Salvador Pérez dan Carlos Martínez

LEGACY: Barcelona kembali menjadi pusat harapan Spanyol di Piala Dunia setelah berkolaborasi dengan Real Madrid untuk kemenangan pada tahun 2010

Ini adalah Legacy, podcast dan seri fitur GOAL yang mengikuti hitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengeksplorasi kisah dan semangat di balik negara-negara yang mendefinisikan permainan sepak bola dunia. Pekan ini, kami kembali meninjau momen ketika dua klub menjadi satu negara. Pada 2010, Spanyol menguasai dunia, dan mahkota kejayaannya dibangun di Barcelona dan Madrid. Gaya satu, kekuatan yang lain, berpadu menjadi campuran yang sempurna. Enam belas tahun kemudian, dan saat generasi baru muncul di Catalunya, bisakah Barcelona kini menjadi satu-satunya jantung La Roja?

2010 - tahun yang masih membekas di hati para penggemar sepak bola Spanyol. Barcelona dan Real Madrid mendominasi panggung global, tidak hanya di level klub tetapi juga di tim nasional.

Piala Dunia di Afrika Selatan menyaksikan Spanyol dinobatkan sebagai juara dunia, dan sebagian besar kesuksesan itu bergantung pada pemain-pemain dari dua raksasa Liga ini. Tahun itu dipenuhi dengan talenta, strategi, dan visi. Spanyol membuktikan bahwa kombinasi yang tepat antara filosofi bermain, kualitas individu, dan kohesi kolektif dapat menguasai dunia.

Hari ini, 16 tahun kemudian, saat kita mendekati Piala Dunia 2026, sebuah pertanyaan bergema di seluruh Catalunya dan Spanyol: Apakah ini saatnya Barcelona? Bisakah klub Catalan ini mengukuhkan diri sebagai tim terbaik Eropa dan kembali menjadi tulang punggung tim nasional Spanyol?

    Dasar dari tim juara

    Untuk memahami dampak Barcelona dan Real Madrid pada tahun 2010, kita harus melihat lebih dekat tim nasional Spanyol. Dari 23 pemain yang dipanggil oleh La Roja untuk Piala Dunia tersebut, 12 di antaranya berasal dari kedua klub ini. Konsentrasi talenta ini memungkinkan Spanyol bermain sepak bola yang seimbang, dominan, dan memiliki identitas yang jelas.

    Dari Real Madrid, pilar-pilarnya adalah Iker Casillas, kiper dengan refleks supernatural dan kepemimpinan yang tak diragukan; Sergio Ramos, bek dengan kehadiran yang menakutkan, mampu memimpin dari belakang dan tampil gemilang di momen-momen krusial; Raul Albiol dan Alvaro Arbeloa, pemain taktis yang andal yang memberikan keseimbangan; dan Xabi Alonso, maestro di lini tengah yang mampu mengendalikan tempo pertandingan dengan umpan-umpan presisi dan visi yang tajam.

    Dari Barcelona, pengaruhnya sama pentingnya, terdiri dari Víctor Valdes, kiper yang dikenal karena keamanannya dan distribusi bola yang bersih; Carles Puyol, jantung tim sebagai contoh usaha dan komitmen; Gerard Pique, bek tengah dengan kecerdasan taktis dan keterampilan kepemimpinan; Sergio Busquets, poros yang sempurna, bertanggung jawab atas pengembalian penguasaan bola dan distribusi permainan; Xavi Hernandez dan Andres Iniesta, arsitek Tiki-Taka, mampu mengelola penguasaan bola, menciptakan ruang, dan mengendalikan tempo permainan; serta Pedro, sayap cepat dengan kemampuan finishing yang luar biasa yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam hitungan detik.

    Vicente del Bosque tahu cara menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia, presisi dan kontrol Barcelona dengan kekuatan dan ketangguhan Madrid. Spanyol mengontrol penguasaan bola, menekan di seluruh lapangan, dan memanfaatkan setiap kesalahan lawan. Kombinasi ini membuat Spanyol hampir tak terbendung.

    Gelaran juara dunia bukanlah kebetulan; itu adalah hasil dari perencanaan yang teliti, talenta kelas dunia, dan gaya bermain yang dieksekusi dengan sempurna. Bagi Barcelona, musim 2010 menandai awal era emas yang kini ingin mereka ulangi, kali ini dengan pemain muda Spanyol yang menuju Piala Dunia 2026.

    Menetapkan standar

    Sementara tim nasional meraih kemenangan, Barcelona menjadi tolok ukur mutlak dalam sepak bola klub. Blaugrana baru saja meraih sextuple bersejarah pada 2009, dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, Piala Super Spanyol, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Klub. Meskipun mereka tidak memenangkan Liga Champions lagi pada 2010, klub tetap mempertahankan statusnya sebagai pemimpin dunia.

