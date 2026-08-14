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Boca Juniors v Estudiantes - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Leandro Paredes menolak pendekatan AC Milan demi bertahan di Boca Juniors

Transfers
L. Paredes
AC Milan
Serie A
Liga Profesional
Boca Juniors

Kapten Boca Juniors Leandro Paredes dengan tegas menolak pendekatan dari raksasa Italia AC Milan pada bursa transfer Eropa yang sedang dibuka. Pemenang Piala Dunia berusia 32 tahun itu langsung menutup peluang apa pun untuk kembali ke Serie A, dengan menegaskan kepada AC Milan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya untuk mempersembahkan trofi di Buenos Aires.

  • Paredes menolak pendekatan Milan

    Menurut TyC Sports, kapten Boca, Paredes, telah menolak pendekatan dari Milan pada jendela transfer Eropa yang sedang berlangsung. Perwakilan dari tim Serie A itu menghubungi gelandang berusia 32 tahun tersebut secara langsung untuk menjajaki potensi kepindahan sebelum mengajukan tawaran resmi kepada klub. Namun, pemenang Piala Dunia 2022 itu meminta agar Milan tidak mendekati petinggi Boca, menegaskan kembali komitmen penuhnya untuk tetap bertahan di La Bombonera.

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  • Boca Juniors v Velez - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    Gelandang berkomitmen kepada Boca

    Paredes bertindak tegas untuk menutup segala peluang negosiasi sejak awal demi menjaga stabilitas dan fokus tim, tambah laporan tersebut. Sang kapten menerima panggilan dari klub San Siro itu dan menyampaikan rasa terima kasih atas minat mereka, tetapi langsung menegaskan bahwa ia sudah berada di tempat yang ia inginkan. Terikat kontrak hingga akhir 2028, pemain internasional Argentina itu tetap berkomitmen penuh untuk memimpin Boca di kompetisi domestik.

  • Sejarah panjang di Italia

    Kepulangan ke Italia akan menambah satu bab lagi dalam perjalanan panjangnya di Serie A yang dimulai bersama Chievo pada 2014, lalu dilanjutkan dengan periode berpengaruh di Empoli dan Roma. Setelah pindah ke Zenit Saint Petersburg pada 2017 dan kemudian Paris Saint-Germain, playmaker itu kembali ke Italia bersama Juventus pada 2022 sebelum bergabung lagi dengan Roma pada 2023. Kepulangan emosionalnya ke Boca pada pertengahan 2025 melengkapi sebuah siklus penuh, dengan penampilan menonjol di Liga Profesional memastikan ia tetap memegang peran penting bersama Argentina.

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  • Boca Juniors v Velez - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    Ujian Platense menanti Boca

    Fokus kini dengan cepat beralih ke urusan domestik saat Boca bertandang menghadapi Platense dalam laga Clausura pada Sabtu. Tim asuhan Rodolfo Arruabarrena bertekad menjaga momentum positif mereka dalam perburuan gelar liga. Bagi sang jimat veteran, tujuan utamanya tetap mempersembahkan trofi bergengsi untuk klub masa kecilnya dan mengukuhkan warisannya yang abadi di La Bombonera.

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