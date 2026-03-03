Goal.com
Live
France Legacy GFXGetty/GOAL
Naim Beneddra

Diterjemahkan oleh

LEGACY: Dari Berlin hingga Doha - bagaimana Prancis belajar ketahanan di Piala Dunia

Ini adalah Legacy, seri fitur dan podcast GOAL untuk menandai hitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengeksplorasi kisah dan semangat di balik negara-negara yang mendefinisikan permainan sepak bola dunia. Pekan ini, kami kembali meninjau salah satu saga paling dramatis dalam sepak bola internasional: kemunculan, kejatuhan, dan kebangkitan Les Bleus. Dari tendangan kepala Zinedine Zidane di Berlin hingga hat-trick Kylian Mbappe di Doha, perjalanan Prancis di Piala Dunia antara 2006 dan 2022 adalah kisah tentang kehancuran dan kebangkitan; cerita tentang sebuah negara yang mengubah malu menjadi kekuatan, dan membentuk identitas di mana ketahanan menjadi seni terbesarnya.

Peluit akhir. Di Berlin pada 9 Juli 2006, peluit itu berbunyi seperti lonceng kematian dalam tragedi Yunani. Ia mengonfirmasi kejatuhan seorang dewa, Zinedine Zidane, dan akhir yang brutal dari era keemasan. Gambar itu beku dalam waktu: kartu merah, tatapan kosong, trofi yang disentuh tapi tak pernah dipegang.

Enam belas tahun kemudian, pada 18 Desember 2022 di Doha, peluit akhir berbunyi lagi. Kali ini menandai kekalahan, tentu saja, tetapi kekalahan yang heroik, hampir menang dalam gaya dan keanggunannya. Ia tidak menandai akhir; justru mengukuhkan keberadaan sebuah dinasti dan penobatan raja baru, Kylian Mbappe, pencipta hat-trick yang mengagumkan.

Di antara dua final Piala Dunia ini, Prancis mengalami salah satu odisei paling dramatis dalam sepak bola internasional modern. Sebuah siklus lengkap kematian dan kelahiran kembali, dari malu yang mendalam hingga kemuliaan abadi. Ini adalah kisah tim nasional yang, setelah mencapai titik terendah, secara teliti membangun kembali jiwanya, membersihkan setan-setannya, dan membentuk identitas baru yang lebih tangguh dan pragmatis. Warisan yang tidak lagi didefinisikan oleh kecemerlangan seorang jenius tunggal, tetapi oleh kekuatan kolektif yang tak tergoyahkan.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-CARDAFP

    Kehancuran para raksasa

    Petualangan Piala Dunia 2006 tidak dimulai dengan ledakan, melainkan dengan desas-desus kecemasan. Prancis, yang sudah tua dan kekurangan inspirasi, lolos dari fase grup dengan dua hasil imbang, memicu keraguan besar terhadap kemampuan mereka untuk meraih gelar.

    Tim ini diselamatkan dari kehancuran berkat kembalinya para veteran Claude Makelele, Lilian Thuram, dan terutama Zidane. Setelah pensiun dari sepak bola internasional setahun sebelumnya, kembalinya Zidane dianggap sebagai penyelamat. 

    "Tuhan ada dan Dia telah kembali ke tim Prancis," kata Thierry Henry, tetapi kalimat ini mengungkap kelemahan struktural, ketergantungan tim yang hampir total pada satu orang.

    Final di Olympiastadion Berlin menjadi panggung sempurna untuk penampilan puncak sang maestro. Pada menit ketujuh, Zidane membuka skor dengan penalti Panenka yang berani, sebuah gestur yang menggambarkan jenius dan keyakinan mutlaknya. Prancis mendominasi, dan bek Italia Marco Materazzi kemudian mengakui tanpa ragu keunggulan Les Bleus pada malam itu. Di babak tambahan, Zidane melepaskan sundulan kuat yang secara ajaib dihalau oleh Gianluigi Buffon. Inilah saat mimpi seharusnya menjadi kenyataan.

