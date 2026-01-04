Pertemuan Leeds dengan United berakhir 1-1. Gol pembuka bintang timnas AS Brenden Aaronson dibalas oleh penyerang internasional Brasil Matheus Cunha — kedua gol terjadi dalam rentang waktu tiga menit tepat setelah satu jam pertandingan berjalan.

Bos The Whites, Daniel Farke, mengatakan kepada wartawan setelahnya, dengan Leeds bermain penuh kebanggaan dan semangat sekali lagi: "Pertama-tama saya harus mengatakan saya bangga dengan para pemain karena tentu saja itu adalah situasi yang rumit bagi kami. Kami harus berjuang habis-habisan dua setengah hari yang lalu untuk mendapatkan clean sheet yang susah payah (di markas Liverpool)."

"Dan kemudian tanpa beberapa pemain kunci hari ini untuk menghadapi tim sekelas Man Utd. Dan omong-omong, semua orang memberi tahu Anda seberapa besar pertandingan ini – pertandingan terpenting dalam sejarah terkini Leeds United."

"Jadi untuk itu saya sangat bangga dengan mentalitas pemain saya untuk menunjukkan ketahanan lagi. Kami menunjukkan kinerja lain yang sangat kompetitif dan sangat bagus. Saya pikir secara sepak bola mungkin bukan hari terbaik kami. Tapi bagaimanapun kami menemukan cara untuk menjadi kompetitif lagi dan untuk itu bahkan ada sedikit kekecewaan bahwa kami tidak mengambil ketiga poin, jika saya benar-benar jujur."

Farke menambahkan tentang rekor tak terkalahkan Leeds melalui tujuh pertandingan yang mencakup dua bentrokan dengan Liverpool, kunjungan dari Chelsea, dan laga kandang melawan United: "Mungkin ini juga berbicara banyak – jika Anda tujuh pertandingan tak terkalahkan di level Liga Primer sebagai tim yang baru promosi dan bahkan kecewa hanya dengan hasil imbang melawan Man United, (dengan) banyak pemain kunci absen. Tapi saya tidak bisa menahan diri. Perasaan ini ada. Saya pikir sangat mungkin untuk memenangkan pertandingan ini."