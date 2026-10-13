Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
US Lecce v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Lecce, Ilic menepi: laporan medis dan perkiraan waktu pemulihan

Lecce
I. Ilic
Serie A

Gelandang Lecce mengalami cedera

Lecce mendapat kabar buruk soal Ilic. Gelandang asal Serbia itu keluar pada babak pertama pertandingan melawan Bologna dan menjalani pemeriksaan MRI pada pagi hari. Hasil pemeriksaan menunjukkan cedera pada otot rektus femoris di paha kiri. Waktu pemulihannya akan bergantung pada tingkat keparahan cedera, yang belum dirinci. Ia bisa absen selama setidaknya dua pekan, tetapi masa menepinya bisa lebih lama jika cederanya lebih parah.



  • Laporan medis klub asal Salento: "U.S. Lecce mengumumkan bahwa pemain Ivan Ilić telah menjalani pemeriksaan MRI di Studio Radiologico 'Quarta Colosso' di Lecce, yang menunjukkan adanya cedera pada otot rektus femoris di paha kiri."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
UDI

UDI

Serie A

18 Okt 2026

LEC

LEC