Lauren James siap untuk peran utama saat Chelsea mengejar trofi meskipun gagal mempertahankan gelar WSL

Chelsea tidak tampil dalam performa terbaiknya dalam kemenangan 2-0 atas Liverpool, yang telah bangkit kembali berkat jendela transfer Januari yang kuat. Meskipun pertahanan Sonia Bompastor kesulitan menghadapi tekanan Liverpool di beberapa momen, serangan mereka kurang padu dan tidak mampu menemukan cara untuk menembus pertahanan lawan yang terorganisir dengan baik. Jika Liverpool berhasil memimpin, sesuatu yang mereka yakini setelah empat menit pertama hanya untuk gol Alice Bergstrom dianulir karena handsball, sedikit yang akan mengatakan itu tidak pantas.

Semua itu berubah saat James, yang bermain 90 menit pertamanya di musim 2025-26, mengambil alih. Dengan lima menit tersisa di babak pertama, pemain internasional Inggris itu mengirimkan umpan silang menggoda untuk Sjoeke Nusken yang dengan tenang mengonversinya dan memberikan keunggulan bagi Chelsea. Kemudian, tepat setelah menit ke-60, James bergerak ke dalam dari sayap kiri, menilai opsi di tepi kotak penalti, dan melepaskan tembakan keras yang melesat melewati Jennifer Falk di gawang lawan, menggandakan keunggulan The Blues.

Setelah meraih treble domestik tanpa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya musim lalu, tidak banyak yang berjalan sesuai rencana bagi Bompastor di musim keduanya sebagai pelatih di London Barat. Namun, dengan Chelsea masih berkompetisi di tiga turnamen, masih ada peluang nyata untuk kampanye yang sukses, terutama saat James menunjukkan tanda-tanda kembali ke performa terbaiknya.