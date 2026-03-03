LEGACY: Dari Berlin hingga Doha - bagaimana Prancis belajar ketahanan di Piala Dunia

Petualangan Piala Dunia 2006 tidak dimulai dengan ledakan, melainkan dengan desas-desus kecemasan. Prancis, yang sudah tua dan kekurangan inspirasi, lolos dari fase grup dengan dua hasil imbang, memicu keraguan besar terhadap kemampuan mereka untuk meraih gelar.

Tim ini diselamatkan dari kehancuran berkat kembalinya para veteran Claude Makelele, Lilian Thuram, dan terutama Zidane. Setelah pensiun dari sepak bola internasional setahun sebelumnya, kembalinya Zidane dianggap sebagai penyelamat.

"Tuhan ada dan Dia telah kembali ke tim Prancis," kata Thierry Henry, tetapi kalimat ini mengungkap kelemahan struktural, ketergantungan tim yang hampir total pada satu orang.

Final di Olympiastadion Berlin menjadi panggung sempurna untuk penampilan puncak sang maestro. Pada menit ketujuh, Zidane membuka skor dengan penalti Panenka yang berani, sebuah gestur yang menggambarkan jenius dan keyakinan mutlaknya. Prancis mendominasi, dan bek Italia Marco Materazzi kemudian mengakui tanpa ragu keunggulan Les Bleus pada malam itu. Di babak tambahan, Zidane melepaskan sundulan kuat yang secara ajaib dihalau oleh Gianluigi Buffon. Inilah saat mimpi seharusnya menjadi kenyataan.

Namun, pada menit ke-110, Materazzi terjatuh. Insiden yang membuatnya terjatuh terjadi jauh dari bola, sebuah provokasi verbal tentang saudara perempuan Zidane. Responsnya cepat dan brutal, sebuah tendangan kepala ke dada Materazzi. Kartu merah dikeluarkan; gambar Zidane berjalan dengan kepala tertunduk melewati trofi saat kembali ke ruang ganti menjadi ikonik sebagai bagian dari kekalahan tragis. Tanpa pemimpin mereka, tim runtuh secara psikologis dan kalah dalam adu penalti.

Reaksi, keadaan shock nasional, terjadi secara instan. Tindakan ini tidak menghancurkan legenda Zidane di Prancis, melainkan menambahkan lapisan kompleksitas manusia yang membuat legenda tersebut semakin kuat. Namun, bagi tim Prancis, konsekuensinya sangat mendalam. ‘Generasi Zidane’ telah berakhir. Kepergian satu-satunya orang yang mampu mempertahankan kesatuan tim menciptakan kekosongan kekuasaan yang besar. Tidak ada yang siap untuk mewarisi tongkat estafet, dan benih-benih Knysna ditanam di lapangan Berlin.