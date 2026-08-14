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Leandro Paredes menolak pendekatan AC Milan demi bertahan di Boca Juniors
Paredes menolak pendekatan Milan
Menurut TyC Sports, kapten Boca, Paredes, telah menolak pendekatan dari Milan pada jendela transfer Eropa yang sedang berlangsung. Perwakilan dari tim Serie A itu menghubungi gelandang berusia 32 tahun tersebut secara langsung untuk menjajaki potensi kepindahan sebelum mengajukan tawaran resmi kepada klub. Namun, pemenang Piala Dunia 2022 itu meminta agar Milan tidak mendekati petinggi Boca, menegaskan kembali komitmen penuhnya untuk tetap bertahan di La Bombonera.
- Getty Images Sport
Gelandang berkomitmen kepada Boca
Paredes bertindak tegas untuk menutup segala peluang negosiasi sejak awal demi menjaga stabilitas dan fokus tim, tambah laporan tersebut. Sang kapten menerima panggilan dari klub San Siro itu dan menyampaikan rasa terima kasih atas minat mereka, tetapi langsung menegaskan bahwa ia sudah berada di tempat yang ia inginkan. Terikat kontrak hingga akhir 2028, pemain internasional Argentina itu tetap berkomitmen penuh untuk memimpin Boca di kompetisi domestik.
Sejarah panjang di Italia
Kepulangan ke Italia akan menambah satu bab lagi dalam perjalanan panjangnya di Serie A yang dimulai bersama Chievo pada 2014, lalu dilanjutkan dengan periode berpengaruh di Empoli dan Roma. Setelah pindah ke Zenit Saint Petersburg pada 2017 dan kemudian Paris Saint-Germain, playmaker itu kembali ke Italia bersama Juventus pada 2022 sebelum bergabung lagi dengan Roma pada 2023. Kepulangan emosionalnya ke Boca pada pertengahan 2025 melengkapi sebuah siklus penuh, dengan penampilan menonjol di Liga Profesional memastikan ia tetap memegang peran penting bersama Argentina.
- Getty Images Sport
Ujian Platense menanti Boca
Fokus kini dengan cepat beralih ke urusan domestik saat Boca bertandang menghadapi Platense dalam laga Clausura pada Sabtu. Tim asuhan Rodolfo Arruabarrena bertekad menjaga momentum positif mereka dalam perburuan gelar liga. Bagi sang jimat veteran, tujuan utamanya tetap mempersembahkan trofi bergengsi untuk klub masa kecilnya dan mengukuhkan warisannya yang abadi di La Bombonera.
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