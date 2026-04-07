Legenda Bayern menantang Real Madrid: Hanya Barcelona yang bisa menyaingi kami

... dan peringatan keras dari sihir Bernabéu!

Beberapa jam menjelang laga sengit antara Real Madrid dan Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions, legenda sepak bola Jerman Lothar Matthäus membuat perbandingan menarik yang melibatkan Barcelona.

Menurut Matthäus, Barcelona adalah satu-satunya tim yang saat ini mampu mengimbangi ritme serangan Bayern Munich yang ganas.

Dia sangat memuji barisan depan Bayern yang terdiri dari Luis Diaz, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, dan Harry Kane, dengan mengatakan bahwa mereka bekerja sama dengan harmonis seperti "jam Swiss".

Di saat yang sama, Matheus juga menyampaikan peringatan yang jelas dan tegas kepada para pemain Bayern serta pelatih Vincent Kompany.

  • Pesona Bernabéu... Hati-hati!

    "Menurut saya, di Madrid ini bukan soal para pemain sebagai individu, melainkan soal mentalitas tim. Bayern harus tetap tenang dan fokus, karena di Bernabéu bisa tercipta suasana magis yang sangat khas, yang sudah dirasakan oleh banyak tim, terutama di Liga Champions," kata Matthäus dalam wawancaranya dengan "Sky Sports".

    Dia menambahkan bahwa Real Madrid yang "terluka" menjadi lebih berbahaya daripada versi mereka yang bermain tanpa tekanan, sambil memperingatkan bahwa hasil negatif Real Madrid baru-baru ini (seperti kekalahan dari Mallorca atau posisinya di La Liga) tidak akan menjadi masalah di atmosfer Liga Champions.

    Dia menegaskan: "Eropa mengeluarkan yang terbaik dari Madrid dan yang terburuk dari para pesaingnya."

  • Egois? Bayern justru kebalikan dari Real Madrid

    Meskipun ada peringatan, juara dunia 1990 itu berpendapat bahwa Bayern Munich adalah kandidat terkuat untuk lolos.

    Ia menjelaskan: "Tim Vincent Kompany memberi kesan lebih stabil… Susunan pemain Bayern menunjukkan bahwa mereka bukan sekumpulan pemain egois, sementara di Real Madrid, sebaliknya, egoisme sering muncul, dan seringkali terlihat kurangnya rasa kebersamaan tim."

  • Balas dendam yang tertunda... Akankah Bayern mengakhiri kutukan seperempat abad?

    Bayern Munich bertekad membalas dendam di "Santiago Bernabéu", tempat mereka kalah dalam 7 dari 8 kunjungan terakhir ke markas Real Madrid.

    Meskipun menang lewat adu penalti pada 2012, kemenangan terakhir Bayern di Spanyol terjadi pada musim 2000-2001.

    Matthäus meminta para pemainnya untuk tidak terlalu percaya diri melihat masa sulit yang sedang dialami Real Madrid, karena Liga Champions adalah "hal yang sama sekali berbeda", di mana Bernabéu berubah menjadi tempat yang menakjubkan yang menguji mentalitas lebih dari apa pun.

