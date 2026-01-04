Getty
'Terpukul' - Leeds Konfirmasi Suporter Meninggal Akibat Darurat Medis Di Elland Road Jelang Laga Vs Man Utd
Leeds Konfirmasi Berita Tragis di Elland Road
Penggemar yang dimaksud belum disebutkan namanya, tetapi telah dikonfirmasi bahwa nyawanya melayang saat melakukan apa yang dia cintai: mendukung timnya beraksi. Pertandingan tetap berjalan sesuai rencana, dan baru terungkap setelahnya bahwa seorang pengikut The Whites meninggal dunia.
Sebuah pernyataan resmi berbunyi: “Leeds United sangat terpukul untuk mengonfirmasi bahwa seorang pendukung meninggal dunia menyusul keadaan darurat medis menjelang pertandingan hari ini. Pikiran semua orang di klub tertuju pada keluarga dan teman-teman pendukung tersebut di masa yang sangat sulit ini.”
Darurat Medis di Beberapa Pertandingan
Tidak ada rincian lebih lanjut yang diungkapkan saat ini. Namun, insiden itu terjadi hanya 24 jam setelah tetangga Leeds di Yorkshire, Sheffield United, mengonfirmasi bahwa seorang pendukung meninggal dunia selama kemenangan Championship mereka atas Leicester di Bramall Lane.
Tak lama setelah pertandingan Leeds melawan Manchester United berakhir, kick-off pertandingan kandang Fulham di Liga Primer melawan Liverpool juga sempat ditunda karena keadaan darurat medis di kerumunan penonton.
Leeds Tahan Imbang Man Utd di Elland Road
Pertemuan Leeds dengan United berakhir 1-1. Gol pembuka bintang timnas AS Brenden Aaronson dibalas oleh penyerang internasional Brasil Matheus Cunha — kedua gol terjadi dalam rentang waktu tiga menit tepat setelah satu jam pertandingan berjalan.
Bos The Whites, Daniel Farke, mengatakan kepada wartawan setelahnya, dengan Leeds bermain penuh kebanggaan dan semangat sekali lagi: "Pertama-tama saya harus mengatakan saya bangga dengan para pemain karena tentu saja itu adalah situasi yang rumit bagi kami. Kami harus berjuang habis-habisan dua setengah hari yang lalu untuk mendapatkan clean sheet yang susah payah (di markas Liverpool)."
"Dan kemudian tanpa beberapa pemain kunci hari ini untuk menghadapi tim sekelas Man Utd. Dan omong-omong, semua orang memberi tahu Anda seberapa besar pertandingan ini – pertandingan terpenting dalam sejarah terkini Leeds United."
"Jadi untuk itu saya sangat bangga dengan mentalitas pemain saya untuk menunjukkan ketahanan lagi. Kami menunjukkan kinerja lain yang sangat kompetitif dan sangat bagus. Saya pikir secara sepak bola mungkin bukan hari terbaik kami. Tapi bagaimanapun kami menemukan cara untuk menjadi kompetitif lagi dan untuk itu bahkan ada sedikit kekecewaan bahwa kami tidak mengambil ketiga poin, jika saya benar-benar jujur."
Farke menambahkan tentang rekor tak terkalahkan Leeds melalui tujuh pertandingan yang mencakup dua bentrokan dengan Liverpool, kunjungan dari Chelsea, dan laga kandang melawan United: "Mungkin ini juga berbicara banyak – jika Anda tujuh pertandingan tak terkalahkan di level Liga Primer sebagai tim yang baru promosi dan bahkan kecewa hanya dengan hasil imbang melawan Man United, (dengan) banyak pemain kunci absen. Tapi saya tidak bisa menahan diri. Perasaan ini ada. Saya pikir sangat mungkin untuk memenangkan pertandingan ini."
Jadwal Leeds: Selanjutnya untuk The Whites
Leeds tetap berada di urutan ke-16 dalam tabel Liga Primer, tetapi telah membuka jarak delapan poin dari zona degradasi. Mereka menghadapi ujian berat lainnya pada hari Rabu saat bertandang ke Newcastle, sebelum kemudian menuju Derby di putaran ketiga Piala FA.