    Namun, pada menit ke-110, Materazzi terjatuh. Insiden yang membuatnya terjatuh terjadi jauh dari bola, sebuah provokasi verbal tentang saudara perempuan Zidane. Responsnya cepat dan brutal, sebuah tendangan kepala ke dada Materazzi. Kartu merah dikeluarkan; gambar Zidane berjalan dengan kepala tertunduk melewati trofi saat kembali ke ruang ganti menjadi ikonik sebagai bagian dari kekalahan tragis. Tanpa pemimpin mereka, tim runtuh secara psikologis dan kalah dalam adu penalti.

    Reaksi, keadaan shock nasional, terjadi secara instan. Tindakan ini tidak menghancurkan legenda Zidane di Prancis, melainkan menambahkan lapisan kompleksitas manusia yang membuat legenda tersebut semakin kuat. Namun, bagi tim Prancis, konsekuensinya sangat mendalam. ‘Generasi Zidane’ telah berakhir. Kepergian satu-satunya orang yang mampu mempertahankan kesatuan tim menciptakan kekosongan kekuasaan yang besar. Tidak ada yang siap untuk mewarisi tongkat estafet, dan benih-benih Knysna ditanam di lapangan Berlin.

    • Iklan
  • FBL-WC2010-FRA-TRAINING-EXPEL-LETTERAFP

    Ledakan ke dalam

    Periode pasca-2006 merupakan masa erosi yang lambat dan menyakitkan. Euro 2008 menjadi bencana; tersingkir di babak pertama dengan hanya mencetak satu gol, ditutup dengan proposal pernikahan yang aneh dari manajer Raymond Domenech di televisi langsung beberapa menit setelah kekalahan dari Italia. Kualifikasi untuk Piala Dunia 2010, sementara itu, ternoda oleh insiden tangan Henry dalam pertandingan play-off melawan Irlandia. Tim ini pun tiba di Afrika Selatan dalam krisis legitimasi.

    Setelah hasil imbang yang membosankan melawan Uruguay dan kekalahan dari Meksiko, krisis olahraga tergeser oleh krisis institusional. Pada babak pertama pertandingan melawan Meksiko, bentrokan kekerasan meletus antara Nicolas Anelka dan Domenech. Hinaan-hinaan tersebut, yang dilaporkan di halaman depan L'Equipe dengan presisi yang menghancurkan, memicu ledakan, dan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) memutuskan untuk mengusir Anelka dari skuad.

    Pada 20 Juni 2010, sepak bola Prancis mencatat bab tergelapnya. Di lapangan latihan Knysna, para pemain menolak turun dari bus. Tirai ditutup saat kamera dari seluruh dunia merekam adegan yang surreal di luar.

    Pelatih kebugaran Robert Duverne, yang marah, melemparkan stopwatch-nya dan harus dipisahkan dari kapten Patrice Evra. Domenech, yang merasa terhina, terpaksa membacakan pernyataan yang ditulis oleh para pemain kepada media. Ini adalah keruntuhan total otoritas institusional, tindakan pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana para pemain jutawan memberontak di tengah Piala Dunia.

    Eliminasi di babak pertama hanyalah formalitas, dan Prancis pulang dengan malu. Sebuah penyelidikan parlemen diluncurkan – hal yang jarang terjadi untuk masalah olahraga – dan tim Prancis menjadi bahan tertawaan global, simbol disfungsi dan egoisme. Trauma itu akan membekas dalam psikologi kolektif Prancis selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi di Knysna melampaui olahraga; itu adalah kebangkrutan sistem secara keseluruhan.

  • Spain v France - UEFA EURO 2012 Quarter FinalGetty Images Sport

    Kebangkitan yang mustahil

    Laurent Blanc mewarisi tim yang hancur. Ditunjuk secara mendadak untuk menggantikan Domenech, juara dunia 1998 itu ditugaskan untuk membersihkan unsur-unsur merusak dan memulihkan sedikit martabat.

