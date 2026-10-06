Lavezzi Junior, dua assist atas nama sang ayah: janji Pocho untuk Pochito

Di tengah momen sulit dan penuh rasa sakit, dalam fase yang sensitif dalam hidupnya, pikiran pertama Ezequiel Lavezzi, mantan penyerang Napoli dan tim nasional Argentina, tertuju kepada putranya: "Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak boleh menghancurkan hidup anak saya". Dalam wawancara terbaru, di mana ia juga berbicara tentang penyakitnya (BACA DI SINI), Pocho berbicara seperti ini tentang putranya, Tomas, kelahiran 2005 yang bermain untuk Barracas Central.





Pada pekan ke-11 Clausura, Tomas Lavezzi yang berusia 21 tahun menjadi sorotan dalam laga yang dimenangi Barracas 3-2 di kandang Atletico Tucuman. Gol-gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Taborda dan Orsini (brace), dengan gol penentu pada menit ke-93. Lavezzi Junior, yang masuk dari bangku cadangan pada menit ke-46, menjadi pencetak dua assist untuk gol-gol Guapo Nicolas Orsini.