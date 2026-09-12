Lecce yang diasuh Eusebio Di Francesco berusaha memulihkan keseimbangan setelah dua kekalahan beruntun tanpa mencetak gol melawan Roma dan Cagliari. Bagi tim asal wilayah Apulia ini, setelah pertemuan dengan klub Sardinia dan satu laga lainnya pada pekan pertama melawan Venezia, pertandingan melawan Monza yang diasuh Ivan Juric menjadi duel langsung lainnya.

Pelatih tim Brianza itu, yang tersendat di angka satu poin dalam klasemen setelah imbang melawan Parma, kembali menurunkan Varela di lini serang, pencetak dua gol di kompetisi ini sejauh ini. Kemungkinan Robinson akan dipasang di area pengatur serangan setelah gol yang dicetaknya di Coppa Italia, untuk berduet dengan Colpani. Sementara di bawah mistar gawang, Turnquist mungkin menjalani laga perdananya.

Adapun di kubu Lecce, Stolic masih mendapat tempat di lini depan dengan sokongan dari kedua sisinya oleh Pierotti dan Montero. Di lini tengah, Ilic menjalani laga pertamanya sebagai starter sejak menit pertama.







