Tak ada risiko, tak ada paksaan. Cristian Chivu masih belum mengambil keputusan, tetapi sedang serius mempertimbangkan untuk tidak menurunkan Lautaro Martinez sebagai starter dalam laga melawan Parma baru racikan Alberto Gilardino, yang dijadwalkan besok pukul 18.00 di Meazza. Keputusan itu berkaitan dengan kelelahan El Toro, yang memainkan ketiga laga bersama Argentina, semuanya selalu dimulai sebagai starter: 75 menit melawan Bolivia, 45 menit kontra Burkina Faso, dan 79 menit menghadapi Benin, pada malam perpisahan Messi dengan Albiceleste. Jeda internasional itu juga memungkinkan kapten Inter tersebut melampaui Kun Aguero dalam daftar sepanjang masa pencetak gol Argentina, naik ke posisi ketiga dengan 42 gol. Itu berkat gol-gol yang ia cetak ke gawang Bolivia dan Burkina Faso.
Lautaro Martinez, tanpa ambil risiko. Inter menyimpannya untuk jadwal padat pertandingan
Giliran istirahat
Untuk menghadapi Parma yang baru dan memulai kembali liga dengan baik, Inter diperkirakan akan melakukan sedikit rotasi: di lini depan sudah pasti ada Marcus Thuram, yang tidak dipanggil Zidane untuk agenda Nations League bersama Prancis dan bekerja di Appiano dalam beberapa pekan ini; menemaninya akan ada salah satu di antara Pio Esposito atau Bonny, dengan mantan pemain Parma itu lebih difavoritkan. Sinyal penting seharusnya datang setelah latihan hari ini, yang pertama benar-benar dijalani Lautaro setelah sesi kemarin, yang tetap ingin dijalani pemain Argentina itu meski baru menempuh perjalanan panjang dan mengalami perbedaan zona waktu. Tentu saja pendapat Lautaro punya bobot besar, tetapi ide staf Inter adalah memberinya satu laga istirahat melawan Parma. Atau setidaknya memulainya dari bangku cadangan.
Jadwal padat
Inter, seperti semua tim yang tampil di kompetisi piala, akan bermain setiap tiga hari hingga 8 November, laga yang terjadwal sebelum jeda November untuk agenda tim nasional. Pada Sabtu pukul 18.00 Inter akan bermain di kandang melawan Parma, Selasa 13 Oktober pukul 21.00 akan menjamu Bruges di Meazza, Sabtu 17 Oktober pukul 18.00 akan bertandang ke Dall’Ara menghadapi Bologna, Rabu 21 Oktober pukul 21.00 akan menantang Shakhtar Donetsk di kandang, lalu Minggu 25 Oktober pukul 12.30 akan menghadapi Fiorentina, juga di kandang, Rabu 28, pada giornata tengah pekan, akan bermain di Venezia, Sabtu 31 Oktober pukul 20.45 akan ada derby melawan Milan, di kandang lawan, Selasa 3 November pukul 21.00 kembali ke Liga Champions di Rotterdam melawan Feyenoord dan pada 8 November, pukul 18.00, laga liga melawan Como asuhan Cesc Fabregas.
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