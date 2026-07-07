Tahun depan, Rafa Leao akan bermain dengan seragam yang berbeda dari Milan. Memang belum bisa dikatakan pasti, tetapi berbagai petunjuk mengarah ke sana. Petunjuk terbaru adalah keputusan penyerang asal Portugal tersebut—yang tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia di Amerika Serikat setelah kalah dari Spanyol—untuk menghapus semua referensi terkait Rossoneri dari bio profil Instagram-nya. Ia tampaknya sudah membayangkan diri bermain di tim lain; bagi dia, Milan sudah menjadi masa lalu.
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Leao, hapus Milan dari bio profil Instagram-nya: sepertinya akan berpisah, harga sudah ditetapkan
KEPUTUSAN YANG DIBUAT SEBELUM PIALA DUNIA
Keputusan untuk hengkang sudah diambil sejak akhir musim lalu yang sulit, sebelum Piala Dunia. Sebelum naik pesawat menuju Amerika, dalam wawancaradengan Sport TV Portugal, ia berbicara tentang Milan dalam bentuk lampau: "Secara pribadi, saya rasa saya sudah memberikan segalanya untuk Milan. Klub ini telah banyak membantu saya berkembang, mendukung saya di masa-masa sulit, dan untungnya saya juga berhasil mencatatkan nama saya dalam sejarah Rossoneri. Saya rasa semua orang tentu memiliki impian, ambisi, dan tantangan yang ingin dihadapi. Saya bercita-cita untuk menghadapi tantangan baru di liga baru. Dan jika hal itu terjadi, saya akan sangat senang. Terutama karena saya menyadari bahwa saya telah melakukan pekerjaan yang baik di Milan".
MILAN TELAH MENJUALNYA
Leao, yang telah mencetak 80 gol dalam 291 pertandingan bersama Milan, akan hengkang, meskipun kontraknya baru akan berakhir pada 2028. Kedatangan pelatih asal Portugal, Amorim, ke bangku cadangan Rossoneri, menggantikan Allegri, tidak mengubah hasil akhirnya: ia akan dilepas dengan tujuan meraup keuntungan. Milan menginginkan 60 juta euro, sementara Leao telah menerima tawaran dari Turki dan Arab Saudi, yang untuk saat ini telah ditolak. Ia menginginkan tantangan baru di Spanyol atau Inggris.
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