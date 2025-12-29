Legenda Toni Kroos Bongkar Hubungannya Dengan Vinicius Junior Di Real Madrid & Beri Prediksi Soal Peminjaman Endrick

Vinicius Jr adalah pemain utama di Madrid sebelum kedatangan Kylian Mbappe pada 2024. Namun sejak pemain Prancis itu mulai memimpin serangan Los Blancos, dampak pemain Brasil tersebut telah berkurang. Musim ini, misalnya, ia mencetak lima gol dan delapan assist dalam 24 pertandingan, dibandingkan dengan Mbappe yang mencetak 29 gol dan lima assist dalam jumlah pertandingan yang sama. Akibatnya, ia telah dikaitkan dengan perpindahan besar-besaran ke Liga Pro Saudi di tengah ketidakpastian mengenai perbaruan kontraknya. Direktur olahraga Al-Ittihad Ramon Planes dapat melihat penyerang sayap tersebut meninggalkan Santiago Bernabeu dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Ya, saya melihat kemungkinan pemain seperti Vinicius bisa berada di sini di Arab Saudi. Saya melihat evolusi dari kejuaraan ini dan mungkin untuk memiliki pemain-pemain dari tingkat tertinggi dan dalam kondisi terbaik mereka di sini," katanya. "Tren yang ada adalah menggabungkan pemain-pemain pada usia yang sangat baik untuk bermain sepak bola. Ini tidak lagi hanya pemain di tahap akhir karier mereka."