LEGACY: Barcelona kembali menjadi pusat harapan Spanyol di Piala Dunia setelah berkolaborasi dengan Real Madrid untuk kemenangan pada tahun 2010

Untuk memahami dampak Barcelona dan Real Madrid pada tahun 2010, kita harus melihat lebih dekat tim nasional Spanyol. Dari 23 pemain yang dipanggil oleh La Roja untuk Piala Dunia tersebut, 12 di antaranya berasal dari kedua klub ini. Konsentrasi talenta ini memungkinkan Spanyol bermain sepak bola yang seimbang, dominan, dan memiliki identitas yang jelas.

Dari Real Madrid, pilar-pilarnya adalah Iker Casillas, kiper dengan refleks supernatural dan kepemimpinan yang tak diragukan; Sergio Ramos, bek dengan kehadiran yang menakutkan, mampu memimpin dari belakang dan tampil gemilang di momen-momen krusial; Raul Albiol dan Alvaro Arbeloa, pemain taktis yang andal yang memberikan keseimbangan; dan Xabi Alonso, maestro di lini tengah yang mampu mengendalikan tempo pertandingan dengan umpan-umpan presisi dan visi yang tajam.

Dari Barcelona, pengaruhnya sama pentingnya, terdiri dari Víctor Valdes, kiper yang dikenal karena keamanannya dan distribusi bola yang bersih; Carles Puyol, jantung tim sebagai contoh usaha dan komitmen; Gerard Pique, bek tengah dengan kecerdasan taktis dan keterampilan kepemimpinan; Sergio Busquets, poros yang sempurna, bertanggung jawab atas pengembalian penguasaan bola dan distribusi permainan; Xavi Hernandez dan Andres Iniesta, arsitek Tiki-Taka, mampu mengelola penguasaan bola, menciptakan ruang, dan mengendalikan tempo permainan; serta Pedro, sayap cepat dengan kemampuan finishing yang luar biasa yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam hitungan detik.

Vicente del Bosque tahu cara menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia, presisi dan kontrol Barcelona dengan kekuatan dan ketangguhan Madrid. Spanyol mengontrol penguasaan bola, menekan di seluruh lapangan, dan memanfaatkan setiap kesalahan lawan. Kombinasi ini membuat Spanyol hampir tak terbendung.

Gelaran juara dunia bukanlah kebetulan; itu adalah hasil dari perencanaan yang teliti, talenta kelas dunia, dan gaya bermain yang dieksekusi dengan sempurna. Bagi Barcelona, musim 2010 menandai awal era emas yang kini ingin mereka ulangi, kali ini dengan pemain muda Spanyol yang menuju Piala Dunia 2026.