    Permainan mereka tidak hanya efektif, tetapi juga indah. Setiap umpan, setiap gerakan, dan setiap transisi mencerminkan filosofi sepak bola yang menggabungkan keindahan dan ketepatan. Gaya ini menjadikan Barcelona sebagai teladan bagi seluruh dunia.

    Namun, ada tantangan yang harus diatasi: ketergantungan mereka pada Lionel Messi. Geniusnya tak terbantahkan, tetapi kepergian pemain lokal yang mampu mengambil alih kepemimpinan membuat klub rentan dalam jangka panjang. Jelas bahwa untuk mempertahankan hegemoninya, Barcelona perlu mengembangkan talenta muda Spanyol yang mampu memimpin dan mempertahankan proyek tersebut di luar era Messi.

    Barcelona memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain elite seperti Maxwell dari Inter dan Dmytro Chygrynskiy dari Shakhtar Donetsk, tetapi rekrutan bintang mereka adalah Zlatan Ibrahimovic, yang didatangkan dari Inter dengan biaya €49 juta plus Samuel Eto’o, menjadikan ini sebagai transfer termahal dalam sejarah Blaugrana.

    Selain itu, Pep Guardiola melanjutkan tren penggunaan pemain muda berbakat seperti Pedro dan Jeffren Suarez.

    Pasca-Messi

    Kepergian Messi menandai periode yang kompleks bagi Barcelona. Kehadiran pemain Argentina itu telah menyembunyikan beberapa masalah struktural: transisi antar generasi, integrasi talenta muda, dan stabilitas keuangan klub.

    "Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin mengakhiri karier saya di sini dan ingin tetap tinggal," kata Messi dalam wawancara eksklusif dunia dengan GOAL pada 2020. “Saya ingin proyek yang sukses dan memenangkan gelar bersama klub untuk terus membangun legenda Barcelona. Faktanya, sudah lama tidak ada proyek atau rencana; mereka hanya melakukan trik-trik dan memperbaiki masalah secara sementara. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya selalu memikirkan apa yang terbaik untuk keluarga saya dan untuk klub.”

    Dalam tahun-tahun berikutnya, Barcelona mengalami pasang surut baik secara olahraga maupun finansial. Liga Champions menjadi sulit diraih, La Liga semakin ketat, dan tim nasional Spanyol mulai diversifikasi pemanggilannya. Ketidakhadiran generasi pemain Spanyol yang solid di tim utama Barca mengekspos kelemahan yang selama ini tersembunyi oleh kehebatan Messi.

    Ini adalah pelajaran keras tentang pentingnya perencanaan strategis dan pengembangan talenta lokal yang berkelanjutan, tanpa bergantung pada bintang individu. Kejatuhan ini juga menguji ketahanan klub dan para penggemarnya, yang menyaksikan berakhirnya era keemasan.

    Rekontruksi & penebusan

    Kedatangan Hansi Flick mengubah arah klub. Dengan fokus pada talenta Spanyol, disiplin taktis, dan proyeksi internasional, Barcelona mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

    Musim 2024–25 menjadi contoh kebangkitan dan ketahanan. Meskipun menghadapi masalah keuangan dan keterbatasan skuad, tim menunjukkan kekompakan, kreativitas, dan daya saing. Di bawah kepemimpinan Flick, Barcelona memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Spanish Super Cup, mengalahkan rival abadinya, Real Madrid, di setiap turnamen tersebut. Ini adalah pesan yang jelas: Klub Catalan kembali menjadi protagonis.

    Hampir tak terbayangkan bahwa salah satu tokoh kunci dalam kembalinya Barcelona ke puncak adalah Wojciech Szczesny. Setelah cedera Marc-Andre ter Stegen, Barcelona memanggil kembali kiper Polandia itu dari pensiun. Dikenal karena gaya hidupnya yang kontroversial yang sering mencerminkan penampilannya di lapangan, Szczesny tetap tak terkalahkan setelah kembalinya, menjadi salah satu pilar tak terduga tim.

    Namun, cerita ini tidak lepas dari drama. Di Liga Champions, Barcelona mencapai semifinal di mana mereka menghadapi Inter dalam pertandingan yang sudah dianggap sebagai salah satu yang paling ikonik dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tersingkir, tim ini menunjukkan karakter, intensitas, dan momen-momen sepak bola level tertinggi, menunjukkan bahwa mereka sekali lagi siap bersaing di antara elit Eropa.

    Barca, tulang punggung baru

    Secara historis, Barcelona dan Real Madrid bukan sekadar klub; mereka adalah jantung sepak bola Spanyol. Keduanya selalu menyumbangkan sebagian besar pemain ke tim nasional, dan performa mereka secara langsung memengaruhi kualitas La Roja.

