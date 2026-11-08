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SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Lazio, Sutalo cedera saat melawan Napoli: apa yang terjadi

J. Sutalo
Lazio
SSC Napoli
SSC Napoli vs Lazio
Serie A

Di posisinya, Diogo Leite

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Josip Sutalo, bek kelahiran 2000 milik Lazio, mengalami cedera pada menit ke-33 laga melawan Napoli di Maradona. Sambil menunggu kabar resmi, ada dugaan bahwa ia mengalami masalah pada otot fleksor.

  • Sebagai penggantinya, Rino Gattuso, pelatih Lazio, memasukkan pemain Portugal kelahiran 1999 Diogo Leite.

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Pertandingan berikutnya
LAZ

LAZ

Serie A

21 Nov 2026

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TOR