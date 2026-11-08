Lazio, Tavares mengalami masalah: apa yang terjadi?

Pertandingan berikutnya
Selain Sutalo, Lazio juga menghadapi masalah terkait Nuno Tavares saat melawan Napoli. Ia mengakhiri babak pertama dalam kondisi kurang baik dan kemudian diganti.
Selain Sutalo, Lazio juga menghadapi masalah terkait Nuno Tavares saat melawan Napoli. Ia mengakhiri babak pertama dalam kondisi kurang baik dan kemudian diganti.
Seperti dilaporkan DAZN, Tavares mengalami masalah pada kaki kiri dan nyaris keluar sebelum jeda. Ia kemudian tetap bermain hingga akhir babak pertama sambil menahan sakit, tetapi tidak kembali dari ruang ganti untuk babak kedua.
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