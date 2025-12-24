Legacy Italy World Cup GFX 16:9Getty/GOAL
LEGACY: Pengasingan Tak Berujung Italia - Bagaimana Sang Juara Dunia Empat Kali Kehilangan Arah

Ini adalah Legacy, seri fitur dan podcast GOAL yang mengikuti perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami menyelami kisah dan warisan yang membentuk negara-negara terhebat dalam sepakbola. Kali ini kami menyoroti kejatuhan panjang dan menyakitkan Italia. Dari Berlin 2006 hingga patah hati yang menyusul, ini adalah kisah sang juara dunia empat kali yang tersesat dalam pengasingan sepakbola.

Sudah lebih dari 11 tahun berlalu sejak sundulan Diego Godin di Brasil menyingkirkan tim nasional Italia, yang saat itu dilatih oleh Cesare Prandelli, dari babak grup Piala Dunia. Saat itu, hanya sedikit orang — mungkin tidak ada — yang bisa membayangkan bahwa lebih dari satu dekade kemudian, momen itu akan tetap menjadi gambaran terakhir sang juara empat kali Italia di panggung sepakbola termegah.

Dalam 11 tahun tersebut, Azzurri menyentuh titik yang diyakini banyak orang sebagai titik terendah dalam sejarah mereka, gagal pada 2017 — untuk pertama kalinya dalam 59 tahun — lolos ke putaran final Piala Dunia setelah kalah dalam play-off dua leg melawan Swedia. Hebatnya, mereka berhasil jatuh lebih dalam lagi lima tahun kemudian, ketika Makedonia Utara yang sederhana menghalangi jalan mereka menuju Qatar.

Kemungkinan absen di Piala Dunia 2026 sekali lagi membangkitkan hantu kelam, dengan prospek ketidakhadiran ketiga kalinya secara berturut-turut masih sangat mungkin terjadi. Paradoksnya adalah, di antara dua momen tergelap dalam sepakbola Italia ini, tim yang dipimpin oleh Roberto Mancini pada 2021 berhasil memenangkan gelar Eropa yang telah hilang sejak 1968, merebutnya dalam final epik yang ditentukan lewat adu penalti melawan tuan rumah Inggris.

Apa yang seharusnya menjadi awal baru — lahirnya kembali Azzurri yang modern — segera turun derajat menjadi pengecualian paling klasik: anomali yang justru mengonfirmasi aturan. Karena bahkan setelah berakhirnya siklus Mancini secara tiba-tiba, yang datang seperti petir di siang bolong pada Agustus 2023, tak satu pun pelatih terbaik Italia dalam 20 tahun terakhir, Luciano Spalletti, mampu mengangkat tim nasional dari kemerosotannya.

    Masalah yang Sudah Berakar Lama

    Pertama, datanglah eliminasi prematur dari Euro 2024, tersingkir di babak 16 besar oleh Swiss, meninggalkan citra buruk dari permainan tim. Kemudian, tersingkir di perempat-final Nations League, menjadi panggung bagi awal yang membawa bencana dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia berikutnya — kekalahan telak 3-0 di Norwegia dan kemenangan tipis atas Moldova — yang berujung pada pemecatan Spalletti dan meninggalkan penerusnya, Rino Gattuso, dengan tugas yang hampir mustahil untuk lolos kualifikasi tanpa harus melalui babak play-off.

    Bisakah semua ini dijelaskan hanya dengan mendaftar urutan hasil buruk? Apakah itu benar-benar cukup untuk memahami bagaimana sebuah negara yang selalu menjadi acuan dalam sepakbola dunia berisiko sekali lagi absen dari panggung Piala Dunia, menunda comeback-nya hingga 2030 sambil memperpanjang ketidakhadirannya menjadi enam belas tahun?

    Tidak. Alasan dari krisis panjang ini, yang mungkin paling dalam yang pernah dihadapi Italia, bahkan lebih buruk daripada tahun-tahun kelam 1954, 1962, dan 1966, atau kegagalan kualifikasi 1958, sangatlah beragam dan mendalam. Masalah ini berakar pada kelemahan struktural, dalam ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang telah mengubah sepakbola baik secara taktis maupun fisik.

    Namun yang lebih parah, Italia telah meninggalkan kemampuannya sendiri untuk mengidentifikasi dan membina bakat, merangkul model manajemen yang jelas-jelas gagal memberikan hasil.

    Kejayaan Piala Dunia - dan Tanda-tanda Peringatan

    Kemenangan gemilang tahun 2006 di Jerman menandai puncak dari generasi pemain luar biasa — Gigi Buffon, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, untuk menyebut yang paling ikonik — yang nyaris meraih kemenangan di tahun-tahun sebelumnya.

    Pada saat yang sama, kemenangan adu penalti di Berlin atas Prancis juga menandai senja dari sebuah era besar. Setelah itu, tidak hanya hasil tim nasional yang menurun, tetapi klub-klub Italia juga berhenti meraih kesuksesan internasional yang besar. Italia, yang pada tahun berikutnya merayakan kejayaan di Liga Champions dan Piala Dunia Antarklub melalui AC Milan, belum pernah memenangkan kedua trofi tersebut sejak 2010, tahun kejayaan Inter.

