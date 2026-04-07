Legenda sepak bola Rumania, Mircea Lucescu, meninggal dunia pada usia 80 tahun
Kematian seorang tokoh nasional
Sebagaimana dilaporkan oleh Associated Press dan media Rumania Golazo.ro, Rumah Sakit Darurat Universitas Bukares mengonfirmasi kematian Lucescu pada hari Selasa. Manajer veteran tersebut telah menjalani perawatan sejak akhir Maret dan mengalami serangan jantung pada hari Jumat. Rumah sakit tersebut merilis pernyataan lengkap untuk menghormati warisannya: "Hari ini, Selasa, 7 April 2026, sekitar pukul 20.30, kematian Bapak MIRCEA LUCESCU telah dinyatakan. Tuan Mircea Lucescu adalah salah satu pelatih dan pemain sepak bola Rumania paling sukses, yang pertama kali membawa tim nasional Rumania lolos ke Kejuaraan Eropa, pada tahun 1984. Seluruh generasi orang Rumania tumbuh dengan citranya di hati mereka, sebagai simbol nasional. Semoga Tuhan memberkati jiwanya!"
Kampanye akhir yang memecahkan rekor
Lucescu tetap sangat berdedikasi pada profesinya hingga hari-hari terakhirnya. Setelah kembali melatih tim nasional Rumania pada Agustus 2024, ia bertekad mengakhiri puasa 28 tahun tanpa lolos ke Piala Dunia. Pada usia 80 tahun, ia menjadi manajer tertua yang memimpin tim nasional dalam pertandingan resmi saat timnya kalah 1-0 dari Turki dalam babak play-off bulan lalu. Tak lama setelah itu, ia jatuh sakit di ruang ganti, yang memaksanya untuk mundur. Dalam sebuah wawancara yang menyentuh hati pada tahun 2010 dengan Gazeta Sporturilor, ia berkata: "Meninggal di lapangan adalah hal terindah yang bisa terjadi pada seorang pelatih. Saya ingin meninggal di lapangan. Itu berarti Anda telah menjalani segalanya di tengah-tengah pertarungan."
Dominasi di kalangan klub-klub Eropa
Selama karier kepelatihannya yang berlangsung lebih dari empat dekade, ia berhasil mengumpulkan 35 gelar bergengsi, yang menempatkannya di peringkat ketiga dalam daftar sepanjang masa, hanya di bawah Sir Alex Ferguson dan Pep Guardiola. Shakhtar Donetsk meraih delapan gelar liga Ukraina dan satu trofi Piala UEFA selama masa jabatannya yang legendaris selama 12 tahun. Selain itu, Dinamo Bucharest meraih gelar domestik di bawah bimbingannya, begitu pula Rapid Bucharest, Galatasaray, Besiktas, Zenit, dan Dinamo Kyiv. Ia diakui secara unik sebagai satu-satunya manajer yang berhasil meraih trofi bersama tujuh klub berbeda. Tim-timnya secara konsisten menampilkan filosofi permainan yang menarik dan menyerang, mengukuhkan statusnya sebagai taktik brilian yang mampu beradaptasi dengan berbagai budaya sepak bola.
Karier bermain yang gemilang
Sebelum meninggalkan jejak yang sangat besar di pinggir lapangan, ia menjalani karier bermain yang gemilang, terutama sebagai pemain sayap. Dinamo Bucharest berhasil meraih tujuh gelar liga berkat kontribusinya di lapangan. Di kancah internasional, ia mencatatkan 64 penampilan untuk Rumania dan secara menonjol memimpin tim sebagai kapten pada Piala Dunia 1970, di mana mereka berhadapan dengan lawan-lawan ikonik seperti Inggris dan Brasil. Dari masa-masa awal karier bermainnya hingga pencapaian manajerialnya yang memecahkan rekor, semangatnya yang tak tergoyahkan terhadap sepak bola menjamin warisannya akan abadi bagi generasi-generasi mendatang di Rumania dan di luar negeri.