Legenda Lionesses, Chloe Kelly, masih bisa menyelamatkan musim yang diwarnai cedera ini, karena pahlawan Euro Inggris itu kembali ke skuad Arsenal untuk fase akhir musim

Sejauh ini, situasinya belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Cedera telah membatasi performa Kelly secara signifikan, sehingga ia hanya mampu tampil sebagai starter dalam satu pertandingan Liga Super Wanita musim ini. Memang, saat tampaknya ia mulai menemukan ritme permainannya sebelum jeda musim dingin, ia terpaksa ditarik keluar karena masalah lutut pada menit ke-23 dalam kemenangan Inggris atas Ghana.

Namun, pada Rabu lalu, Kelly berhasil melakukan debut pertamanya sejak jeda internasional Desember, dan dia tampil tajam dalam kemenangan Arsenal 4-0 atas OH Leuven, hasil yang hampir memastikan tempat The Gunners di perempat final Liga Champions. Harapannya, ini bisa menjadi awal dari akhir musim yang gemilang bagi seorang pemain yang masuk ke musim ini dengan banyak sorotan, namun belum menunjukkan kualitas penentu kemenangan - dan penentu gelar - yang dimilikinya.