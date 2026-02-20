Goal.com
Lauren James siap untuk peran utama saat Chelsea mengejar trofi meskipun gagal mempertahankan gelar WSL

Setelah berhasil meraih gelar juara Liga Super Wanita dalam enam musim berturut-turut, musim ini tidaklah mudah bagi Chelsea. The Blues diprediksi akan kehilangan gelar juara mereka untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan Manchester City memimpin klasemen dengan selisih delapan poin, dan suara-suara negatif di sekitar klub semakin meningkat sejak pengumuman kepergian Paul Green, kepala departemen sepak bola wanita yang telah lama menjabat, pekan lalu. Namun, pada Minggu, seolah-olah suntikan harapan telah disuntikkan ke dalam musim mereka, tak lain oleh Lauren James.

Chelsea tidak tampil dalam performa terbaiknya dalam kemenangan 2-0 atas Liverpool, yang telah bangkit kembali berkat jendela transfer Januari yang kuat. Meskipun pertahanan Sonia Bompastor kesulitan menghadapi tekanan Liverpool di beberapa momen, serangan mereka kurang padu dan tidak mampu menemukan cara untuk menembus pertahanan lawan yang terorganisir dengan baik. Jika Liverpool berhasil memimpin, sesuatu yang mereka yakini setelah empat menit pertama hanya untuk gol Alice Bergstrom dianulir karena handsball, sedikit yang akan mengatakan itu tidak pantas.

Semua itu berubah saat James, yang bermain 90 menit pertamanya di musim 2025-26, mengambil alih. Dengan lima menit tersisa di babak pertama, pemain internasional Inggris itu mengirimkan umpan silang menggoda untuk Sjoeke Nusken yang dengan tenang mengonversinya dan memberikan keunggulan bagi Chelsea. Kemudian, tepat setelah menit ke-60, James bergerak ke dalam dari sayap kiri, menilai opsi di tepi kotak penalti, dan melepaskan tembakan keras yang melesat melewati Jennifer Falk di gawang lawan, menggandakan keunggulan The Blues.

Setelah meraih treble domestik tanpa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya musim lalu, tidak banyak yang berjalan sesuai rencana bagi Bompastor di musim keduanya sebagai pelatih di London Barat. Namun, dengan Chelsea masih berkompetisi di tiga turnamen, masih ada peluang nyata untuk kampanye yang sukses, terutama saat James menunjukkan tanda-tanda kembali ke performa terbaiknya.

  • Millie Bright Chelsea 2025-26Getty Images

    Masalah cedera

    Salah satu alasan utama mengapa Chelsea menjadi kekuatan dominan di Inggris dalam beberapa tahun terakhir adalah karena kedalaman skuad yang mereka bangun, yang tidak dapat disaingi oleh tim mana pun di negara ini, dan hanya beberapa tim di benua Eropa yang mampu menyainginya. Namun, musim ini, kedalaman skuad tersebut tidak sekuat musim-musim sebelumnya, terutama karena cedera.

    Mayra Ramirez belum bermain sepanjang musim setelah menjalani operasi pada otot hamstringnya; Lucy Bronze absen di awal musim karena patah kaki dan baru saja kembali setelah mengatasi kambuhnya cedera tersebut; baik Niamh Charles maupun Nathalie Bjorn belum bermain sejak Desember; tidak ada jadwal pasti untuk kembalinya Catarina Macario, dan Millie Bright terpaksa keluar lapangan saat melawan Tottenham awal bulan ini karena cedera yang membuatnya absen dalam kemenangan atas Liverpool. Itu hanya sekilas tentang masalah yang dihadapi The Blues.

    "Saya tidak mengatakan itu menjelaskan segalanya," kata Bompastor tentang daftar cedera, "tetapi berada dalam posisi itu mungkin tidak membantu."

    • Iklan
  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Kesabaran yang diperlukan

    Bukan hanya soal pemain yang cedera. Ini juga soal bagaimana membuat para pemain tersebut kembali ke performa terbaiknya setelah pulih. Sam Kerr, misalnya, absen selama 20 bulan karena pemulihan yang rumit akibat robekan ligamen anterior cruciate (ACL) dan membutuhkan waktu untuk kembali ke level elit setelah mengalami kemunduran seperti itu.

    "Mereka berusaha sebaik mungkin untuk tampil di level terbaik mereka, tetapi kita harus adil terhadap mereka," kata Bompastor awal tahun ini, berbicara tentang pemain dalam situasi seperti itu.

    James, di sisi lain, mungkin tidak absen selama Kerr, tetapi dia absen hampir empat bulan di awal musim ini dan telah mengalami berbagai masalah cedera sepanjang kariernya, sehingga sangat penting baginya untuk tidak dipaksa kembali terlalu cepat atau diberi menit bermain terlalu banyak dalam waktu singkat.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Pentingnya berhati-hati

    Bompastor memang sangat berhati-hati dalam menangani bintang Inggris tersebut. Sejak ia melakukan penampilan pertamanya musim ini pada pertengahan November, dalam kemenangan telak 6-0 atas St Polten, James rata-rata hanya bermain 47 menit per pertandingan dan baru menyelesaikan 90 menit pertamanya musim ini pada Minggu.

