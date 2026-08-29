Lecce kini harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke urusan di lapangan saat bersiap menghadapi duel kandang krusial melawan Roma di Serie A akhir pekan ini. Pelatih kepala Eusebio Di Francesco harus menjaga stabilitas ruang ganti di tengah pertarungan hukum yang memanas dan gangguan dari bursa transfer yang mendekati penutupan. Putusan akhir dari badan peradilan FIFA akan menjadi tolok ukur penting bagi integritas kontrak di seluruh sepak bola Eropa.