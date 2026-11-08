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Nuno Tavares LazioGetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Lazio, Tavares mengalami masalah: apa yang terjadi?

N. Tavares
SSC Napoli vs Lazio
SSC Napoli
Lazio
Serie A

Diganti saat melawan Napoli

Pertandingan berikutnya
LAZ

LAZ

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LEC

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NAP

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TOR

TOR

Selain Sutalo, Lazio juga menghadapi masalah terkait Nuno Tavares saat melawan Napoli. Ia mengakhiri babak pertama dalam kondisi kurang baik dan kemudian diganti.

  • Seperti dilaporkan DAZN, Tavares mengalami masalah pada kaki kiri dan nyaris keluar sebelum jeda. Ia kemudian tetap bermain hingga akhir babak pertama sambil menahan sakit, tetapi tidak kembali dari ruang ganti untuk babak kedua.

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Pertandingan berikutnya
LAZ

LAZ

Serie A

21 Nov 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Serie A

21 Nov 2026

TOR

TOR