    Dia memulai dengan langkah tegas, menolak untuk memanggil kembali para pemain yang terlibat dalam insiden Knysna. Namun, Blanc segera dihadapkan pada badai lain: Skandal Kuota. Pengungkapan menunjukkan bahwa FFF mempertimbangkan untuk membatasi jumlah pemain dengan kewarganegaraan ganda di pusat pelatihan, sebuah perdebatan sensitif yang menggoyahkan fondasi sepak bola Prancis, yang seharusnya menjadi pelopor keragaman.

    Euro 2012 di Ukraina dan Polandia menjadi ujian awal. Prancis, yang melemah akibat kehilangan pemain kunci, berhasil mencapai perempat final. Namun, kekalahan dari Spanyol, juara dunia dan dua kali juara Eropa, mengungkap batas-batas proyek tersebut.

    Blanc berhasil menstabilkan tim tanpa mengarahkannya ke puncak. Rekornya terhormat namun tidak cukup. Prancis membutuhkan seseorang yang tidak hanya mampu memadamkan api, tetapi juga membangun kembali fondasi.

  • FBL-WC2014-FRA-JPN-FRIENDLYAFP

    Arsitek

    Pada Juli 2012, Didier Deschamps ditunjuk sebagai pelatih timnas Prancis. Pilihan tersebut tampaknya hampir tak terelakkan. Sebagai juara dunia pada 1998 dan juara Eropa pada 2000 sebagai kapten, Deschamps mewakili kepemimpinan dan mentalitas pemenang. Namun, dia juga merupakan figur yang kontroversial. Sebagai mantan gelandang bertahan dengan gaya bermain yang praktis, dia sering diejek, terutama oleh Eric Cantona yang menjulukinya 'pembawa air', pekerja yang melakukan tugas kotor tanpa menonjol.

    Namun, justru mentalitas pekerja ini, ego yang ditempatkan untuk kepentingan kolektif, yang membuat Deschamps menjadi profil ideal untuk Prancis pasca-Knysna.

    Deschamps segera menerapkan visinya bahwa kohesi tim lebih penting dari segalanya. Tidak ada bintang yang tak tersentuh, tidak ada toleransi terhadap perilaku menyimpang. Ia tidak mencari sepak bola indah yang dihargai oleh para puris. Ia membangun tim yang solid, sulit dikalahkan, dan mampu bertahan serta beradaptasi. Pragmatismenya menuai kritik, tetapi ia tidak peduli; yang penting hanyalah hasil.

    Piala Dunia 2014 di Brasil menjadi ujian pertama Deschamps. Prancis, yang diperbarui dan penuh ambisi, mengesankan dengan permainan menyerang di fase grup. Karim Benzema akhirnya mencapai puncak performanya dalam seragam biru, didukung oleh semangat talenta muda seperti Antoine Griezmann dan Paul Pogba. Namun, di perempat final melawan Jerman, Prancis kalah. Kekecewaan mendalam, tetapi penilaiannya menjanjikan. Momentum telah tercipta.

  • Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    Uji ketahanan

    Euro 2016, yang diselenggarakan di Prancis, merupakan peluang emas, namun juga jebakan yang menakutkan. Tekanan media sangat berat, dan seluruh negara menantikan gelar juara di kandang sendiri.

    Deschamps mengelola tim dengan tangan besi. Ia mencoret pemain-pemain yang tidak disiplin seperti Hatem Ben Arfa dan Benzema, yang terakhir terlibat dalam skandal pemerasan video seks Mathieu Valbuena yang mendominasi headline media Prancis. Manajer tersebut memprioritaskan stabilitas daripada kehebatan individu.

