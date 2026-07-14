Lazio berhasil mendatangkan pemain baru di lini belakang: kedatangan Doekhi kini resmi, dan ia akan menjadi pemain baru di skuad asuhan Gattuso. Setelah berstatus bebas transfer dari Union Berlin, bek kelahiran 1998 ini menandatangani kontrak selama tiga tahun dan pada dasarnya akan menggantikan Gila, yang telah dilepas ke Milan.
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Lazio, transfer Doekhi resmi: didatangkan secara gratis dari Union Berlin, dia adalah pengganti Gila
CATATAN
Siaran pers klub
“S.S. Lazio mengumumkan perekrutan pemain sepak bola Danilho Raimundo Doekhi. Bek tengah kelahiran tahun 1998 ini telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun. Mantan pemain Union Berlin ini akan segera siap diturunkan oleh pelatih Gattuso untuk mengikuti pemusatan latihan.”
PROFIL
Danilho Doekhi adalah rekrutan kedua Lazio asuhan Rino Gattuso setelah Alfonso Pedraza. Sebagai bek tengah, ia memiliki tinggi badan 190 cm dan dapat bermain baik di posisi tengah-kanan dalam formasi pertahanan empat pemain maupun sebagai bek sayap jika Gattuso memutuskan untuk menggunakan formasi tiga bek.
Lahir di Rotterdam, ia adalah keponakan dari mantan pemain Milan, Bogarde. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk Excelsior, Ajax, Vitesse, dan kemudian Union Berlin.
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