Legenda Lionesses, Chloe Kelly, masih bisa menyelamatkan musim yang diwarnai cedera ini, karena pahlawan Euro Inggris itu kembali ke skuad Arsenal untuk fase akhir musim

Menjelang musim 2025-26, sedikit - jika ada - yang memiliki momentum seperti yang dimiliki Chloe Kelly. Dia menjadi pahlawan Lionesses pada musim panas, mencetak penalti yang membawa gelar Kejuaraan Eropa 2025 setelah juga tampil gemilang di babak perempat final dan semifinal untuk membawa Inggris ke pertandingan penentuan gelar melawan Spanyol. Setelah memastikan pindah permanen ke Arsenal, setelah membantu The Gunners memenangkan Liga Champions pada Mei saat dipinjamkan, Kelly merasa siap untuk musim yang besar.

Sejauh ini, situasinya belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Cedera telah membatasi performa Kelly secara signifikan, sehingga ia hanya mampu tampil sebagai starter dalam satu pertandingan Liga Super Wanita musim ini. Memang, saat tampaknya ia mulai menemukan ritme permainannya sebelum jeda musim dingin, ia terpaksa ditarik keluar karena masalah lutut pada menit ke-23 dalam kemenangan Inggris atas Ghana.

Namun, pada Rabu lalu, Kelly berhasil melakukan debut pertamanya sejak jeda internasional Desember, dan dia tampil tajam dalam kemenangan Arsenal 4-0 atas OH Leuven, hasil yang hampir memastikan tempat The Gunners di perempat final Liga Champions. Harapannya, ini bisa menjadi awal dari akhir musim yang gemilang bagi seorang pemain yang masuk ke musim ini dengan banyak sorotan, namun belum menunjukkan kualitas penentu kemenangan - dan penentu gelar - yang dimilikinya.

    Waktu prime time

    Sekitar waktu ini tahun lalu, Kelly benar-benar mulai menorehkan namanya dalam musim 2025 yang akan menjadi momen besar bagi dirinya, klubnya, dan negaranya. Setelah berhasil mendapatkan pinjaman untuk meninggalkan situasi sulit di Manchester City, debut kedua Kelly untuk klub masa kecilnya, Arsenal, terjadi dalam derby London Utara pada 16 Februari, yang memungkinkan dia masuk ke skuad Inggris yang awalnya dia lewatkan untuk jeda internasional bulan itu.

    Beberapa minggu kemudian, Kelly mencetak gol dan memberikan assist dalam debut pertamanya di WSL setelah hampir lima bulan, dan hal itu memicu performa gemilang bagi pemain yang hampir tidak mendapat kesempatan bermain di paruh pertama musim. Dua gol dan lima assist dalam 12 pertandingan terakhir Arsenal membantu The Gunners meraih tiket Liga Champions untuk musim ini dan, yang paling penting, gelar Eropa pada bulan Mei.

    Musim panas yang besar lainnya

    Mengingat cara musimnya berakhir dan sejarah prestasinya dalam menciptakan momen-momen besar untuk Inggris selama bertahun-tahun, mungkin tidak mengherankan bahwa Kelly menjadi sorotan utama saat Euro 2025 dimulai, meskipun dia bahkan tidak pernah menjadi starter dalam satu pertandingan pun untuk Lionesses. Winger tersebut mencetak gol atau memberikan assist dalam ketiga pertandingan knockout timnasnya, serta mencetak gol dalam kedua adu penalti yang dimenangkan Inggris saat tim Sarina Wiegman mempertahankan gelar mereka dari 2022 - salah satunya juga disegel oleh gol Kelly.

    "Dia menyukai momen-momen seperti ini," kata Wiegman tentang Kelly setelah tendangan penaltinya menentukan adu penalti di final melawan Spanyol. "Dia benar-benar ingin mengambil penalti. Mampu mencetak penalti di bawah tekanan seperti itu sangat mengesankan."

    Masalah cedera

    Semua sudah dipersiapkan agar Kelly dapat membawa momentum tersebut ke musim 2025-26, kembali mengenakan seragam Arsenal secara permanen, kembali mendapat kepercayaan, dan kembali mendapatkan menit bermain untuk klub dan negaranya. Namun, hal itu tidak berjalan sesuai rencana.

    Kelly absen dalam satu pertandingan melawan West Ham di awal musim karena cedera, mengenakan perban di lutut kanannya selama beberapa minggu setelah itu, dan tidak tampil seperti biasanya saat ia pulih dari cedera tersebut, hanya mencetak dua gol dan tiga assist dalam 12 penampilannya sebelum terpaksa keluar dalam pertandingan terakhir Inggris pada 2025.

