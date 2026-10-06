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Ezequiel Lavezzi(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Lavezzi Junior, dua assist atas nama sang ayah: janji Pocho untuk Pochito

T. Lavezzi
Barracas Central
SSC Napoli

Di Barracas Central, performa gemilang ditunjukkan Tomas Lavezzi, putra mantan penyerang Napoli dan tim nasional Argentina.

Di tengah momen sulit dan penuh rasa sakit, dalam fase yang sensitif dalam hidupnya, pikiran pertama Ezequiel Lavezzi, mantan penyerang Napoli dan tim nasional Argentina, tertuju kepada putranya: "Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak boleh menghancurkan hidup anak saya". Dalam wawancara terbaru, di mana ia juga berbicara tentang penyakitnya (BACA DI SINI), Pocho berbicara seperti ini tentang putranya, Tomas, kelahiran 2005 yang bermain untuk Barracas Central.


Pada pekan ke-11 Clausura, Tomas Lavezzi yang berusia 21 tahun menjadi sorotan dalam laga yang dimenangi Barracas 3-2 di kandang Atletico Tucuman. Gol-gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Taborda dan Orsini (brace), dengan gol penentu pada menit ke-93. Lavezzi Junior, yang masuk dari bangku cadangan pada menit ke-46, menjadi pencetak dua assist untuk gol-gol Guapo Nicolas Orsini.

  • Dari Pochito Lavezzi, kemiripan fisik yang luar biasa dengan sang ayah begitu mencolok: postur tubuh, rambut, cara berlari, dribel, dan assist-nya. Perannya juga sama: penyerang sayap, yang bisa dimainkan baik dalam trisula lini depan, maupun sebagai gelandang sayap dalam 4-4-2.


    Tumbuh besar di Unión de Santa Fe, Tomas Lavezzi sejauh ini mencatatkan 14 penampilan bersama Barracas Central (tim yang saat ini berada di peringkat kedelapan Grup B turnamen Clausura Liga Profesional), dengan dua assist pertamanya justru dibukukan pada laga terakhir.


    Dalam pergerakan Pochito di lapangan, dalam assist-assist-nya, dan dalam kata-kata sang ayah, ada benang cinta yang terang yang mengikat seorang ayah dan anaknya pada sebuah janji dan lapangan sepakbola.


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