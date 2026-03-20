Dalam beberapa bulan saja, Kenneth Taylor telah menjadi sosok penting bagi Lazio. Sebagai pemain inti sejak hari pertama, ia terus berkembang secara teknis dan taktis di bawah asuhan Sarri, dan para pendukung sudah menyukainya. Dalam wawancara dengan media Belanda Voetbal International, ia meninjau kembali masa-masa awalnya bersama Lazio dan juga menjelaskan harapannya untuk masa depan.
Lazio, Taylor terpesona: "Semangat di sini sungguh luar biasa. Sarri? Beberapa hari pertama dia bikin saya pusing!"
Gairah yang Menggebu-gebu
"Semangat di Lazio ini sungguh luar biasa. Sejak debut melawan Verona, saya sudah merasakan suasana di Roma. Ada tekanan yang terus-menerus, tapi itu indah. Saya sudah merasa menjadi bagian dari tim, dan rekan-rekan seperti Danilo Cataldi sangat membantu saya memahami arti sebenarnya mengenakan jersey ini. Setiap pertandingan adalah pertarungan, dan saya merasa siap untuk menghadapi semuanya. Ajax adalah rumah kedua saya, jadi tentu saja debut di sana terasa lebih emosional, tapi menghadapi tantangan baru ini baik untuk saya. Lazio adalah tim yang hebat, banyak rekan setim yang membantu saya, dan tentu saja, saya beruntung ada Tijjani (Noslin, red)."
"Di Formello ini, beberapa hari pertama kepalaku terasa seperti mau meledak. Ada begitu banyak informasi taktis yang luar biasa. Di Ajax, aku terbiasa mengawal pemain lawan hampir di seluruh lapangan, tapi di sini berbeda. Kamu harus belajar 'menyerahkan' lawan kepada rekan setim dengan jauh lebih cepat dan fokus pada posisi bola serta barisan pertahanan. Jika salah satu meter saja, akan terbuka celah besar dan pelatih langsung menyadarinya. Di salah satu pertandingan awal, saya harus keluar sebelum menit ke-90 karena kram. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Di Serie A, intensitas pertahanan sangat melelahkan, kamu tidak bisa pernah lengah. Saya sedang berusaha keras belajar bahasa Italia. Saya harus melakukannya, karena asisten-asisten Sarri pun hampir tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Pelatihnya bisa berbahasa Inggris, tapi dia menjelaskan semuanya dalam bahasa Italia. Sampai akhirnya dia melihat saya terlihat sedikit bingung... saat itu dia menerjemahkan sesuatu lagi untuk saya (tertawa, red.)".
NASIONAL
"Pelatih Koeman mengirimkan pesan kepadaku setelah aku pindah ke Lazio: 'Transfer yang bagus, kami akan terus memantaumu. Semoga sukses.' Itu merupakan sinyal positif bagiku. Dia sering mengatakan kepadaku bahwa aku harus menjadi lebih 'dewasa' dan lebih agresif dalam duel-duel, dan aku harus akui bahwa sekarang aku mengerti maksudnya; bermain setiap pekan di liga papan atas seperti ini benar-benar berbeda. Di Eredivisie, kadang-kadang saya bisa bermain dengan gaya yang lebih halus, mengandalkan teknik. Di Italia, jika tidak menunjukkan semangat kompetitif yang kuat, Anda akan terombang-ambing. Pengalaman ini sedang mengubah saya menjadi pemain yang jauh lebih tangguh. Tapi saya tidak membuat pilihan ini hanya untuk tim nasional, saya hanya ingin berkembang sebagai pribadi dan sebagai pesepakbola. Saya butuh sesuatu yang baru, lingkungan baru, dan tantangan baru. Bersama Belanda, saya debut sebagai pemain pengganti dan merasa telah tampil baik, bahkan mencetak penalti dalam pertandingan tersebut. Namun, pada jeda berikutnya, saya ikut ke Euro bersama tim U-21 dan sejak itu tidak dipanggil lagi. Persaingan di posisi saya sangat ketat, tapi akan luar biasa jika bisa kembali ke tim. Saya sering memikirkan Piala Dunia terakhir dan ingin mengulang pengalaman itu, tapi untuk melakukannya, saya harus terus menunjukkan performa hebat di Lazio."
FARIOLI DAN DERBY
"Ketika saya menandatangani kontrak dengan Lazio, Farioli mengirimi saya pesan: dia menulis bahwa dia tidak lagi begitu menyukai saya (tertawa, red.). Dia mengatakan bahwa dia menyesal, tapi dia juga memberi selamat kepada saya, itu adalah sikap yang baik. Saya benar-benar merasa nyaman bekerja dengannya, dia benar-benar pelatih yang hebat. Bukan kebetulan kalau semua orang menangis saat dia pamit dari Ajax. Dia juga bilang kalau Sarri bakal jadi pelatih yang pas buat saya. Saya lihat banyak kesamaan di antara mereka dalam cara memandang sepak bola, struktur, dan penguasaan bola. Dia meyakinkan saya bahwa gaya permainan Lazio bakal jadi langkah logis buat perkembangan saya. Dan di Roma ini ada hal yang luar biasa soal derby. Dengan teman saya Rensch, kami sering berkomunikasi, yang bagus. Tapi hal pertama yang dia katakan adalah secara harfiah: 'Di sini kita sama sekali tidak bisa berkeliling kota bersama' (tertawa, red). Kebencian olahraga antara Lazio dan Roma sangat dalam. Pada 17 Mei akan ada pertandingan, dan itu adalah pertandingan yang kami tunggu-tunggu dengan antusias."