    Winger tersebut kemudian absen hampir dua bulan, dan kembali tepat waktu untuk menjadi bagian dari kemenangan Arsenal di FIFA Women's Champions Cup pada akhir Januari.

    Kembalinya yang dinantikan lama

    Namun kabar baiknya, Kelly kini sudah kembali, tepat pada waktunya untuk pertandingan-pertandingan besar yang tampaknya ia nikmati lebih dari yang lain. Penyerang sayap ini secara perlahan namun pasti telah meningkatkan menit bermainnya dalam beberapa minggu terakhir, tampil sebagai pemain pengganti melawan AS FAR, Corinthians, dan Man City sebelum debutnya di Leuven, di mana ia tampil cukup tajam meski baru pulih dari cedera.

    Kelly bermain selama satu jam di Belgia sebelum digantikan oleh Alessia Russo, dan dia tampil mengesankan, terutama dengan umpan sempurna untuk gol Olivia Smith. Itu adalah salah satu dari tiga umpan silang akurat yang dihasilkan bintang Inggris itu - angka yang hanya dikalahkan oleh empat umpan silang Katie McCabe, yang dia miliki sepanjang 90 menit untuk mengumpulkannya. Umpan Kelly akurat, permainannya positif, dan kerja pertahanannya juga kuat, dalam kemenangan yang dominan.

    "Saya merasa sangat baik, membangun menit bermain, membangun momentum, dan menghilangkan kekakuan dari kaki-kaki saya," katanya setelah pertandingan.

    Membangun momentum

    Meskipun perjalanan Arsenal ke Brighton ditunda pada Minggu, Kelly masih memiliki dua pertandingan penting sebelum jeda internasional mendatang untuk terus membangun menit bermain dan momentum tim. Pada Rabu, The Gunners akan menjamu Leuven dalam leg kedua playoff Liga Champions, dan kemudian mereka akan menjamu Bristol City dari divisi kedua di London Utara pada akhir pekan, dalam ajang Piala FA. Juara Eropa tersebut akan menjadi favorit besar dalam kedua pertandingan tersebut, memberi Kelly kesempatan untuk kembali ke performa terbaiknya tanpa tekanan berlebihan.

    Kembalinya Kelly juga datang pada waktu yang tepat bagi Inggris, mengingat The Lionesses akan kehilangan Ella Toone dan Beth Mead selama jeda internasional mendatang, yang dimulai setelah akhir pekan Piala FA. Kreativitas Kelly bisa menjadi kunci dalam kualifikasi Piala Dunia yang krusial melawan Ukraina dan Islandia, yang keduanya diperkirakan akan bertahan dan mempersulit serangan Inggris.

    Siap bersinar

    Setelah itu, pertandingan-pertandingan besar akan beruntun. Kecuali Leuven mampu melakukan sesuatu yang luar biasa pada Rabu, Arsenal akan menghadapi Chelsea dalam babak perempat final Liga Champions dua leg dalam beberapa minggu ke depan, dengan The Gunners juga diharapkan terlibat dalam babak delapan besar Piala FA. Di WSL, setiap pertandingan sangat penting mengingat persaingan ketat untuk kualifikasi Eropa. Setelah pertandingan mereka di Brighton pada Minggu ditunda, The Gunners kini tertinggal empat poin dari Chelsea di posisi ketiga dan terakhir UWCL, meskipun mereka memiliki dua pertandingan lebih banyak.

    Beruntung, Arsenal memiliki Kelly, pemain yang bersinar di momen-momen seperti ini, dan mereka memiliki waktu yang cukup untuk mengembalikan performanya agar siap untuk pertandingan-pertandingan mendatang.

    "Kami merindukannya," kata manajer Arsenal Renee Slegers tentang winger tersebut saat ia kembali beraksi pada akhir bulan lalu. "Dia sangat lapar, sangat terlibat, dan hal itu terlihat di lapangan. Dia ingin kembali dan memberikan dampak pada tim. Anda bisa merasakan keinginan itu, jadi sangat baik bagi kami sebagai tim untuk memiliki Chloe kembali."

    Itu karena dia bukan hanya pemain yang menentukan hasil pertandingan; dia menentukan hasil pertandingan terbesar. Arsenal tahu itu, Inggris tahu itu, dan baik klub maupun negara berharap Kelly bisa membuktikannya lagi sebelum akhir musim yang sulit ini, yang disebabkan oleh faktor di luar kendalinya.

