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Estupinan MilanGetty Images
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Latihan AC Milan: kabar baik dari Estupinan. Musah dan Rabiot kembali besok

Serie A
AC Milan
P. Estupinan

Setelah libur sehari kemarin, hari ini AC Milan kembali berlatih di Milanello dan mulai mempersiapkan secara konkret laga tandang hari Minggu pukul 18.00 di markas Sassuolo. Semua hadir di pusat latihan AC Milan, kecuali Yunus Musah dan Adrien Rabiot yang dijadwalkan tiba besok di Carnago setelah tugas bersama tim nasional masing-masing.

  • Estupinan, kabar baik

    Seperti ditulis Milannews, Ruben Amorim akan memiliki seluruh skuad yang tersedia kecuali tentu saja Alexis Saelemaekers, sementara kabar menggembirakan datang dari Pervis Estupinan yang kondisinya jauh lebih baik setelah mengalami keseleo ringan pada lutut saat membela Ekuador. Besok akan dilakukan evaluasi untuk memahami apakah ia bisa dipulihkan untuk pertandingan hari Minggu di markas Sassuolo.

  • Kabar terbaru Saelemaekers

    Menurut laporan Gazzetta.it ada kabar terbaru terkait Saelemaekers: operasi pergelangan kaki kanannya seharusnya dilakukan pekan depan dan terkait hal itu, pemain Belgia tersebut pada Senin akan menjalani pemeriksaan terakhir di Amsterdam sebagai persiapan untuk operasi. Mantan pemain Anderlecht asal Belgia itu akan kembali bermain pada Februari.

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