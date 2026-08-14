Paredes bertindak tegas untuk menutup segala peluang negosiasi sejak awal demi menjaga stabilitas dan fokus tim, tambah laporan tersebut. Sang kapten menerima panggilan dari klub San Siro itu dan menyampaikan rasa terima kasih atas minat mereka, tetapi langsung menegaskan bahwa ia sudah berada di tempat yang ia inginkan. Terikat kontrak hingga akhir 2028, pemain internasional Argentina itu tetap berkomitmen penuh untuk memimpin Boca di kompetisi domestik.