    Perjalanan tim berjalan lancar hingga final. Prancis secara berturut-turut mengeliminasi Irlandia, Islandia, dan, yang paling krusial, Jerman di semifinal. Stade de France bergemuruh, namun final melawan Portugal berubah menjadi mimpi buruk. Cristiano Ronaldo keluar karena cedera di babak pertama, namun Portugal yang mencuri kemenangan di babak tambahan melalui gol Eder. Kekecewaan yang mendalam setelah kekalahan Prancis di final ketiga dalam kurun 10 tahun.#

    Namun, berbeda dengan 2006, kekalahan ini tidak memicu keruntuhan. Tim telah menunjukkan kekuatan mental dan ketahanan. Fondasi yang dibangun oleh Deschamps tetap kokoh, dan kemampuan untuk menahan pukulan tanpa hancur adalah hasil dari kerja kerasnya dalam membangun kohesi tim. Prancis siap untuk apa yang akan datang.

  • TOPSHOT-FBL-NATIONS-FRA-NEDAFP

    Puncak dari pragmatisme

    Piala Dunia 2018 di Rusia merupakan karya masterpiece Deschamps. Pendekatannya, yang sering dikritik karena kurang estetis dan dijuluki 'jelek', terbukti sangat efektif.

    Prancis meninggalkan penguasaan bola (hanya 49 persen rata-rata, menempatkannya di peringkat ke-20 dalam turnamen) demi formasi pertahanan yang kompak, dirancang untuk menghilangkan ruang dan melancarkan serangan balik yang mematikan. Sistem ini disesuaikan dengan pemainnya: kerja keras tanpa henti N'Golo Kante dan Blaise Matuidi, visi Pogba, permainan pivot Olivier Giroud, dan terutama kecepatan mematikan Griezmann dan bintang muda Mbappe.

    Perjalanan di babak gugur menjadi contoh manajemen taktis: kekacauan terkendali melawan Argentina (4-3); kontrol melawan Uruguay (2-0); disiplin besi melawan Belgia (1-0), dan efisiensi klinis di final melawan Kroasia (4-2).

    Kemenangan ini milik beberapa orang, termasuk Deschamps, pragmatis utama yang membungkam kritikusnya dengan membuktikan obsesinya dalam membangun tim yang "sangat sulit dikalahkan" adalah benar, dan Mbappe, bintang muda yang meledak di panggung dunia. Namun di atas segalanya, ini adalah kemenangan kolektif.

    Simbolnya adalah Giroud. Esensial bagi sistem, dia tidak mencetak satu gol pun dalam turnamen sebagai pengorbanan yang tak terbayangkan bagi individualis generasi sebelumnya.

    Kemenangan 2018 bukan hanya kemenangan olahraga, tetapi juga kemenangan ideologis. Balas dendam kolektif atas individu, bukti bahwa tim yang bersatu dan disiplin dapat melambung lebih tinggi daripada kumpulan talenta yang terpecah. Itu adalah balas dendam ultimate untuk Knysna.

  • FBL-WC2022-EUR-QUALIFIER-FRA-KAZAFP

    Mengelola status baru

    Kemenangan pada tahun 2018 bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari sistem pengembangan yang luar biasa, dengan permata utamanya adalah Institut Sepak Bola Nasional di Clairefontaine, yang terletak di wilayah Paris. Pusat pelatihan dan pengembangan ini telah menjadi acuan global.

    Filosofi FFF, yang berfokus pada pengembangan pemain yang secara teknis lengkap, taktis cerdas, dan serba bisa, telah menciptakan cadangan talenta yang tak tertandingi. Inilah yang menjelaskan mengapa Prancis dapat kehilangan beberapa pemain kelas dunia seperti Pogba, Kante, atau Benzema menjelang Piala Dunia dan tetap mencapai final.

