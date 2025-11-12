Cedera Selangkangan Lagi! Lamine Yamal Patah Hati Harus Tinggalkan Skuad Spanyol

Selama jeda internasional September, pelatih kepala Barcelona, Hansi Flick, memicu ketegangan antara klub dan tim nasional Spanyol – termasuk De la Fuente – dengan menuduh mereka "gagal merawat" Yamal saat ia mengalami cedera dalam tugas internasional. Kata-kata Flick memicu perang kata-kata antara pihak-pihak yang terlibat, dengan Barca dan RFEF terlibat dalam perdebatan yang tegang. Bahkan De la Fuente mengklaim bahwa dia tidak "tertarik" pada apa yang dikatakan bos Jerman tersebut.

Namun, pada hari Selasa, dia merefleksikan masalah tersebut. Dia mulai dengan mengungkapkan bahwa Barca tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya mengenai prosedur medis yang dijalani Yamal. “Tidak ada yang lebih dari apa yang dinyatakan dalam siaran pers RFEF," katanya. "Hubungan baik. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Barcelona, presiden, dan dewan direksinya. Apa yang dinyatakan dalam siaran pers adalah apa yang terjadi.

"Setidaknya mereka harus mengomunikasikan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan padanya. Setelah itu, mereka bebas melakukan apa pun yang mereka anggap tepat untuk pemain mereka. Tanyakan pada mereka (mengapa Barca tidak berkomunikasi). Ini, paling tidak, mengejutkan."

Dia menanggapi kritik yang dihadapi oleh RFEF dan mengatakan bahwa dia "merindukan empati Flick." “Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Prioritas di sini adalah orangnya, pesepakbola. Ketika hal itu disebutkan, saya terkejut," dia mengakui. "Ada kasus pemain yang pernah berada di sini dan kemudian harus pulang. Kami tidak mengambil risiko itu dengan salah satu dari mereka, karena kami memprioritaskan pesepakbola dan kami juga bekerja dengan akademi muda yang hebat.

"Saya akan melakukan hal yang sama dengan Lamine; dia fit untuk bermain dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Apa yang kita lakukan adalah menilai kondisinya, komunikasi yang dia berikan kepada kita... dan kita membuat keputusan.

“Bagi kami yang pernah menjadi pesepakbola tahu bahwa mengonsumsi Voltaren atau obat penghilang rasa sakit adalah hal yang biasa. Tidak ada yang lebih buruk daripada ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan. Niat buruk, juga. Barca ingin membela pemainnya, begitu juga kami.

“Jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada rekan, saya akan melakukannya secara pribadi. Saya tidak melakukannya secara publik karena saya mungkin salah. Saya merindukan empati Flick, karena dia adalah pelatih tim nasional. Jika tidak, saya tidak memiliki masalah dengannya.”