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US Lecce v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Lecce vs Monza: di mana menonton pertandingan dan siaran langsung, saluran TV, jadwal, dan susunan pemain

Lecce vs Monza
Serie A
Lecce
Monza

Perebutan menjauh dari dasar klasemen

Lecce yang diasuh Eusebio Di Francesco berusaha memulihkan keseimbangan setelah dua kekalahan beruntun tanpa mencetak gol melawan Roma dan Cagliari. Bagi tim asal wilayah Apulia ini, setelah pertemuan dengan klub Sardinia dan satu laga lainnya pada pekan pertama melawan Venezia, pertandingan melawan Monza yang diasuh Ivan Juric menjadi duel langsung lainnya.

Pelatih tim Brianza itu, yang tersendat di angka satu poin dalam klasemen setelah imbang melawan Parma, kembali menurunkan Varela di lini serang, pencetak dua gol di kompetisi ini sejauh ini. Kemungkinan Robinson akan dipasang di area pengatur serangan setelah gol yang dicetaknya di Coppa Italia, untuk berduet dengan Colpani. Sementara di bawah mistar gawang, Turnquist mungkin menjalani laga perdananya.

Adapun di kubu Lecce, Stolic masih mendapat tempat di lini depan dengan sokongan dari kedua sisinya oleh Pierotti dan Montero. Di lini tengah, Ilic menjalani laga pertamanya sebagai starter sejak menit pertama.



  • Lecce vs Monza: Kanal penyiaran dan siaran langsung

    Pertandingan: Lecce-Monza

    Tanggal: Minggu, 13 September 2026

    Waktu: 15.00

    Saluran Penyiar: stc

    Siaran Langsung: stc

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  • Prediksi Susunan Pemain Lecce vs Monza

    Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ilic, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Stolic, Montero.

    Monza (3-4-2-1): Thorsvedt; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Colpani; Varela.

  • Di mana menonton pertandingan Lecce vs Monza

    Pertandingan Serie A Italia antara Lecce dan Monza akan disiarkan langsung di layar televisi melalui stc lewat aplikasi pada perangkat televisi pintar yang kompatibel, atau menggunakan konsol video game (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, atau perangkat seperti Google Chromecast dan Amazon Fire Stick TV.

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  • Di mana menyaksikan siaran langsung Lecce vs Monza

    Lecce-Monza juga akan tersedia melalui siaran langsung di perangkat seperti ponsel pintar, tablet, laptop, dan komputer desktop berkat stc, yaitu dengan mengunduh aplikasi atau mengakses situs resmi platform tersebut.

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