    Periode yang sama juga membawa tanda peringatan besar pertama: Piala Dunia 2010 yang membawa bencana di Afrika Selatan, di mana sang juara bertahan, di bawah asuhan Marcello Lippi, tersingkir lebih awal. Sejak saat itu, klub-klub Serie A telah mencapai empat final Liga Champions (dua untuk Juventus, dua untuk Inter), dua final Liga Europa (satu kalah oleh Roma di bawah asuhan Jose Mourinho pada 2023 lewat adu penalti dari Sevilla, dan satu dimenangkan secara spektakuler oleh Atalanta pada 2024), dan tiga final Conference League berturut-turut, dengan kemenangan Roma di edisi pertama pada 2022 diikuti oleh kekalahan Fiorentina pada 2023 dan 2024.

    Di luar itu, sangat sedikit hasil prestisius yang diraih, dan ada perasaan bahwa kesenjangan dengan elite Eropa tidak hanya melebar sejak era keemasan tahun 1990-an dan awal 2000-an, tetapi keseimbangan kekuatan sebenarnya telah berbalik.

    Perjuangan Serie A

    Perbandingan dengan Liga Primer Inggris sekarang hampir mustahil. Kasta tertinggi Inggris telah menciptakan jurang yang tak terbayangkan, menjadi yang pertama menangkap revolusi Copernicus yang dibawa oleh masuknya miliaran dana dari jaringan televisi dan investor global. Klub-klub dipaksa untuk mengubah diri mereka, tidak lagi sebagai asosiasi olahraga, tetapi sebagai bisnis hiburan nyata, yang mampu menarik modal dari setiap sudut dunia. Mereka berinvestasi pertama-tama di stadion modern, yang dirancang untuk menghasilkan aliran pendapatan baru (merchandise, restoran, toko, acara), dan kemudian dalam memperoleh pemain dan manajer terbaik yang tersedia.

    Di Italia, bagaimanapun, banjir uang dari hak siar televisi — pertama dalam lira, kemudian dalam euro — malah memicu lingkaran setan, karena klub-klub berfokus pada pengeluaran jangka pendek untuk menjaga penampilan, daripada membangun masa depan yang berkelanjutan. Mereka mengabaikan infrastruktur yang menua, gagal memodernisasi stadion yang semakin ketinggalan zaman dan tidak menarik, bahkan bagi penggemar asing yang kini mewakili pasar yang terus tumbuh. Dan mereka berhenti berinvestasi dalam pengembangan pemain muda, fondasi dari masa depan sepakbola Italia — dan secara luas, tim nasionalnya.

    Kedatangan uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba di awal 1990-an bertepatan dengan pergeseran historis lainnya: putusan Bosman tahun 1996. Hal ini memicu pengejaran bintang asing yang tidak terkendali — atau yang dianggap bintang — dengan harapan meningkatkan daya saing. Namun, hal itu sangat mengubah tatanan sepakbola Italia. Seluruh tim akademi, yang dulunya dikenal karena menghasilkan bakat lokal, menjadi dipenuhi oleh pemain muda dari setiap sudut dunia, seringkali dipilih karena kenyamanan ekonomi daripada prestasi. Pelatih muda, di bawah tekanan untuk menang dan menaiki tangga karier, meninggalkan misi mengembangkan pemain (dan pribadi) yang baik melalui olahraga.

    Apakah Generasi Saat Ini Cukup Bagus?

    Ini adalah salah satu alasan utama krisis dalam dua dekade terakhir, dan terutama dalam 11 tahun terakhir, waktu antara dua penampilan Piala Dunia terakhir Italia. Bagaimana mungkin sebuah negara yang, di setiap era pasca-perang, telah menghasilkan pemain berkualitas tertinggi sekarang berjuang untuk menyatukan tim nasional yang benar-benar kompetitif — dan, dibandingkan dengan banyak negara lain, memiliki begitu sedikit bakat yang dicari secara internasional?

    Hanya dalam beberapa tahun terakhir liga-liga Italia memamerkan pemain seperti Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Guglielmo Vicario, Sandro Tonali, Destiny Udogie, dan yang lebih baru Federico Chiesa, Giacomo Raspadori, Matteo Ruggeri, dan Giovanni Leoni, yang mencari kesuksesan di luar negeri. Sebelumnya, gaji domestik yang tinggi dan keengganan tertentu di antara pemain Italia untuk menantang diri mereka sendiri di luar negeri membuat sebagian besar tetap di rumah, terlepas dari beberapa pengecualian, seperti Gianluca Vialli, Paolo Di Canio, Gianfranco Zola di Inggris, atau Christian Vieri di Spanyol.

