Lazio, Taylor terpesona: "Semangat di sini sungguh luar biasa. Sarri? Beberapa hari pertama dia bikin saya pusing!"

"Pelatih Koeman mengirimkan pesan kepadaku setelah aku pindah ke Lazio: 'Transfer yang bagus, kami akan terus memantaumu. Semoga sukses.' Itu merupakan sinyal positif bagiku. Dia sering mengatakan kepadaku bahwa aku harus menjadi lebih 'dewasa' dan lebih agresif dalam duel-duel, dan aku harus akui bahwa sekarang aku mengerti maksudnya; bermain setiap pekan di liga papan atas seperti ini benar-benar berbeda. Di Eredivisie, kadang-kadang saya bisa bermain dengan gaya yang lebih halus, mengandalkan teknik. Di Italia, jika tidak menunjukkan semangat kompetitif yang kuat, Anda akan terombang-ambing. Pengalaman ini sedang mengubah saya menjadi pemain yang jauh lebih tangguh. Tapi saya tidak membuat pilihan ini hanya untuk tim nasional, saya hanya ingin berkembang sebagai pribadi dan sebagai pesepakbola. Saya butuh sesuatu yang baru, lingkungan baru, dan tantangan baru. Bersama Belanda, saya debut sebagai pemain pengganti dan merasa telah tampil baik, bahkan mencetak penalti dalam pertandingan tersebut. Namun, pada jeda berikutnya, saya ikut ke Euro bersama tim U-21 dan sejak itu tidak dipanggil lagi. Persaingan di posisi saya sangat ketat, tapi akan luar biasa jika bisa kembali ke tim. Saya sering memikirkan Piala Dunia terakhir dan ingin mengulang pengalaman itu, tapi untuk melakukannya, saya harus terus menunjukkan performa hebat di Lazio."