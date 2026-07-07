Leao, hapus Milan dari bio profil Instagram-nya: sepertinya akan berpisah, harga sudah ditetapkan

Keputusan untuk hengkang sudah diambil sejak akhir musim lalu yang sulit, sebelum Piala Dunia. Sebelum naik pesawat menuju Amerika, dalam wawancaradengan Sport TV Portugal, ia berbicara tentang Milan dalam bentuk lampau: "Secara pribadi, saya rasa saya sudah memberikan segalanya untuk Milan. Klub ini telah banyak membantu saya berkembang, mendukung saya di masa-masa sulit, dan untungnya saya juga berhasil mencatatkan nama saya dalam sejarah Rossoneri. Saya rasa semua orang tentu memiliki impian, ambisi, dan tantangan yang ingin dihadapi. Saya bercita-cita untuk menghadapi tantangan baru di liga baru. Dan jika hal itu terjadi, saya akan sangat senang. Terutama karena saya menyadari bahwa saya telah melakukan pekerjaan yang baik di Milan".