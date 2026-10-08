Latihan AC Milan: kabar baik dari Estupinan. Musah dan Rabiot kembali besok

Menurut laporan Gazzetta.it ada kabar terbaru terkait Saelemaekers: operasi pergelangan kaki kanannya seharusnya dilakukan pekan depan dan terkait hal itu, pemain Belgia tersebut pada Senin akan menjalani pemeriksaan terakhir di Amsterdam sebagai persiapan untuk operasi. Mantan pemain Anderlecht asal Belgia itu akan kembali bermain pada Februari.