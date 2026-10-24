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Ilic LecceGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Lecce, Ilic Perlu Menjalani Operasi: Laporan Medis

Lecce
I. Ilic
Serie A

Kondisi gelandang Lecce

Seperti dilansir situs resmi Lecce, "U.S. Lecce mengumumkan bahwa pemain Ivan Ilić, setelah mengalami cedera saat pertandingan melawan Bologna, telah menjalani pemeriksaan penunjang lanjutan secara mendalam yang mengonfirmasi lesi miotendinosa pada otot rektus femoris kiri dengan lesi parsial pada tendon".

  • Pernyataan klub asal Salento itu berlanjut: "Pada Selasa, sang pemain akan menjalani operasi di Rumah Sakit Pihlajalinna di Turku (Finlandia), yang akan dilakukan oleh Prof. Lasse Lempainen."

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