Legenda sepak bola Rumania, Mircea Lucescu, meninggal dunia pada usia 80 tahun

Lucescu tetap sangat berdedikasi pada profesinya hingga hari-hari terakhirnya. Setelah kembali melatih tim nasional Rumania pada Agustus 2024, ia bertekad mengakhiri puasa 28 tahun tanpa lolos ke Piala Dunia. Pada usia 80 tahun, ia menjadi manajer tertua yang memimpin tim nasional dalam pertandingan resmi saat timnya kalah 1-0 dari Turki dalam babak play-off bulan lalu. Tak lama setelah itu, ia jatuh sakit di ruang ganti, yang memaksanya untuk mundur. Dalam sebuah wawancara yang menyentuh hati pada tahun 2010 dengan Gazeta Sporturilor, ia berkata: "Meninggal di lapangan adalah hal terindah yang bisa terjadi pada seorang pelatih. Saya ingin meninggal di lapangan. Itu berarti Anda telah menjalani segalanya di tengah-tengah pertarungan."