    "Hal terpenting adalah menjaga LJ tetap dalam kondisi fisik terbaik," kata Bompastor setelah penampilan gemilangnya pada akhir pekan, mengemukakan pendekatan yang telah terlihat dalam pengelolaannya terhadap James sejak kembalinya dia ke lapangan. "Penting baginya untuk terus membangun kebugaran ini karena dia mampu tampil di level yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi besar bagi performa tim."

  • Lauren James Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Bakat penentu kemenangan

    Perhatian terhadap waktu bermain James bisa saja membuahkan hasil yang luar biasa. Jika Chelsea bisa memastikan dia tersedia secara konsisten selama tiga bulan terakhir musim ini, hal itu bisa sepenuhnya mengubah arah kampanye ini. Itu karena, seperti yang terlihat pada Minggu lalu, penyerang Inggris ini memiliki kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan hampir sendirian, begitu luar biasanya bakatnya.

    Melawan Liverpool, dia menciptakan dua momen serangan berkualitas yang menjadi satu-satunya yang dihasilkan Chelsea sepanjang sore itu, dan momen-momen itu terbukti menjadi pembeda. Dia selalu terlihat sebagai pemain yang paling mungkin untuk menembus pertahanan Liverpool dan memberikan sesuatu yang istimewa, dan hal itu terwujud melalui umpan presisi dan tendangan indah miliknya sendiri.

    "Saya pikir ketika LJ bermain di level ini, dia adalah salah satu yang pertama yang Anda masukkan ke dalam starting XI," kata Bompastor pada Minggu. "Itu penting menjelang fase krusial musim ini, untuk memiliki pemain berkualitas yang sedang dalam performa terbaik."

  • Chelsea FC v West Ham United - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Menemukan kerangka kerja yang tepat

    Namun, penting juga bagi Bompastor untuk menemukan kerangka kerja yang tepat di sekitar James. Chelsea telah menerapkan formasi serangan yang cukup fleksibel dalam beberapa pekan terakhir, jenis formasi yang tidak memiliki titik fokus dan justru memungkinkan pemain untuk bergerak bebas dan mencari ruang kosong. Hal itu merupakan hal yang baik untuk diminta kepada beberapa pemain di tim Chelsea ini, seperti James, yang tampil gemilang dengan kebebasan tersebut saat melawan Liverpool dan telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Namun, ketika semua pemain serangan Chelsea melakukan hal itu, hal itu bisa sedikit merugikan.

    Bompastor sedikit terkendala dalam pemilihan tim saat ini. Dia masih harus berhati-hati dengan Kerr, sementara Ramirez dan Macario absen, dan Aggie Beever-Jones mengalami cedera pergelangan kaki dalam beberapa pekan terakhir, sehingga tidak ada striker yang konsisten tersedia untuk menjadi titik fokus yang mengikat serangan.

    Ketika Kerr masuk melawan Liverpool, hal itu menambahkan sedikit struktur dan kejelasan sambil tetap memungkinkan pemain seperti James untuk bergerak bebas di belakang penyerang tengah dan berkreasi.

  • Lauren James Sandy Baltimore Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Banyak yang dipertaruhkan

    Bompastor berharap dia memiliki opsi semacam itu di tangannya pada minggu-minggu dan bulan-bulan terakhir musim ini, seseorang yang dapat mengalihkan perhatian pertahanan dari James dan juga memiliki kesempatan untuk memanfaatkan beberapa peluang yang dapat diciptakan oleh pemain berbakat berusia 24 tahun itu.

    Meskipun hanya bermain dalam delapan pertandingan liga musim ini, tidak ada pemain Chelsea yang menciptakan lebih banyak peluang besar daripada James, dan kualitas semacam itu di area final adalah yang dibutuhkan The Blues untuk membalikkan musim yang tidak berjalan sesuai rencana. Gelaran WSL hampir pasti hilang, tentu saja, tetapi kualifikasi untuk Liga Champions musim depan menjadi prioritas utama, dengan Chelsea masih bertahan di kompetisi kontinental musim ini, di mana mereka akan menghadapi Arsenal di perempat final, sementara mereka juga akan berhadapan dengan Manchester United di putaran kelima Piala FA pada Minggu dan di final Piala Liga pada Maret. Treble masih sangat mungkin terwujud.

    "Saya berusaha tidak terpengaruh oleh suara-suara dari luar," kata James pada Minggu. "Saya tahu apa yang saya mampu lakukan dan saya tahu apa yang tim ini mampu lakukan."

    Banyak orang lain juga berpikir demikian, itulah mengapa, meskipun ada banyak negativitas belakangan ini, akhir yang sukses dari kampanye sulit ini masih mungkin bagi Chelsea - terutama jika James bermain seperti ini.

