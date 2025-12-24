LEGACY: Pengasingan Tak Berujung Italia - Bagaimana Sang Juara Dunia Empat Kali Kehilangan Arah

Sudah lebih dari 11 tahun berlalu sejak sundulan Diego Godin di Brasil menyingkirkan tim nasional Italia, yang saat itu dilatih oleh Cesare Prandelli, dari babak grup Piala Dunia. Saat itu, hanya sedikit orang — mungkin tidak ada — yang bisa membayangkan bahwa lebih dari satu dekade kemudian, momen itu akan tetap menjadi gambaran terakhir sang juara empat kali Italia di panggung sepakbola termegah.

Dalam 11 tahun tersebut, Azzurri menyentuh titik yang diyakini banyak orang sebagai titik terendah dalam sejarah mereka, gagal pada 2017 — untuk pertama kalinya dalam 59 tahun — lolos ke putaran final Piala Dunia setelah kalah dalam play-off dua leg melawan Swedia. Hebatnya, mereka berhasil jatuh lebih dalam lagi lima tahun kemudian, ketika Makedonia Utara yang sederhana menghalangi jalan mereka menuju Qatar.

Kemungkinan absen di Piala Dunia 2026 sekali lagi membangkitkan hantu kelam, dengan prospek ketidakhadiran ketiga kalinya secara berturut-turut masih sangat mungkin terjadi. Paradoksnya adalah, di antara dua momen tergelap dalam sepakbola Italia ini, tim yang dipimpin oleh Roberto Mancini pada 2021 berhasil memenangkan gelar Eropa yang telah hilang sejak 1968, merebutnya dalam final epik yang ditentukan lewat adu penalti melawan tuan rumah Inggris.

Apa yang seharusnya menjadi awal baru — lahirnya kembali Azzurri yang modern — segera turun derajat menjadi pengecualian paling klasik: anomali yang justru mengonfirmasi aturan. Karena bahkan setelah berakhirnya siklus Mancini secara tiba-tiba, yang datang seperti petir di siang bolong pada Agustus 2023, tak satu pun pelatih terbaik Italia dalam 20 tahun terakhir, Luciano Spalletti, mampu mengangkat tim nasional dari kemerosotannya.