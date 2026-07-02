Legenda Arsenal dan Spanyol, Santi Cazorla, mengumumkan pensiunnya

Cazorla mengumumkan pensiunnya melalui pesan pribadi, sambil mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mendukungnya sepanjang kariernya. Keputusannya tersebut memicu berbagai ucapan penghormatan yang merayakan baik prestasinya maupun ketangguhannya setelah berhasil mengatasi hambatan cedera serius.

"Kita sering berpikir bahwa hidup berputar dalam lingkaran hingga kita menyadari bahwa beberapa kisah sebenarnya tak pernah benar-benar berakhir. Kisah-kisah itu hanya membawa kita kembali ke awal. Seperti angka 8," kata Cazorla. "Kisah saya tidak dimulai di stadion besar atau di bawah sorotan lampu yang terang. Kisah itu dimulai di Fonciello, di lapangan biasa, dengan sebuah bola dan seorang bocah kecil yang hanya ingin bermain sepak bola. Dari sana, sedikit demi sedikit, saya menemukan jalan saya dan mengalami begitu banyak momen indah."

"Aku juga mengalami momen-momen yang tak pernah kubayangkan, tapi aku tak pernah berhenti berusaha. Pada akhirnya, aku kembali. Bukan untuk menutup sebuah bab, melainkan untuk merasakannya lagi. Untuk mengingat mengapa aku memulainya."







