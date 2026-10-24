Lecce, Ilic Perlu Menjalani Operasi: Laporan Medis

Seperti dilansir situs resmi Lecce, "U.S. Lecce mengumumkan bahwa pemain Ivan Ilić, setelah mengalami cedera saat pertandingan melawan Bologna, telah menjalani pemeriksaan penunjang lanjutan secara mendalam yang mengonfirmasi lesi miotendinosa pada otot rektus femoris kiri dengan lesi parsial pada tendon".