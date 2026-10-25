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Kolo Muani JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Lecce vs Juventus LIVE, susunan pemain resmi: Alajbegovic absen, McKennie jadi gelandang serang

Juventus
Lecce
Serie A
Lecce vs Juventus

Ikuti Lecce-Juventus, pertandingan pekan ke-8 Serie A.

Lecce-Juventus sudah menjadi laga yang diwarnai daftar panjang pemain cedera, dengan tiga poin yang diperebutkan sudah sangat penting bagi kedua tim. Mulai pukul 18.00 di Via del Mare, ibu kota wilayah Salento, pertandingan kedua terakhir pekan kedelapan Serie A 2026/2027 akan berlangsung.


Tuan rumah asuhan Eusebio Di Francesco, yang kehilangan tiga pemain inti andalan, yakni Coulibaly, Ilici, dan Pierotti, dalam tiga hari, dituntut mempertahankan performa apik mereka. Jika menang, mereka akan melewati Juventus asuhan Luciano Spalletti. Sang pelatih berada di "kursi panas" (ungkapan CEO Carnevali), sementara Juventus belum menang dalam dua pertandingan liga terakhir, juga kehilangan Nico Gonzalez dan Celik karena cedera, serta datang ke laga ini setelah hasil imbang yang diwarnai kontroversi melawan Rennes di Liga Europa.


LECCE-JUVENTUS

PENCETAK GOL: -



  • Lecce vs Juventus: Susunan Pemain Resmi dan Rincian Pertandingan

    Lecce-Juventus


    Pencetak gol: -


    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Guebbels, Fatah.

    Pelatih: Di Francesco.


    JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani.

    Pelatih: Spalletti.


    Wasit:

    Pemain yang mendapat kartu kuning: -

    Pemain yang diusir: -

  • GOL DAN CUPLIKAN PERTANDINGAN

    0' Sepak mula di Via del Mare pukul 18.00


    DI SINI: INFORMASI, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT

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