    Ketergantungan mutual ini menciptakan keseimbangan yang rapuh; persaingan antara kedua klub memastikan standar pemain tetap tinggi, dan kesuksesan salah satunya memperkuat tim nasional. Jika Barcelona atau Real Madrid mengalami krisis olahraga atau institusional, Spanyol akan merasakannya di panggung internasional. Itulah mengapa kebangkitan Barcelona di bawah Flick memiliki dampak positif tidak hanya bagi klub, tetapi juga bagi aspirasi La Roja menuju 2026

    Sama seperti pada 2010, Barcelona berupaya menjadi tulang punggung Spanyol. Kombinasi talenta muda dan filosofi bermain yang jelas dapat memberikan Spanyol inti yang kokoh untuk Piala Dunia 2026, dipimpin oleh Pedri dan Gavi, yang bertanggung jawab mengendalikan lini tengah, mempertahankan penguasaan bola, dan memimpin serangan; Dani Olmo, pemain kreatif yang mampu muncul dari lini kedua; Ferran Torres dan Lamine Yamal, yang memberikan ketidakseimbangan serangan dan kemampuan mencetak gol; serta Joan Garcia, yang telah menjadi penjaga gawang yang andal dan pemimpin dari lini belakang.

    Dari tiga pemain Barcelona yang menjadi bagian dari skuad Euro 2008, Del Bosque meningkatkan jumlahnya menjadi delapan di Afrika Selatan dua tahun kemudian, tujuh di antaranya menjadi starter dalam final melawan Belanda. Dua bek tengah Barcelona, satu gelandang bertahan, dua gelandang, dan dua penyerang di bawah asuhan Guardiola menjadi starter dalam pertandingan paling penting dalam sejarah sepak bola Spanyol, memainkan Tiki-Taka seperti yang mereka lakukan setiap akhir pekan.

    Xavi dan Busquets merevolusi lini tengah, bersinar dengan efisiensi umpan yang luar biasa, didukung oleh serangan maju Puyol, serta kehadiran Iniesta dan Pique. La Roja memiliki identitas yang tak terbantahkan, di mana penguasaan bola dan transisi cepat menjadi prioritas utama sepanjang Piala Dunia, diperkuat oleh kualitas teknis yang mutlak. Spanyol mengambil inisiatif dan menampilkan sepak bola yang indah dipimpin oleh Iniesta.

    Tujuannya jelas: Meniru formula 2010 dengan pemain Barcelona, memastikan chemistry, pemahaman taktik, dan identitas kolektif yang kuat yang memungkinkan Spanyol bersaing di level tertinggi.

    Uji akhir

    Pada tahun 2010, Xavi dan Iniesta menguasai lini tengah, sementara Pedri dan Gavi kini mengemban peran tersebut; Puyol dan Pique memimpin pertahanan, sementara Garcia kini muncul sebagai pemimpin pertahanan modern; Pedro dan David Villa memberikan sentuhan serangan, sedangkan pada tahun 2026 Yamal dan Ferran menjalankan fungsi serupa. Paralel ini menunjukkan bahwa Barcelona saat ini berusaha untuk mereplikasi formula kesuksesan, yang disesuaikan dengan sepak bola modern, dengan pemain Spanyol siap memimpin tim nasional menuju 2026.

    Piala Dunia akan menjadi ujian akhir. Barcelona bercita-cita untuk kembali mengukuhkan dirinya sebagai fondasi Spanyol, menyediakan pemain yang berbagi identitas taktis dan dapat melaksanakan strategi dengan presisi.

    Jika Pedri, Gavi, Yamal, Olmo, Ferran, dan Garcia mencapai performa terbaik mereka, Spanyol dapat memiliki tim yang kohesif, kreatif, dan kompetitif yang mampu mengembalikan dominasi yang dimulai pada 2010. Perencanaan sangat penting untuk mempertahankan identitas, melindungi talenta muda, dan memastikan klub tetap kompetitif di level Eropa. Hanya dengan begitu, La Roja akan memiliki inti yang kokoh untuk bersaing di level tertinggi.

    Kembali ke puncak?

    2010 adalah tahun bersejarah: Real Madrid dan Barcelona mendominasi sepak bola klub dan nasional, meninggalkan warisan yang tak terlupakan. Perpaduan gaya bermain, talenta, dan visi taktis membawa Spanyol ke puncak sepak bola dunia.

    Hari ini, Barcelona menghadapi tantangan serupa saat membangun kembali timnya setelah kepergian Messi, sambil mengatasi masalah keuangan dan mengonsolidasikan talenta muda Spanyol. Dengan Pedri, Gavi, Yamal, Olmo, Ferran, dan Garcia, klub ini memiliki alat untuk menulis bab emas baru di mana mereka mendominasi Eropa dan menjadi dasar bagi tim nasional di Piala Dunia 2026.

    Pertanyaannya tetap: Apakah ini saatnya Barcelona? Jawabannya akan bergantung pada manajemen olahraga, taktik, dan ekonomi. Antusiasme masih hidup, dan dunia sedang menonton. Waktu terus berjalan, Piala Dunia 2026 semakin dekat, dan sejarah tampaknya siap terulang. Kali ini, protagonisnya adalah pemain muda Spanyol, siap membawa Barcelona dan Spanyol kembali ke puncak.

