Lecce mendapat kabar buruk soal Ilic. Gelandang asal Serbia itu keluar pada babak pertama pertandingan melawan Bologna dan menjalani pemeriksaan MRI pada pagi hari. Hasil pemeriksaan menunjukkan cedera pada otot rektus femoris di paha kiri. Waktu pemulihannya akan bergantung pada tingkat keparahan cedera, yang belum dirinci. Ia bisa absen selama setidaknya dua pekan, tetapi masa menepinya bisa lebih lama jika cederanya lebih parah.
Getty Images Sport
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Lecce, Ilic menepi: laporan medis dan perkiraan waktu pemulihan
Laporan medis klub asal Salento: "U.S. Lecce mengumumkan bahwa pemain Ivan Ilić telah menjalani pemeriksaan MRI di Studio Radiologico 'Quarta Colosso' di Lecce, yang menunjukkan adanya cedera pada otot rektus femoris di paha kiri."
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