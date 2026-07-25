Leeds United tengah gencar-gencarnya berupaya merekrut Brandt, dengan Sky Sports melaporkan bahwa klub tersebut kini meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan mantan pemain Borussia Dortmund itu ke Elland Road. Pemain timnas Jerman ini tersedia sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya dengan klub Bundesliga tersebut berakhir, menjadikannya salah satu talenta kreatif paling diminati di bursa transfer saat ini. Meskipun Ajax juga telah menyatakan minatnya, prospek pindah ke Inggris tampaknya telah memberikan keunggulan signifikan bagi The Whites dalam negosiasi.

Minat dari West Yorkshire ini bukan sekadar spekulasi belaka. Menurut jurnalis Sky Sports, Luca Bendoni, tawaran kontrak berdurasi tiga tahun telah diajukan kepada gelandang tersebut. Langkah ini menunjukkan ambisi besar dari Leeds, yang berupaya memperkuat kualitas teknis tim mereka sambil mempersiapkan diri untuk musim yang berat. Diketahui bahwa ayah sekaligus agen sang pemain, Jurgen, mengunjungi pusat latihan klub di Thorp Arch awal bulan ini untuk menilai fasilitas dan mendiskusikan proyek tersebut secara langsung.







