madrid dengan Vinicius, Casemiro dan [Eder] Militao saya selalu memiliki hubungan yang baik. Mereka sangat menikmati hidup, mereka memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan orang Jerman. Dengan Casemiro atau Vini saya sangat akrab. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Vinicius. Saya juga sangat akrab dengan dia di luar lapangan. Jika Anda memiliki hubungan buruk di luar lapangan, sulit untuk memiliki hubungan baik di dalam lapangan. Saya memanfaatkan lari Vinicius dan dia memanfaatkan operan saya."
Endrick 'butuh waktu bermain'
Minggu lalu, Lyon mencapai kesepakatan dengan Madrid untuk meminjam Endrick untuk sisa musim setelah hanya tampil empat kali dalam semua kompetisi untuk tim asuhan Xabi Alonso. Pemain berusia 19 tahun itu, yang akan mengenakan nomor sembilan di klub Prancis tersebut - mengungkapkan dalam postingan media sosial Lyon, "Natal datang lebih awal!" setelah menyelesaikan kepindahannya. Setelah memecahkan rekor perihal akun media sosial tim Ligue 1, Kroos memberikan pandangannya tentang keputusan pemain muda Brasil tersebut yang pergi ke Prancis untuk jangka waktu singkat. Mantan pemain Bayern Munich itu merasa bahwa transfer pinjaman bisa menjadi hal yang baik bagi Endrick, dan dia sendiri mendapat manfaat dari pindahan semacam itu ke Bayer Leverkusen di awal kariernya.
Dia menambahkan, "Untuk pemain seperti Endrick, hal terpenting adalah bermain. Jika dia tidak memiliki kemungkinan untuk melakukannya di sini, saya pikir cara terbaik adalah pergi ke klub lain, dengan status pinjaman, untuk bermain. Saya juga pernah dipinjamkan saat masih muda dan itu sangat baik bagi saya."
- AFP
Apa selanjutnya untuk Vinicius Jr dan Endrick?
Endrick akan bergabung dengan skuad Lyon untuk latihan pada hari Senin, tetapi dia tidak akan bisa melakukan debutnya untuk raksasa Prancis itu untuk sementara waktu. Dia belum didaftarkan tepat waktu untuk pertandingan mendatang mereka melawan AS Monaco pada hari Sabtu, tetapi bisa bermain melawan Lille pada 11 Januari. Vinicius Jr, di sisi lain, akan berharap bisa membawa Madrid meraih kemenangan pada hari Minggu saat mereka menjamu Real Betis dalam laga La Liga.
Iklan