Inter, seperti semua tim yang tampil di kompetisi piala, akan bermain setiap tiga hari hingga 8 November, laga yang terjadwal sebelum jeda November untuk agenda tim nasional. Pada Sabtu pukul 18.00 Inter akan bermain di kandang melawan Parma, Selasa 13 Oktober pukul 21.00 akan menjamu Bruges di Meazza, Sabtu 17 Oktober pukul 18.00 akan bertandang ke Dall’Ara menghadapi Bologna, Rabu 21 Oktober pukul 21.00 akan menantang Shakhtar Donetsk di kandang, lalu Minggu 25 Oktober pukul 12.30 akan menghadapi Fiorentina, juga di kandang, Rabu 28, pada giornata tengah pekan, akan bermain di Venezia, Sabtu 31 Oktober pukul 20.45 akan ada derby melawan Milan, di kandang lawan, Selasa 3 November pukul 21.00 kembali ke Liga Champions di Rotterdam melawan Feyenoord dan pada 8 November, pukul 18.00, laga liga melawan Como asuhan Cesc Fabregas.