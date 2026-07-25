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Leeds dan Ajax bersaing untuk mendatangkan mantan bintang Borussia Dortmund melalui transfer gratis
Persaingan untuk merebut gelandang serang asal Jerman pun dimulai
Leeds United tengah gencar-gencarnya berupaya merekrut Brandt, dengan Sky Sports melaporkan bahwa klub tersebut kini meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan mantan pemain Borussia Dortmund itu ke Elland Road. Pemain timnas Jerman ini tersedia sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya dengan klub Bundesliga tersebut berakhir, menjadikannya salah satu talenta kreatif paling diminati di bursa transfer saat ini. Meskipun Ajax juga telah menyatakan minatnya, prospek pindah ke Inggris tampaknya telah memberikan keunggulan signifikan bagi The Whites dalam negosiasi.
Minat dari West Yorkshire ini bukan sekadar spekulasi belaka. Menurut jurnalis Sky Sports, Luca Bendoni, tawaran kontrak berdurasi tiga tahun telah diajukan kepada gelandang tersebut. Langkah ini menunjukkan ambisi besar dari Leeds, yang berupaya memperkuat kualitas teknis tim mereka sambil mempersiapkan diri untuk musim yang berat. Diketahui bahwa ayah sekaligus agen sang pemain, Jurgen, mengunjungi pusat latihan klub di Thorp Arch awal bulan ini untuk menilai fasilitas dan mendiskusikan proyek tersebut secara langsung.
- Getty Images Sport
Daya tarik Liga Premier membantu Leeds
Meskipun ada persaingan dari Eredivisie dan tawaran potensial dari Italia, Brandt dilaporkan lebih condong untuk pindah ke Inggris. Setelah bergabung dengan Borussia Dortmund dari Bayer Leverkusen pada 2019 dengan nilai transfer €25 juta dan menjuarai DFB-Pokal pada musim 2020–21, pemain berusia 30 tahun ini dikabarkan tertarik untuk menguji kemampuannya di Liga Premier.
Ajax tetap berada di latar belakang sebagai alternatif yang layak, menawarkan daya tarik tradisi Eropa dan gaya permainan yang sesuai dengan naluri kreatif Brandt. Gelandang serang asal Jerman ini baru saja menyelesaikan musim yang solid bersama Dortmund, dengan mencetak 11 gol dan memberikan empat assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Namun, Leeds bekerja tanpa lelah untuk memastikan mereka memenangkan persaingan ini, menyadari bahwa pemain sekelasnya jarang tersedia tanpa biaya transfer.
Akhir sebuah era di Dortmund
Kepergian Brandt dari Borussia Dortmund menandai berakhirnya sebuah babak penting dalam kariernya, di mana ia membuktikan diri sebagai salah satu kreator permainan paling konsisten di sepak bola Jerman. Selama berkarier di Westfalenstadion, ia selalu menjadi andalan dalam pertandingan-pertandingan krusial, termasuk final Liga Champions 2024 melawan Real Madrid. Rekam jejaknya tak perlu diragukan lagi, mengingat ia sebelumnya juga mencetak rekor di Bayer Leverkusen, di mana ia menjadi pemain termuda yang mencapai 100 penampilan untuk klub tersebut pada usia 21 tahun.
Gelandang ini selalu menjadi talenta yang matang sebelum waktunya, dan juga tercatat sebagai pemain termuda ketiga yang pernah mencapai 300 penampilan di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Tingkat ketahanan dan pengalaman inilah yang sangat diinginkan oleh Leeds.
- Getty Images Sport
Leeds melanjutkan proses perombakan skuad musim panas ini dengan mendatangkan Brandt
Jika Leeds berhasil mendatangkan Brandt, ia akan menjadi rekrutan besar ketiga mereka pada bursa transfer musim panas ini setelah kedatangan Harry Wilson dan Tarik Muharemovic, sementara James Trafford diperkirakan akan menyusul dalam waktu dekat. Klub asal West Yorkshire ini bertekad memperkuat skuad mereka guna melanjutkan performa musim lalu, di mana mereka finis di peringkat ke-14 Liga Premier, disertai penampilan menjanjikan hingga babak semifinal Piala FA, serta tersingkir di babak kedua Piala Liga.
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