    Bukan kebetulan bahwa kemenangan besar terakhir Italia, di Euro 2020, dibangun di sekitar segelintir pemain yang tumbuh dan matang di luar negeri, seperti Donnarumma, Jorginho, dan Verratti, yang pengalamannya di luar Serie A memungkinkan mereka meningkatkan permainan mereka.

    Hari ini, saat Italia bertekad untuk kembali ke Piala Dunia setelah bertahun-tahun absen, mereka kembali menaruh harapan pada pemain dengan status internasional yang lebih tinggi: Donnarumma, yang kini di Manchester City setelah kesuksesan Eropanya bersama Paris Saint-Germain; Calafiori dari Arsenal; Tonali, jangkar lini tengah di Newcastle; dan Moise Kean, yang setelah masa sulit bersama PSG dan Everton, telah menemukan rumah di Fiorentina.

    Semua pemain bagus atau bahkan sangat bagus, tetapi selain Donnarumma, hanya sedikit yang benar-benar bisa disebut juara. Mereka yang dulunya melimpah di Serie A, dan karenanya di Azzurri, sekarang menjadi spesies yang terancam punah.

    Generasi Berikutnya

    Dari angkatan saat ini, sulit menemukan — selain Donnarumma — satu pemain pun yang mampu memantapkan dirinya sebagai starter di salah satu klub top Eropa. Kurangnya kualitas ini mencerminkan sistem yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman; budaya sepakbola yang gagal menempatkan bakat murni sebagai pusat pemikirannya atau menunjukkan keberanian dalam memercayai pemain mudanya.

    Banyak yang, meski memiliki karier yang menjanjikan di akademi klub dan tim nasional muda, berakhir di Serie B atau Serie C hanya untuk mendapatkan menit bermain, atau pindah ke luar negeri untuk mencari pengalaman. Itu adalah jalan yang ditempuh Francesco Pio Esposito, striker baru Inter, yang tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Spezia musim lalu, mendapatkan tempat di skuad senior sebelum mencetak gol pertamanya untuk Italia melawan Estonia. Penyerang kelahiran 2005 yang sudah sering dibandingkan dengan pemain hebat Azzurri masa lalu seperti Vieri dan Luca Toni, namun ia tetap menjadi pengecualian, bukan tren, dalam budaya sepakbola yang masih melihat masa muda sebagai kelemahan.

    Lainnya adalah Giovanni Leoni, harapan pertahanan baru Italia. Sebelum menderita cedera serius pada debutnya untuk Liverpool di Piala Liga, ia tampil mengesankan bersama Parma dan memicu perang penawaran antara Inter dan Milan. Lahir pada 2006, transfernya senilai £30 juta ke Liverpool akan dianggap normal di Liga Primer, tetapi hampir nekat bagi klub Serie A.

    Di samping mereka berdiri Francesco Camarda, debutan termuda dalam sejarah Serie A yang perkembangannya dipercepat oleh Milan selama salah satu periode terberat Rossoneri. Dibimbing oleh Zlatan Ibrahimovic, Camarda sekarang dipinjamkan ke Lecce, mencari pengalaman di lingkungan yang lebih sederhana. Setelah bersinar bersama juara Eropa U-17 Italia pada 2024, tujuannya adalah kembali ke Milan dan menjadi opsi bagi tim nasional, mungkin pada Euro 2028 atau Piala Dunia 2030, daripada turnamen musim panas mendatang di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

    Saatnya Membuktikan Diri

    Esposito, Leoni, dan Camarda; tiga wajah masa depan sepakbola Italia, tetapi juga talenta yang memikul tantangan yang lebih luas: Menyalakan kembali gairah di antara generasi penggemar baru.

    Itu karena tren mengkhawatirkan lainnya telah muncul dalam penurunan jumlah anak muda Italia yang memilih sepakbola sebagai olahraga mereka. Munculnya pahlawan nasional baru di disiplin lain telah mengalihkan perhatian, dengan Jannik Sinner dan Matteo Berrettini menjadi bintang di dunia tenis, Sofia Goggia dan Federica Brignone dalam ski, dan kebangkitan tim bola voli Italia.

    Dalam konteks ini, yang penuh dengan kontradiksi dan kesulitan, pelatih tim nasional Gattuso harus hidup di bawah tekanan yang sangat besar. Kegagalan lain akan menjadi pukulan terakhir bagi sistem politik dan manajerial yang, dalam beberapa tahun terakhir, telah menghasilkan hasil yang mengecewakan, sangat sedikit reformasi struktural, dan sekarang mempertaruhkan sebagian reputasinya pada pengesahan undang-undang stadion yang telah lama dijanjikan — reformasi penting untuk memodernisasi infrastruktur Italia menjelang Euro 2032, yang akan mereka tuan rumahi bersama Turki. Saga panjang dan melelahkan seputar San Siro baru di Milan, dan proyek stadion di Bologna, Florence, Roma, dan Napoli, telah menjadi hampir sama pentingnya dengan menghindari kegagalan ketiga berturut-turut untuk lolos ke Piala Dunia.

    Momen kebenaran bagi sepakbola Italia adalah sekarang.

