Dengan mengakui semua itu, pertanyaannya tetap ada: bagaimana mungkin sesedikit itu sudah cukup? Dulu, mana mungkin.





Mereka yang seusia saya tentu ingat Bundesliga semasa kami kecil, kira-kira dari pertengahan 1990-an hingga pertengahan atau akhir 2000-an, sebelum Bayern Munich menjadikannya urusan keluarga. Saat itu, gelar juara sesekali diraih tim yang tak disangka-sangka. Pada satu tahun Stuttgart juara, pada tahun lain Werder Bremen. Hamburg sempat merasa dirinya tim besar selama satu musim. Bahkan pada 1998, Kaiserslautern, yang baru promosi dari divisi dua, menjadi juara. Resepnya kurang lebih selalu sama: menemukan pelatih yang tepat, mendapatkan satu atau dua pemain yang sedang menjalani musim istimewa, lalu melihat beberapa pemain muda berbakat naik dari akademi. Tahu-tahu, Anda bersaing memperebutkan gelar. Itu kompetisi yang indah dan sulit diprediksi, tetapi juga kompetisi tanpa kesenjangan kualitas yang nyata: ketika kualitas rata-rata menurun dan kelompok tim elite menyusut, kejutan tak lagi terasa mengejutkan, melainkan menjadi hal biasa.





Serie A sekarang lebih mirip dengan Bundesliga kala itu daripada yang mau kita akui. Dalam dua tahun, Como melesat dari Serie B ke Liga Champions: promosi pada 2024, lalu finis keempat dengan 71 poin pada musim 2025/26. Orang bisa mengatakan kepada saya bahwa Como melakukan segalanya dengan benar, dan itu benar,saya sendiri menulisnya di sini beberapa hari lalu. Namun, justru itulah intinya: cukup punya gagasan yang jelas dan mengambil beberapa keputusan tepat, maka jarak menuju papan atas menyusut dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya di negeri ini. Tidak perlu sesuatu yang luar biasa mencengangkan, terutama karena hierarki yang harus didobrak jauh lebih rapuh daripada dulu. Juventus dan AC Milan dalam beberapa tahun terakhir mungkin contoh paling jelas.





Perlu ditegaskan: liga ini menghibur, dan sulitnya menebak hasil punya daya tarik tersendiri. Namun, liga yang memungkinkan tim peringkat kesembilan berubah menjadi pemuncak klasemen tak terkalahkan hanya dalam satu musim panas, nyaris tanpa tambahan pemain dan tanpa penonton, bukan sekadar menunjukkan betapa istimewanya Lazio. Itu terutama menunjukkan seperti apa kondisi liga di sekitarnya. Tim yang sebelumnya finis di papan tengah, dengan skuad yang hampir sama dan pelatih yang dianggap sudah habis, kini mendominasi karena kualitas keseluruhan liga tak lagi seperti dulu. Tim-tim besar pada masa lalu akan menghukum mereka, sementara tim-tim menengah dan kecil akan menemukan cara untuk meredamnya. Sekarang, kesannya untuk menang cukup dengan tidak melakukan kesalahan dan berani menjalankan satu gagasan dengan penuh keyakinan.





Dalam Serie A yang berbeda, seperti pada era Bundesliga yang disebut tadi, kiprah Lazio ini mungkin tidak akan terjadi. Sekali lagi: apa yang nyaris menjadi keajaiban bagi Lazio ini, yang tanpa ragu merupakan hasil kerja Gattuso, adalah kisah yang sangat indah. Namun, kisah ini juga, bahkan mungkin terutama, menjadi laporan medis tentang kondisi sepak bola secara keseluruhan.





Untuk Lazio, pujian. Untuk liga ini, diagnosis.



