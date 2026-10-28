Ada pencapaian yang harus diceritakan apa adanya, dan ada pula yang harus ditelaah untuk memahami apa yang diungkapkannya. Pencapaian Lazio asuhan Gattuso termasuk dalam kedua kategori itu, sehingga hari ini kita patut menghargainya sekaligus tetap bersikap waspada.
Beberapa bulan lalu, Lazio adalah tim peringkat kesembilan, dengan skuad yang kelelahan, pelatih baru yang baru saja mengalami kegagalan bersama timnas Italia di Piala Dunia, dan direktur olahraga yang sepanjang musim panas menjadi sasaran kecurigaan. Aktivitas mereka di bursa transfer, secara halus, bisa disebut tidak ada. Laga pembuka musim mereka berakhir dengan tersingkirnya Lazio dari Coppa Italia di kandang sendiri oleh Mantova, tim Serie B. Hari ini, ketika Olimpico sepi akibat protes suporter, Lazio mengantongi 25 poin dari sembilan pertandingan: delapan kemenangan, satu hasil imbang, tanpa kekalahan, dan belum ada tim di atas mereka sambil menunggu Inter bermain. Untuk menemukan tim yang mencatat hasil lebih baik pada tahap ini sejak era tiga poin per kemenangan, kita harus menengok Juventus asuhan Capello pada 2005/06dan Roma yang meraih sepuluh kemenangan beruntun pada 2013/14: keduanya mengoleksi 27 poin. Keduanya dibangun untuk menang, bukan untuk bangkit. Catatan ini bukan penghinaan bagi Lazio. Ini adalah pertanyaan untuk kompetisi.
Namun, sebelum mengajukan pertanyaan itu, pencapaian mereka harus diakui sepenuhnya. Dasarnya adalah gagasan sepakbola yang jelas dan berani. Lazio asuhan Gattuso menekan tinggi dan menjaga pemain lawan satu lawan satu sejak lawan mulai membangun serangan. Keganasan itu dipadukan dengan penguasaan bola yang sabar dan terencana: sedikit sentuhan Gasperini saat tanpa bola, sedikit sentuhan Sarri saat menguasainya. Yang terpenting, sang pelatih menuntut para pemainnya untuk selalu bermain seperti itu, meski berisiko kebobolan banyak gol, tanpa menjadi takut mengambil risiko saat unggul. Hasilnya terlihat juga kemarin di Reggio Emilia: kemenangan 6-2 atas Sassuolo, meski dua penalti gagal dikonversi. Mantan gelandang pekerja keras itu, di kursi pelatih, ternyata merupakan sosok pelatih yang sepenuhnya modern. Untuk itu, terutama setelah apa yang dikatakan hampir semua orang seusai Zenica, ia pantas mendapat pengakuan dan penghormatan sepenuhnya.