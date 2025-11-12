GOAL
Cedera Selangkangan Lagi! Lamine Yamal Patah Hati Harus Tinggalkan Skuad Spanyol
Yamal menjalani terapi, absen dari skuad Spanyol
Tim nasional Spanyol mengalami kemunduran besar pada Selasa pagi setelah Yamal dikeluarkan dari skuad untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan Georgia dan Turki pada 15 dan 18 November. Pemain sayap Barcelona itu baru-baru ini menjalani terapi radiofrekuensi invasif untuk mengatasi masalah pubalgia yang sedang dialaminya dan diperkirakan akan absen selama tujuh hingga sepuluh hari.
Menurut pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), prosedur medis tersebut datang sebagai "kejutan," karena dilakukan "tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada staf medis tim nasional," yang baru mengetahui detailnya setelah menerima laporan pada pukul 10:40 malam pada malam sebelumnya.
Yamal sedih setelah mundur dari skuad Spanyol
De la Fuente, berbicara di El Larguero, mengakui bahwa Yamal sangat sedih karena harus keluar dari kamp nasional. “Lamine sedih. Dia adalah pemain yang sangat berdedikasi pada tim nasional dan sangat disukai," katanya. "Dia pergi dengan sangat sedih; dia sangat menantikan untuk bermain dalam pertandingan ini. Dia ingin memiliki musim yang hebat dengan klubnya, dan juga memiliki Finalissima dan Piala Dunia yang terukir dalam ingatannya. Dia yang paling menderita. Dia selalu ingin datang. Dia pergi dengan sedih dan terluka. Siapa pun yang mengatakan sebaliknya adalah berbohong atau memiliki niat buruk.
“Saya berbicara dengannya. Ketika kami menerima laporan tadi malam, kami memberinya istirahat. Kami pergi ke kamarnya dan saya berbicara dengannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah berita pertama yang dia dengar dari tim nasional; saya tidak tahu apakah dia memiliki informasi tentang Barcelona. Dia sangat sedih dan terluka. Dia baik-baik saja saat tiba. Kami tidak tahu apa-apa sampai tadi malam.”
Hubungan antara Barca dan RFEF dapat ditingkatkan
Selama jeda internasional September, pelatih kepala Barcelona, Hansi Flick, memicu ketegangan antara klub dan tim nasional Spanyol – termasuk De la Fuente – dengan menuduh mereka "gagal merawat" Yamal saat ia mengalami cedera dalam tugas internasional. Kata-kata Flick memicu perang kata-kata antara pihak-pihak yang terlibat, dengan Barca dan RFEF terlibat dalam perdebatan yang tegang. Bahkan De la Fuente mengklaim bahwa dia tidak "tertarik" pada apa yang dikatakan bos Jerman tersebut.
Namun, pada hari Selasa, dia merefleksikan masalah tersebut. Dia mulai dengan mengungkapkan bahwa Barca tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya mengenai prosedur medis yang dijalani Yamal. “Tidak ada yang lebih dari apa yang dinyatakan dalam siaran pers RFEF," katanya. "Hubungan baik. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Barcelona, presiden, dan dewan direksinya. Apa yang dinyatakan dalam siaran pers adalah apa yang terjadi.
"Setidaknya mereka harus mengomunikasikan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan padanya. Setelah itu, mereka bebas melakukan apa pun yang mereka anggap tepat untuk pemain mereka. Tanyakan pada mereka (mengapa Barca tidak berkomunikasi). Ini, paling tidak, mengejutkan."
Dia menanggapi kritik yang dihadapi oleh RFEF dan mengatakan bahwa dia "merindukan empati Flick." “Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Prioritas di sini adalah orangnya, pesepakbola. Ketika hal itu disebutkan, saya terkejut," dia mengakui. "Ada kasus pemain yang pernah berada di sini dan kemudian harus pulang. Kami tidak mengambil risiko itu dengan salah satu dari mereka, karena kami memprioritaskan pesepakbola dan kami juga bekerja dengan akademi muda yang hebat.
"Saya akan melakukan hal yang sama dengan Lamine; dia fit untuk bermain dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Apa yang kita lakukan adalah menilai kondisinya, komunikasi yang dia berikan kepada kita... dan kita membuat keputusan.
“Bagi kami yang pernah menjadi pesepakbola tahu bahwa mengonsumsi Voltaren atau obat penghilang rasa sakit adalah hal yang biasa. Tidak ada yang lebih buruk daripada ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan. Niat buruk, juga. Barca ingin membela pemainnya, begitu juga kami.
“Jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada rekan, saya akan melakukannya secara pribadi. Saya tidak melakukannya secara publik karena saya mungkin salah. Saya merindukan empati Flick, karena dia adalah pelatih tim nasional. Jika tidak, saya tidak memiliki masalah dengannya.”
De la Fuente bertekad untuk berhati-hati dengan Yamal
Diagnosis Yamal dengan pubalgia merupakan tantangan besar, mengingat kondisi pangkal paha yang kronis ini sulit untuk pulih dengan cepat dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.
"Mereka belum memberi tahu kami apa pun. Pesepakbola itu juga tidak menyebutkan ketidaknyamanan pubalgia, hanya nyeri punggung bawah," kata De la Fuente ketika ditanya kapan dia mengetahui tentang cedera tersebut.
"Sayangnya, akan ada cedera lain. Itulah sepak bola. Sepak bola berisiko tinggi dan Anda bisa cedera. Kami melihat cedera dalam berbagai situasi. Itulah yang membuat saya khawatir.
"Anda bisa punya rencana untuk merotasi pemain, memberi mereka istirahat dan peluang, tetapi sepak bola membawa Anda ke arah lain. Secara teori, kami mencoba mengatur menit bermain mereka dengan hati-hati, mengingat kami memiliki dua pertandingan yang semuanya dipertaruhkan. Tapi bukan hanya hari ini, selalu."
