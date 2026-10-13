Lecce, Ilic menepi: laporan medis dan perkiraan waktu pemulihan

Lecce mendapat kabar buruk soal Ilic. Gelandang asal Serbia itu keluar pada babak pertama pertandingan melawan Bologna dan menjalani pemeriksaan MRI pada pagi hari. Hasil pemeriksaan menunjukkan cedera pada otot rektus femoris di paha kiri. Waktu pemulihannya akan bergantung pada tingkat keparahan cedera, yang belum dirinci. Ia bisa absen selama setidaknya dua pekan, tetapi masa menepinya bisa lebih lama jika cederanya lebih parah.







