Lazio, Sutalo cedera saat melawan Napoli: apa yang terjadi

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Josip Sutalo, bek kelahiran 2000 milik Lazio, mengalami cedera pada menit ke-33 laga melawan Napoli di Maradona. Sambil menunggu kabar resmi, ada dugaan bahwa ia mengalami masalah pada otot fleksor.
Josip Sutalo, bek kelahiran 2000 milik Lazio, mengalami cedera pada menit ke-33 laga melawan Napoli di Maradona. Sambil menunggu kabar resmi, ada dugaan bahwa ia mengalami masalah pada otot fleksor.
Sebagai penggantinya, Rino Gattuso, pelatih Lazio, memasukkan pemain Portugal kelahiran 1999 Diogo Leite.
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