    Jika 2018 memperkenalkan seorang jenius, tahun-tahun berikutnya mengukuhkan kedatangan seorang raja. Mbappe, pencetak gol termuda Prancis di Piala Dunia dan pencetak gol termuda kedua dalam sejarah (setelah Pele) di final, berkembang dari penemuan menjadi pemimpin tak terbantahkan. Hat-tricknya di final Piala Dunia 2022, yang hampir sendirian memaksa perpanjangan waktu, secara definitif mengukuhkan statusnya sebagai pewaris para legenda.

    Era Deschamps tidak dapat diceritakan tanpa saga Benzema. Setelah skandal video seks yang melibatkan Valbuena pada 2015, Deschamps membuat keputusan berani untuk menyingkirkan striker terampilnya, memprioritaskan keseimbangan tim. Dalam plot twist yang pragmatis, ia memanggil kembali Benzema untuk Euro 2021, mengakui levelnya yang luar biasa di Real Madrid, tetapi striker tersebut mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2022 dan meninggalkan skuad dalam keadaan kontroversial di tengah versi peristiwa yang bertentangan, yang menciptakan kontroversi baru.

    Saga ini menggambarkan paradoks utama dalam manajemen Deschamps: Pragmatisme adaptif di mana prinsip-prinsip dapat diabaikan jika kemenangan dipertaruhkan.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Siklus penuh

    Piala Dunia 2022 menandai akhir dari era generasi juara dunia. Pensiunnya para pemain andalan seperti Hugo Lloris dan Raphael Varane setelah turnamen, diikuti kemudian oleh Giroud, secara resmi menutup era 'Generasi Griezmann'. Secara bersamaan, kompetisi tersebut mengonfirmasi bahwa generasi berikutnya telah mengambil alih kekuasaan. Pemain seperti Aurelien Tchouameni telah membuktikan diri sebagai pilar, memastikan transisi yang mulus dan kelanjutan keunggulan.

    Final 2022 melawan Argentina yang dipimpin Lionel Messi menjadi kontras sempurna dengan Berlin. Tertinggal 2-0 dan sepenuhnya kalah kelas selama 80 menit, Prancis tidak menyerah. Berbeda dengan tim 2006 yang runtuh setelah kehilangan pemimpinnya, skuad 2022, yang termotivasi oleh Mbappe yang luar biasa, mengorkestrasi salah satu comeback paling spektakuler dalam sejarah final. Ketahanan ini, penolakan yang mendalam terhadap kekalahan, adalah ciri khas utama era Deschamps. Ini adalah ketangguhan mental yang dibentuk dalam api Knysna dan air mata Euro 2016.

    Penilaian akhir Deschamps adalah seperti seorang arsitek. Dia mengambil alih tim yang sedang hancur secara moral dan menjadi aib nasional, lalu mengubahnya menjadi kekuatan global. Satu gelar dunia, dua final lainnya, dan kemenangan di Nations League, rekam jejaknya menempatkannya di jajaran manajer internasional terbesar. Dia tidak akan diingat sebagai filsuf sepak bola indah, tetapi sebagai pembangun mesin pemenang.

    Sejarah tampaknya ditakdirkan untuk berputar kembali. Deschamps telah mengumumkan akan meninggalkan jabatannya setelah Piala Dunia 2026, dan untuk menggantikannya, satu bayangan mencuat: Zidane. Hipotesis ini begitu alami hingga Deschamps sendiri telah mengonfirmasinya. Simetri akan sempurna: Pria yang keluar tragis di Berlin yang memicu siklus 16 tahun kekacauan dan rekonstruksi ini, kini berada dalam posisi terbaik untuk mewarisi dinasti stabil yang muncul dari puing-puing yang ia tinggalkan.

    Warisan terbesar Deschamps mungkin bukan bintang kedua, tetapi institusionalisasi ketahanan. Ia menggantikan budaya yang rapuh, yang bergantung pada mood seorang jenius, dengan DNA kolektif di mana kemampuan untuk menderita dan melawan telah menjadi sifat kedua. Kekuatan tenang inilah yang akan ia wariskan kepada penerusnya, sehingga era Les Bleus dapat terus berlanjut.

0