Lazio, transfer Doekhi resmi: didatangkan secara gratis dari Union Berlin, dia adalah pengganti Gila

Danilho Doekhi adalah rekrutan kedua Lazio asuhan Rino Gattuso setelah Alfonso Pedraza. Sebagai bek tengah, ia memiliki tinggi badan 190 cm dan dapat bermain baik di posisi tengah-kanan dalam formasi pertahanan empat pemain maupun sebagai bek sayap jika Gattuso memutuskan untuk menggunakan formasi tiga bek.





Lahir di Rotterdam, ia adalah keponakan dari mantan pemain Milan, Bogarde. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk Excelsior, Ajax, Vitesse, dan kemudian Union Berlin.





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