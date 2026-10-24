Seperti dilansir situs resmi Lecce, "U.S. Lecce mengumumkan bahwa pemain Ivan Ilić, setelah mengalami cedera saat pertandingan melawan Bologna, telah menjalani pemeriksaan penunjang lanjutan secara mendalam yang mengonfirmasi lesi miotendinosa pada otot rektus femoris kiri dengan lesi parsial pada tendon".
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Lecce, Ilic Perlu Menjalani Operasi: Laporan Medis
Pernyataan klub asal Salento itu berlanjut: "Pada Selasa, sang pemain akan menjalani operasi di Rumah Sakit Pihlajalinna di Turku (Finlandia), yang akan dilakukan oleh Prof. Lasse Lempainen."
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