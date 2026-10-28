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CM grafica Eterno GattusoGetty Images
Simone Eterno
Diterjemahkan oleh

Lazio penuh keajaiban dan liga tempat sedikit saja sudah cukup

Lazio
G. Gattuso
FEATURES

Serie A saat ini adalah kompetisi di mana tim yang finis di peringkat kesembilan bisa berubah menjadi pemuncak klasemen yang belum terkalahkan dalam satu musim panas.

Ada pencapaian yang harus diceritakan apa adanya, dan ada pula yang harus ditelaah untuk memahami apa yang diungkapkannya. Pencapaian Lazio asuhan Gattuso termasuk dalam kedua kategori itu, sehingga hari ini kita patut menghargainya sekaligus tetap bersikap waspada.


Beberapa bulan lalu, Lazio adalah tim peringkat kesembilan, dengan skuad yang kelelahan, pelatih baru yang baru saja mengalami kegagalan bersama timnas Italia di Piala Dunia, dan direktur olahraga yang sepanjang musim panas menjadi sasaran kecurigaan. Aktivitas mereka di bursa transfer, secara halus, bisa disebut tidak ada. Laga pembuka musim mereka berakhir dengan tersingkirnya Lazio dari Coppa Italia di kandang sendiri oleh Mantova, tim Serie B. Hari ini, ketika Olimpico sepi akibat protes suporter, Lazio mengantongi 25 poin dari sembilan pertandingan: delapan kemenangan, satu hasil imbang, tanpa kekalahan, dan belum ada tim di atas mereka sambil menunggu Inter bermain. Untuk menemukan tim yang mencatat hasil lebih baik pada tahap ini sejak era tiga poin per kemenangan, kita harus menengok Juventus asuhan Capello pada 2005/06dan Roma yang meraih sepuluh kemenangan beruntun pada 2013/14: keduanya mengoleksi 27 poin. Keduanya dibangun untuk menang, bukan untuk bangkit. Catatan ini bukan penghinaan bagi Lazio. Ini adalah pertanyaan untuk kompetisi.


Namun, sebelum mengajukan pertanyaan itu, pencapaian mereka harus diakui sepenuhnya. Dasarnya adalah gagasan sepakbola yang jelas dan berani. Lazio asuhan Gattuso menekan tinggi dan menjaga pemain lawan satu lawan satu sejak lawan mulai membangun serangan. Keganasan itu dipadukan dengan penguasaan bola yang sabar dan terencana: sedikit sentuhan Gasperini saat tanpa bola, sedikit sentuhan Sarri saat menguasainya. Yang terpenting, sang pelatih menuntut para pemainnya untuk selalu bermain seperti itu, meski berisiko kebobolan banyak gol, tanpa menjadi takut mengambil risiko saat unggul. Hasilnya terlihat juga kemarin di Reggio Emilia: kemenangan 6-2 atas Sassuolo, meski dua penalti gagal dikonversi. Mantan gelandang pekerja keras itu, di kursi pelatih, ternyata merupakan sosok pelatih yang sepenuhnya modern. Untuk itu, terutama setelah apa yang dikatakan hampir semua orang seusai Zenica, ia pantas mendapat pengakuan dan penghormatan sepenuhnya.


  • Dengan mengakui semua itu, pertanyaannya tetap ada: bagaimana mungkin sesedikit itu sudah cukup? Dulu, mana mungkin.


    Mereka yang seusia saya tentu ingat Bundesliga semasa kami kecil, kira-kira dari pertengahan 1990-an hingga pertengahan atau akhir 2000-an, sebelum Bayern Munich menjadikannya urusan keluarga. Saat itu, gelar juara sesekali diraih tim yang tak disangka-sangka. Pada satu tahun Stuttgart juara, pada tahun lain Werder Bremen. Hamburg sempat merasa dirinya tim besar selama satu musim. Bahkan pada 1998, Kaiserslautern, yang baru promosi dari divisi dua, menjadi juara. Resepnya kurang lebih selalu sama: menemukan pelatih yang tepat, mendapatkan satu atau dua pemain yang sedang menjalani musim istimewa, lalu melihat beberapa pemain muda berbakat naik dari akademi. Tahu-tahu, Anda bersaing memperebutkan gelar. Itu kompetisi yang indah dan sulit diprediksi, tetapi juga kompetisi tanpa kesenjangan kualitas yang nyata: ketika kualitas rata-rata menurun dan kelompok tim elite menyusut, kejutan tak lagi terasa mengejutkan, melainkan menjadi hal biasa.


    Serie A sekarang lebih mirip dengan Bundesliga kala itu daripada yang mau kita akui. Dalam dua tahun, Como melesat dari Serie B ke Liga Champions: promosi pada 2024, lalu finis keempat dengan 71 poin pada musim 2025/26. Orang bisa mengatakan kepada saya bahwa Como melakukan segalanya dengan benar, dan itu benar,saya sendiri menulisnya di sini beberapa hari lalu. Namun, justru itulah intinya: cukup punya gagasan yang jelas dan mengambil beberapa keputusan tepat, maka jarak menuju papan atas menyusut dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya di negeri ini. Tidak perlu sesuatu yang luar biasa mencengangkan, terutama karena hierarki yang harus didobrak jauh lebih rapuh daripada dulu. Juventus dan AC Milan dalam beberapa tahun terakhir mungkin contoh paling jelas.


    Perlu ditegaskan: liga ini menghibur, dan sulitnya menebak hasil punya daya tarik tersendiri. Namun, liga yang memungkinkan tim peringkat kesembilan berubah menjadi pemuncak klasemen tak terkalahkan hanya dalam satu musim panas, nyaris tanpa tambahan pemain dan tanpa penonton, bukan sekadar menunjukkan betapa istimewanya Lazio. Itu terutama menunjukkan seperti apa kondisi liga di sekitarnya. Tim yang sebelumnya finis di papan tengah, dengan skuad yang hampir sama dan pelatih yang dianggap sudah habis, kini mendominasi karena kualitas keseluruhan liga tak lagi seperti dulu. Tim-tim besar pada masa lalu akan menghukum mereka, sementara tim-tim menengah dan kecil akan menemukan cara untuk meredamnya. Sekarang, kesannya untuk menang cukup dengan tidak melakukan kesalahan dan berani menjalankan satu gagasan dengan penuh keyakinan.


    Dalam Serie A yang berbeda, seperti pada era Bundesliga yang disebut tadi, kiprah Lazio ini mungkin tidak akan terjadi. Sekali lagi: apa yang nyaris menjadi keajaiban bagi Lazio ini, yang tanpa ragu merupakan hasil kerja Gattuso, adalah kisah yang sangat indah. Namun, kisah ini juga, bahkan mungkin terutama, menjadi laporan medis tentang kondisi sepak bola secara keseluruhan.


    Untuk Lazio, pujian. Untuk liga ini, diagnosis.


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